7 домов повреждены, 2 - разрушены, - последствия ночного обстрела российскими войсками села Невельское Донецкой области. ФОТОрепортаж

Сегодня ночью, второй раз за эту неделю, российские войска обстреляли село Невельское в Покровском районе Донецкой области. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции Авдеевки. Повреждены семь домов, два из которых разрушены. Жертв среди населения нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Донецкой области.

Отмечается, что утром, в 6:45, в полицию поступило сообщение от местных жителей о том, что в 02:30 село Невельское подверглось обстрелам со стороны российско-оккупационных войск.

Правоохранители обследуют поселок, документируют последствия преступления и выясняют, какая помощь нужна местным жителям.

"По состоянию на 11.00 зафиксировано повреждение семи домов. Обследование продолжается", - отмечают в Нацполиции.











Также сообщается, что решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от восьми до двенадцати лет.

В Нацполиции напоминают, что это уже второй удар со стороны российских войск по селу за последнюю неделю. Напомним, в воскресенье, 14 ноября, в результате обстрела Невельского было повреждено 9 домов.

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