Денисова встретилась с матерью Саакашвили. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За рубежом
Уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова провела в Грузии встречу с матерью экс-президента Гиули Аласанией.
Об этом Денисова сообщила в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Провела встречу с матерью Михеила Саакашвили Гиули Аласанией. Обсудили состояние здоровья Михеила и условия его пребывания в медучреждении тюрьмы № 18. Проинформировала о мерах, предпринимаемых для обеспечения защиты его прав и надлежащего обращения", - написала она.
Денисова отметила, что направила заявления о нарушении прав Саакашвили Верховному комиссару ООН по правам человека, главе ОБСЕ, комиссару Совета Европы по правам человека, комитету ООН по предотвращению пыток, комитету Совета Европы по предотвращению пыток, в 9 представительств международных правозащитных организаций, 78 дипломатических представительств иностранных государств.
"Выразила надежду, что привлечение внимания международного сообщества к нарушению прав Михеила позволит обеспечить его права на жизнь, безопасность, должную медицинскую помощь и справедливый суд", - добавила она.
Напомним, ранее власти Грузии не дали Денисовой посетить Саакашвили. Грузинские чиновники утверждают, что якобы не обязаны пускать украинского омбудсмана к заключенному.
Пожалуйста, подождите...
Дійсно мені жаль тих бійців на передку , які змушені захищати увесь народ в них нема такої можливості відмовитися від захисту усіх тих , хто цих бійців назива "жертвами властного ідіотизму" .
Й цьому спілкуванні головне результат - поліпшення життя усіх , хто є жертвами порушень прав людини . А це "головне" майже завди вимагає стримувати природне бажання казати вурдолагу , що він таки "людожер" .
Й як не парадоксально в цій епостасі призначенна Ібуковичем Лубківська була більш професійною за Денісову .
Ось я впевненний , що як "по совісті" найкращий кандадат на посаду "обултсмена" це була особистість на кшалт Валерії Новодворської . Але як по фаху , то впевнений , що їй би не віддав би жодний диктатор людей на обмін , або на "амністію" .
За шо ми тобі, Денисова, платимо гроші?
Тож повертайся в Україну, Денісова.
Тут роботи в тюрьмах дуже багато.
Але так як з Ссикашвілі попіаритись не вдасться.😠
Та вже мало хто вірить у доцільність цієї "діяльності". Хіба що в ОПі...
Что там обсуждаеть - предохраняется ли он,
заправляя молоденькой подружке ?