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Топ комментарии
+48
Когда я думаю что он совсем e@нулся, происходит что-то, свидетельствуещее, что в прошлый раз было не совсем
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16.11.2021 23:42
+25
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16.11.2021 23:50
+21
Знову піар , популізм та принизливе ставлення до людей , бо зелені потвори крадуть мілліардами , а лохам обіцяють тисячу , щоби сходили на 95- й квартал , офігеть можна 😡
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17.11.2021 01:11
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ПЕРЕМОГА !!! ВІТАЮ !!!
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16.11.2021 23:40 Ответить
Було б з чим.
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17.11.2021 07:37 Ответить
Когда я думаю что он совсем e@нулся, происходит что-то, свидетельствуещее, что в прошлый раз было не совсем
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16.11.2021 23:42 Ответить
Грёбаная вакцинация , и тут условия как у МВФ .
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16.11.2021 23:44 Ответить
Вова Гройсман запевняє, що лохдаун цю ідею у нього поцупив, бо Грося про неї цвірінькнув ще місяць тому
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17.11.2021 00:07 Ответить
чому себе ви називаєте володимир, а Гройсмана Вова, ви думаєте, що ви розумніший чи як?
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17.11.2021 12:27 Ответить
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16.11.2021 23:45 Ответить
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17.11.2021 08:47 Ответить
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16.11.2021 23:50 Ответить
треба ще одному тюбітейку додати, а другому чорного капелюха, і також виставити на показ їхнє обрізання (це можна навіть трошки вивести за межі купюри)
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17.11.2021 00:05 Ответить
на Рамзанку похож)) Поди-шах, доон)
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17.11.2021 07:58 Ответить
Скоро в телеграм-каналах "Обналичу прививочную тысячу, мои 20 процентов, от вас предоплата 200 грн".
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16.11.2021 23:51 Ответить
не озвучен полный расклад . за две прививки полагается штука . это понятно . а если одна . можно 500 ? или предположим просто помазать спиртом плечо за 50 грн. можно ?
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16.11.2021 23:56 Ответить
Ні.Тільки понюхати ватку за п'ять.
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17.11.2021 00:01 Ответить
ЗЄля мудрий, що тут скажеш! Тепер темпи вакцинації знизяться, бо піпл чекатиме грудня щоб отримати Вавину тисячу.
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17.11.2021 00:13 Ответить
Знову піар , популізм та принизливе ставлення до людей , бо зелені потвори крадуть мілліардами , а лохам обіцяють тисячу , щоби сходили на 95- й квартал , офігеть можна 😡
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17.11.2021 01:11 Ответить
А що ще є лохи які дивляться 95-й квартал?
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17.11.2021 05:54 Ответить
https://site.ua/kirill.sazonov/logika-platy-za-vakcinaciyu-i7q1n44


Ах да, я и забыл, Сазонов уже там у вашей секты вроде - очень злой(че то против "Пороха" написал, или недостаточно уважительно им восхищался)
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17.11.2021 08:00 Ответить
ты злых на своей зепомойке пересчитывай,которых скоро сотни будут -один протокол Лероса чего стоит
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17.11.2021 08:53 Ответить
"сотни", "скоро".
да Зеля и ермачки сотни раз уже конституцией подтерлись - и где твои злые? чистят пулемет картошку? смазывают .... ээээ, суп?
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18.11.2021 08:56 Ответить
Жду когда антиваксеры выйдут на митинг с девизом "Мало!".
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17.11.2021 06:51 Ответить
Зайшов у багатоповерхівку. Стоять двоє біля підвалу. Мабуть, вакцинуються. Молодці!!!
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17.11.2021 07:33 Ответить
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17.11.2021 08:14 Ответить
только с 19 декабря... и только на 95-квартал (цена одного билета от 1 000 грн)

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17.11.2021 08:22 Ответить
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17.11.2021 08:24 Ответить
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17.11.2021 08:26 Ответить
ВОНА теперь не одинока, в рядах тысячеонеров прибыло.
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17.11.2021 08:31 Ответить

Кандидатскую забрали ,жду докторскую

1

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17.11.2021 09:46 Ответить
350 років окупації не пройшли даремно.
Дуже багато українців мутували в хохлів лаптєногих. Яка їх особливість?
1.не знаютьне і не розуміють мови що на цих землях вже понад 1500 років.
2. намагання щось вкрасти (як крадуть вони норм, якщо чиновники - корупція);
3. якщо пропонують даремно можуть не взяти бо щось починають підозрювати, якщо за те пропонують гроші - ніколи не возьмуть!
Отже треба придумаьти, щоб вакцинуватись можна було вкраденою вакциною і нелегально!
Тоді результат буде шаленний.
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18.11.2021 14:44 Ответить
 
 