"Кадровые военные из РФ есть. На уровне комбата и выше", - СБУ обнародовала фрагмент допроса задержанного на Донбассе пулеметчика войск РФ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине
Контрразведчики Службы безопасности совместно с военными Вооруженных Сил Украины задержали на линии разграничения боевика так называемой ЛНР, который участвовал в обстрелах подразделений операции Объединенных сил на территории Бахмутского района Донбасса.
Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагменты допроса наемника РФ опубликовал пресс-центр СБУ.
На обнародованном спецслужбой видео российский наемник назвал номер своего подразделения, который базируется в районе населённого пункта Логвиново и описал моральный климат в подразделении: "Выпивать выпиваем. Но наоборот... Чтобы скучно не было".
Также он отметил, что видел кадровых российских военных, но это "уровень комбатов и выше".
Отмечается, что злоумышленник лишился ориентиров на местности и вышел на украинские позиции.
Как сообщалось ранее, задержанный - уроженец РФ, который в 2018 году присоединился к незаконным вооруженным формированиям. Там он был на "должностях" стрелка, а затем помощника гранатометчика группировки боевиков.
В ходе задержания у боевика обнаружено: "военный билет ЛНР", "временное удостоверение" жителя ОРДЛО, снаряженный магазин от автомата Калашникова.
Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в совершении преступлений по:
ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации);
Решается вопрос об избрании судом меры пресечения в виде содержания под стражей.
Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности.
Мероприятия по разоблачению злоумышленника проводили сотрудники СБУ при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры.
Пожалуйста, подождите...
Білорусам приготуватись.
Во-первых, я не знаю, но и не исключаю, что это русские, но сидят они глубоко в тылу. Их убить, и тем более взять в плен не возможно.
Если ты крутой вояка,
(ВДВ, агент спецназа),
Покрошить решил укропов,
Но тебе не повезло...
И в плену ты оказался,
Как побитая собака,
Думаешь прикроет жопу
Лично царь - ВэВэХэйло???
Лучше ты прикинься шлангом,
Опочленцем-добровольцем:
Ведь Россия не воюет -
Вас здесь нету нихрена!
Русь святую тут боронят
Только ватные шахтеры:
Хунту бьют они киркою -
Тут "гражданская война"!!!
Все, конечно, понимают
Что дешёвая отмазка.
Ну а что с тобою делать?
Нужно втюхать говнецо...
Ведь должны алени верить
В ФСБ тупые сказки,
Да и фюреру при этом
Сохраняется лицо...
Ехал Ваня воевать
Ехал Ваня воевать,
От хохлов Донбасс спасать,
Заодно набить карманы,
Повидать чужие страны,
Тырить там добро чужое,
Передать хрусталь с конвоем,
Холодильники, машины,
Жрать бандэров витамины...
Жизнь - халява, и в основе
- Слава президенту Вове!!!
А когда придёт домой,
То, конечно же, герой!!!
Лишь собрался он домой
- Приключился геморрой.
Сел посрать после заката,
- Глядь! Под задницей граната!!!
Лишь подумал - "ЧУДЕСА!!!"
И взлетел на небеса...
В общем, увезли в Ростов,
Дальше - там, где нет хохлов.
Закопали под табло:
"Неопознанный *****".
А домой письмо прислали
- Ваню волки, мол, сожрали.
Тепер починаю розуміть у чому справа!