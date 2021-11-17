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7 домов повреждены, 2 - разрушены, - последствия ночного обстрела российскими войсками села Невельское Донецкой области. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Сегодня ночью, второй раз за эту неделю, российские войска обстреляли село Невельское в Покровском районе Донецкой области. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции Авдеевки. Повреждены семь домов, два из которых разрушены. Жертв среди населения нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Донецкой области.

Отмечается, что утром, в 6:45, в полицию поступило сообщение от местных жителей о том, что в 02:30 село Невельское подверглось обстрелам со стороны российско-оккупационных войск.

Правоохранители обследуют поселок, документируют последствия преступления и выясняют, какая помощь нужна местным жителям.

"По состоянию на 11.00 зафиксировано повреждение семи домов. Обследование продолжается", - отмечают в Нацполиции.

7 домов повреждены, 2 - разрушены, - последствия ночного обстрела российскими войсками села Невельское Донецкой области 01
7 домов повреждены, 2 - разрушены, - последствия ночного обстрела российскими войсками села Невельское Донецкой области 02
7 домов повреждены, 2 - разрушены, - последствия ночного обстрела российскими войсками села Невельское Донецкой области 03
7 домов повреждены, 2 - разрушены, - последствия ночного обстрела российскими войсками села Невельское Донецкой области 04
7 домов повреждены, 2 - разрушены, - последствия ночного обстрела российскими войсками села Невельское Донецкой области 05

Также сообщается, что решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от восьми до двенадцати лет.

В Нацполиции напоминают, что это уже второй удар со стороны российских войск по селу за последнюю неделю. Напомним, в воскресенье, 14 ноября, в результате обстрела Невельского было повреждено 9 домов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские войска обстреляли Марьинку, разрушен жилой дом и близлежащая территория, - СЦКК. ФОТО

Автор: Анастасія Потіха
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Что за коробок конопли 8 лет тюрьмы что за обстрел артиллерией жилых домов и убийства людей от 8 лет. Ну бл*** страна и законы
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17.11.2021 11:45 Ответить
как в чечне - выжженая земля. Свои, те кто жил на этой земле так бы не поступали.
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17.11.2021 12:04 Ответить
не розказуйте казки,якраз данєцкі орки і обстрілюють своїх,а командир у них кацап
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17.11.2021 12:39 Ответить
А де про обстріл Курахового? Чому мовчанка?
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17.11.2021 12:57 Ответить
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17.11.2021 14:16 Ответить
 
 