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Утром деньги, вечером вакцинация. "Вовина тысяча" в ФОТОжабах
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
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+48 Ольга Никитина 2f7babc1
показать весь комментарий16.11.2021 23:42
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Ах да, я и забыл, Сазонов уже там у вашей секты вроде - очень злой(че то против "Пороха" написал, или недостаточно уважительно им восхищался)
да Зеля и ермачки сотни раз уже конституцией подтерлись - и где твои злые? чистят
пулеметкартошку? смазывают .... ээээ, суп?
Кандидатскую забрали ,жду докторскую
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Дуже багато українців мутували в хохлів лаптєногих. Яка їх особливість?
1.не знаютьне і не розуміють мови що на цих землях вже понад 1500 років.
2. намагання щось вкрасти (як крадуть вони норм, якщо чиновники - корупція);
3. якщо пропонують даремно можуть не взяти бо щось починають підозрювати, якщо за те пропонують гроші - ніколи не возьмуть!
Отже треба придумаьти, щоб вакцинуватись можна було вкраденою вакциною і нелегально!
Тоді результат буде шаленний.