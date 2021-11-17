РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10091 посетитель онлайн
Новости Фото ПроисшествияФоторепортажВойна в Украине Оборона
6 307 18
военные учения (3279) ВСУ (5131) Наев (334)

С авиацией и боевой стрельбой: морские пехотинцы провели учения неподалеку от оккупированного Крыма. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж Война в Украине

На одном из полигонов боевой подготовки в Херсонской области, возле административной границы с временно оккупированной территорией АР Крым, состоялись батальонные тактические учения с боевой стрельбой и привлечением авиации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел по связям с общественностью Командование объединенных сил ВС Украины в Фейсбуке.

В учениях был задействован батальон морской пехоты, усиленный танковой ротой и подразделением вертолетов армейской авиации.

По легенде учений, передовое подразделение при поддержке армейской авиации дало отпор отряду морской пехоты условного противника, пытавшегося прорвать оборону. Кроме того морские пехотинцы при поддержке танков и артиллерии сделали невозможным продвижение основных сил противника вглубь обороны.

Успешно выполнив боевую задачу, военные умело совершили рейдовые действия, заняли господствующие высоты и отвергли силы условного противника.

"Данные тактические учения являются неотъемлемой составляющей процесса поддержания боеспособности подразделений, - отметил командующий объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев. - В ходе тренировок личный состав получил практику ведения боя, а командиры всех звеньев отработали взаимодействие в условиях приближенных" к боевым".

По словам командующего, главная их цель заключалась в том, чтобы каждый на своем месте принимал своевременные и обоснованные решения. Именно поэтому неотложным аспектом данных учений была проверка уровня подготовки офицеров, сержантов и солдат, а также формирование высоких морально-психологических качеств.

"Нужно отметить, что на протяжении всех маневров некоторые моменты корректировались и вносились поправки командирам. Но для этого и существуют учения, чтобы в настоящем бою избежать ошибок. Участвовавшие в тренировке военные с поставленными задачами справились. Цель тренировки достигнута", - подчеркнул. Наев.

Читайте также: Швеция готова перебросить своих военнослужащих в Украину, чтобы продемонстрировать "очень явную солидарность" с Киевом

С авиацией и боевой стрельбой: морские пехотинцы провели учения неподалеку от оккупированного Крыма 01
С авиацией и боевой стрельбой: морские пехотинцы провели учения неподалеку от оккупированного Крыма 02
С авиацией и боевой стрельбой: морские пехотинцы провели учения неподалеку от оккупированного Крыма 03

Фото: фейсбук/ Командование объединенных сил 

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+24
Збройним силам україни-респект та повага...
показать весь комментарий
17.11.2021 09:26
+16
Слава Українській Армії
показать весь комментарий
17.11.2021 09:49
+3
показать весь комментарий
17.11.2021 10:38
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Збройним силам україни-респект та повага...
показать весь комментарий
17.11.2021 09:26 Ответить
Навчання знову організовуютсья безглуздо. На шляхах висування наших підрозділів будуть діяти диверсійні групи терористів, які будуть мінувати дороги і мости, влаштовувати засідки, обстрілювати нашу техніку з ПТРК та ПЗРК. Тому використання Мі-8 в підтримці морської піхоти це маячня, всі гелікоптери будуть знищені за допомоги ПЗРК, використання Хамві можливо тільки обмежене, якщо першими йдуть бронемашини Козак, які витримують вибух протитанкової міни. На Хамві мають стояти керовні ракети ПТРК, для знищення ворожого десанту на граничних відстанях, де немає ефективного вогню стрілецької зброї ворога. ДШК на Хамві в полі це повна дурня! Танки в морській піхоті виглядають смішно, особливо тим що вони нечисельні і не зможуть ефективно використовуватись при відбитті десанту ворога. Мінімальний танковий підрозділ який може ефективно діяти це танковий батальйон або танкова бригада! Тому наступати морська піхота має виключно разом з танковим батальйоном, прикривати з повітря їх мають ударні БПЛА та винищувачі Міг-29 та Су-27, які будуть наносити удари керованими ракетами Х-25МЛ по кораблям ворога! Генштаб має ефективніше розробляти тактику застосування збройних сил, бо досі купа дебільних помилок. До Хамві потрібно було причепити гармати МТ-12 з керованими пострілами Стугна і звичайними ************, щоб з відстані 5км ефективно знищувати ворожий десант, не входячи в зону ураження стрілецької зброї ворога.
показать весь комментарий
17.11.2021 12:27 Ответить
Великий стратег, ти думаєш в Рашке в Генштабі дурні сидять? Хто нам дасть зробити хоч один постріл? Диванний військовоначальник, а чого ти не береш в облік С-400, калібри та інші пускові установки? А чого ти мовчиш про СУ-30? Грея жопу на дивані легко міркувати, ти покажи свої полководницькі таланти на Донбасі, а не воюючи в Інтернеті
показать весь комментарий
17.11.2021 18:07 Ответить
Всі ці радянсько-російські ППО не є ефективними в наступальній війні, бо при наступі не можна організувати ешелоновану протиповітряну оборону, тому на гранично низьких висотах можна літати і атакувати наступаючого ворога. А всі ці Су-30 вже показали себе у вірмено-азербайджанській війні, вони ніби є але використовувати їх повноцінно неможливо, бо завжди чогось не вистачає.
показать весь комментарий
17.11.2021 18:56 Ответить
Полководець великий, по-перше не плутай С-300 і Су-30 СМ, по-друге, я впевнений, що калібри вже давно наведені на наші стратегічні об'єкти, на жаль наші ЗСУ програють рашки, та ще в Генштабі сидять такі ж полководці як ти
показать весь комментарий
18.11.2021 03:43 Ответить
С-300 вже не бачить низьколетящі об'єкти на відстані більше 45км від РЛС, діє кривізна Землі, вчи матчастину.
показать весь комментарий
18.11.2021 09:13 Ответить
Так, я як бачу Сунь-Чжи в порівнянні з тобою відпочиває. Великий знавець матчастини. А хто приплів у Нагірний Карабах СУ-30? Ти навіть не уявляєш відмінності між СУ-30 і С-300. А що ти скажеш про Бастіон, Панцир С1 або для тебе це нові назви "ВЕЛИКИЙ диванний СТРАТЕГ"&
показать весь комментарий
18.11.2021 16:52 Ответить
Вірмени мали Су-30 але не змогли їх використати жодного разу під час бойових дій. Вчи матчасть.
показать весь комментарий
18.11.2021 18:48 Ответить
Так у вірмен є 4 СУ-30, але хто ними керує?За однією з версій, Вірменія не використовувала винищувачі Су-30СМ через непідготовленість пілотів для цього типу літаків-це хіба не аргумент? А що ти скажеш "великий стратег" про Сирію, де воювала проклята Рашка? Треба віддати належне - там панування у них. Ось з ким нам доведеться воювати, а не з вірменськими пілотами
показать весь комментарий
19.11.2021 03:45 Ответить
Слава Українській Армії
показать весь комментарий
17.11.2021 09:49 Ответить
Применение Байрактара, учение с боевыми ... Хотелось бы верить что что-то начало меняться в лучшую сторону в наших многострадальных ВСУ.

Стрельба боевыми на учениях - это must have. НО! Цель любой стрельбы - это поразить противника. Где мишени? Где макеты? Где РЕЗУЛЬТАТ этой стрельбы? Стрельба для видосика?

"... с поддержкой армейской авиации ..." - повеселило. Это они про вертолетики? Которые ни разу не стрельнули вообще ничем? Парочку ЛТЦшок выпустили для красивой картинки - это "поддержка"? Ню, ню ...
показать весь комментарий
17.11.2021 10:16 Ответить
показать весь комментарий
17.11.2021 10:38 Ответить
А-ха-ха-ха... Турєцкій мір.
показать весь комментарий
18.11.2021 00:09 Ответить
Вапщета ТЮРКСКИЙ.
показать весь комментарий
20.11.2021 08:39 Ответить
дашка (1939 г.) на небронированном хамвике , да под такую музыку до масквы дойдёт !!!!
показать весь комментарий
17.11.2021 16:54 Ответить
Навчання то сила, Слава Україні!!!
показать весь комментарий
17.11.2021 20:03 Ответить
 
 