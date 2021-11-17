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Денисова встретилась с матерью Саакашвили. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За рубежом

Уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова провела в Грузии встречу с матерью экс-президента Гиули Аласанией.

Об этом Денисова сообщила в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Провела встречу с матерью Михеила Саакашвили Гиули Аласанией. Обсудили состояние здоровья Михеила и условия его пребывания в медучреждении тюрьмы № 18. Проинформировала о мерах, предпринимаемых для обеспечения защиты его прав и надлежащего обращения", - написала она.

Денисова отметила, что направила заявления о нарушении прав Саакашвили Верховному комиссару ООН по правам человека, главе ОБСЕ, комиссару Совета Европы по правам человека, комитету ООН по предотвращению пыток, комитету Совета Европы по предотвращению пыток, в 9 представительств международных правозащитных организаций, 78 дипломатических представительств иностранных государств.

Также читайте: Состояние здоровья Саакашвили - стабильное. Основные жизненные показатели - в пределах нормы, - пенитенциарная служба Грузии

"Выразила надежду, что привлечение внимания международного сообщества к нарушению прав Михеила позволит обеспечить его права на жизнь, безопасность, должную медицинскую помощь и справедливый суд", - добавила она.

Напомним, ранее власти Грузии не дали Денисовой посетить Саакашвили. Грузинские чиновники утверждают, что якобы не обязаны пускать украинского омбудсмана к заключенному.

Денисова встретилась с матерью Саакашвили 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+16
Не надоело еще из жертвы собственного идиотизма лепить узника совести?
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17.11.2021 01:48
+10
Насрати на твого *****. Скажи своєму босу Сер гєю, що його ідея позиціонувати всіх противників Саакашвілі як російський тролів-ідіотичн і смішна.
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17.11.2021 03:58
+9
Цей мультсеріал з пропеллером вже досить набрид.
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17.11.2021 04:02
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Не надоело еще из жертвы собственного идиотизма лепить узника совести?
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17.11.2021 01:48 Ответить
Саме так , з точки зору хабарника , шахрая , бариги й бюрократа або просто нациса-егоїста усякий ідеалізм , порядність , любов до будь чого й будь кого , відданість професії , Батьківщині це завжди є ознаки "властного ідіотизму" !

Дійсно мені жаль тих бійців на передку , які змушені захищати увесь народ в них нема такої можливості відмовитися від захисту усіх тих , хто цих бійців назива "жертвами властного ідіотизму" .
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17.11.2021 04:49 Ответить
Денисова абсолютно провальний омбудсмен, потрібно її міняти, вона бездіяльна і безпорадна!
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17.11.2021 05:59 Ответить
Це дуже складне питання . Бо посада передбачає спілкуватися іноді й з "людожерами" .

Й цьому спілкуванні головне результат - поліпшення життя усіх , хто є жертвами порушень прав людини . А це "головне" майже завди вимагає стримувати природне бажання казати вурдолагу , що він таки "людожер" .
Й як не парадоксально в цій епостасі призначенна Ібуковичем Лубківська була більш професійною за Денісову .

Ось я впевненний , що як "по совісті" найкращий кандадат на посаду "обултсмена" це була особистість на кшалт Валерії Новодворської . Але як по фаху , то впевнений , що їй би не віддав би жодний диктатор людей на обмін , або на "амністію" .
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17.11.2021 06:09 Ответить
Денисова нічого не досягнула на своєму посту, нікого з російського полону не повернула, навіть Саакашвілі не може витягнути з грузинської тюрми - повна нікчема!
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17.11.2021 08:45 Ответить
а вот этого и не надо...!
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17.11.2021 10:13 Ответить
все с ней ок ( в ее понимании) раз в неделю за гос счет летает в рестораны Тбилиси, ест там за наш счет, спит там за наш счет....
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17.11.2021 07:58 Ответить
Результатів у Денисової немає, таке враження що вона зливає інформацію росіянам!
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17.11.2021 08:46 Ответить
НАСРАТИ!!!!
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17.11.2021 02:11 Ответить
На голову Пуйла, підтримую. Миша тримайся!
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17.11.2021 02:19 Ответить
Насрати на твого *****. Скажи своєму босу Сер гєю, що його ідея позиціонувати всіх противників Саакашвілі як російський тролів-ідіотичн і смішна.
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17.11.2021 03:58 Ответить
У даному випадку ти або за Мишу, або за х**ло, третього нема.
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17.11.2021 07:30 Ответить
Не можна бути одночасно проти х**ла та проти його запеклого ворога. Це виглядає як когнітивний дисонанс.
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17.11.2021 07:44 Ответить
Таке примітивне та прямолінійне мислення притаманне тільки інфантильним зебілоідам!
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17.11.2021 08:46 Ответить
Цей мультсеріал з пропеллером вже досить набрид.
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17.11.2021 04:02 Ответить
А почему не с женой . Гадя два , набирает обороты . Вы жуки просто не понимаете ,второй раз , нормальные люди на эту туфту не купаться. Гади хватило
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17.11.2021 05:52 Ответить
Artem Gurin, и к стати , ***** , пишется ***** , а не так , как у Вас . И нефиг нам впаривать Гадю два
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17.11.2021 05:56 Ответить
Додому не спішим. Дома все в порядку, права громадян не порушуються.
За шо ми тобі, Денисова, платимо гроші?
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17.11.2021 06:46 Ответить
Так бы обеспокоилась бойцами АТО,волонтерами-сидящих,без приговора...
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17.11.2021 08:24 Ответить
Денисова старается спасти Саакашвили , респект !
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17.11.2021 06:54 Ответить
надо же видимость делать . . . . видимость реформ перед евроинституциями . . . видимость улучшения жизни . . . . все по-совецки - приписками и пропагандой обгоним и перегоним всех вокруг . .
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17.11.2021 08:29 Ответить
да пофиг на этот мишин цирк. слишком много внимания. у нас сотни заключенных в кацапских застенках, а это чучело только михо занимается
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17.11.2021 08:04 Ответить
Коефіцієнт корисної дії Денісової по "спасєнію" Ссикашвілі дорівнює результату аналогічної діяльності його "походно-половой женьі " або випадкового статевого партнера (кому як подобається) Лізкі Ясько.
Тож повертайся в Україну, Денісова.
Тут роботи в тюрьмах дуже багато.
Але так як з Ссикашвілі попіаритись не вдасться.😠
Та вже мало хто вірить у доцільність цієї "діяльності". Хіба що в ОПі...
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17.11.2021 08:04 Ответить
А чому Денисова не зустрілась з пані Ясько - бойовою подругою Міхеїла?
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17.11.2021 08:05 Ответить
Мабуть, ви хотіли написати - походною лахудрою. Нагадую, у Карлсона є родина, діти та дружина, з якою він досі перебуває у законному шлюбі.
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17.11.2021 08:41 Ответить
Шлюб - шлюбом, але любов зла, покохаєш і Ясько.
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17.11.2021 08:48 Ответить
теперь Сааакашвілі пожаловалось своей матери и пообещало больше в политику не лезть. мама поверила . А мьі верим что Саакашвили изменит своим принципам - разрушителя ??? я не верю. . . пусть отсидит в тюрьме как положено грузинским законам
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17.11.2021 08:24 Ответить
Обсудили состояние здоровья Михеила ?
Что там обсуждаеть - предохраняется ли он,
заправляя молоденькой подружке ?
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17.11.2021 08:28 Ответить
Міжнародний аферист Бе-Бе-Бе голодує вже 47 діб, мучається страшно. Та добийте вже бідолашного, нема вже сил його жаліти.
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17.11.2021 08:36 Ответить
Хоч якась проведена робота правозахисника.
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17.11.2021 08:41 Ответить
Что б вы суки так беспокоились за наших людей в плену гандоны
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17.11.2021 09:16 Ответить
Я думав, що хоч один ранок будемо без Саакашвілі, та ні, де там. Нам без цього ніяк не можна. Те, що всі країни турбуються за скупчення російських окупаційних військ біля нашого кордону, що сірійські "біженці" привезені російськими і білоруськими спецслужбами штурмують польський кордон і будуть скоро штурмавати і український, що немає вугілля і що ми відкрито фінансуємо ворога за електроенергію - то пустяки. Головне щоб Міхо покакав і поїв дитячі смєсі.
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17.11.2021 10:13 Ответить
В Украине из "мужчины хоть куда, в полном расцвете сил"© делают надоедливую муху. В Грузии лучше знают, что грузину хорошо, а что - ещё лучше.
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17.11.2021 10:59 Ответить
верно поступила.
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17.11.2021 14:58 Ответить
 
 