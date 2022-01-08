"Кадровые военные из РФ есть. На уровне комбата и выше", - СБУ обнародовала фрагмент допроса задержанного на Донбассе пулеметчика войск РФ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Контрразведчики Службы безопасности совместно с военными Вооруженных Сил Украины задержали на линии разграничения боевика так называемой ЛНР, который участвовал в обстрелах подразделений операции Объединенных сил на территории Бахмутского района Донбасса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагменты допроса наемника РФ опубликовал пресс-центр СБУ.

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На обнародованном спецслужбой видео российский наемник назвал номер своего подразделения, который базируется в районе населённого пункта Логвиново и описал моральный климат в подразделении: "Выпивать выпиваем. Но наоборот... Чтобы скучно не было".

Также он отметил, что видел кадровых российских военных, но это "уровень комбатов и выше".

Отмечается, что злоумышленник лишился ориентиров на местности и вышел на украинские позиции.

Как сообщалось ранее, задержанный - уроженец РФ, который в 2018 году присоединился к незаконным вооруженным формированиям. Там он был на "должностях" стрелка, а затем помощника гранатометчика группировки боевиков.

В ходе задержания у боевика обнаружено: "военный билет ЛНР", "временное удостоверение" жителя ОРДЛО, снаряженный магазин от автомата Калашникова.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в совершении преступлений по:

ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации);

Решается вопрос об избрании судом меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности.

Мероприятия по разоблачению злоумышленника проводили сотрудники СБУ при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры.



Фото: сайт СБУ