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"Кадровые военные из РФ есть. На уровне комбата и выше", - СБУ обнародовала фрагмент допроса задержанного на Донбассе пулеметчика войск РФ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Контрразведчики Службы безопасности совместно с военными Вооруженных Сил Украины задержали на линии разграничения боевика так называемой ЛНР, который участвовал в обстрелах подразделений операции Объединенных сил на территории Бахмутского района Донбасса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагменты допроса наемника РФ опубликовал пресс-центр СБУ.

На обнародованном спецслужбой видео российский наемник назвал номер своего подразделения, который базируется в районе населённого пункта Логвиново и описал моральный климат в подразделении: "Выпивать выпиваем. Но наоборот... Чтобы скучно не было".

Также он отметил, что видел кадровых российских военных, но это "уровень комбатов и выше".

Отмечается, что злоумышленник лишился ориентиров на местности и вышел на украинские позиции.

Как сообщалось ранее, задержанный - уроженец РФ, который в 2018 году присоединился к незаконным вооруженным формированиям. Там он был на "должностях" стрелка, а затем помощника гранатометчика группировки боевиков.

В ходе задержания у боевика обнаружено: "военный билет ЛНР", "временное удостоверение" жителя ОРДЛО, снаряженный магазин от автомата Калашникова.

Кадровые военные из РФ есть. На уровне комбата и выше, - СБУ обнародовала фрагмент допроса задержанного на Донбассе пулеметчика войск РФ 01

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в совершении преступлений по:

ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации);

Решается вопрос об избрании судом меры пресечения в виде содержания под стражей.

Также читайте: Украинские военные задержали российского наемника на линии разграничения: Гражданин РФ имел при себе "удостоверение" "ЛНР" и снаряженный магазин от АК

Кадровые военные из РФ есть. На уровне комбата и выше, - СБУ обнародовала фрагмент допроса задержанного на Донбассе пулеметчика войск РФ 02

Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности.

Мероприятия по разоблачению злоумышленника проводили сотрудники СБУ при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры.

Кадровые военные из РФ есть. На уровне комбата и выше, - СБУ обнародовала фрагмент допроса задержанного на Донбассе пулеметчика войск РФ 03
Фото: сайт СБУ

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+41
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17.11.2021 15:29
+25
Он что эти документы в жопе прятал?
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17.11.2021 15:13
+23
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17.11.2021 15:31
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Як завжди, російські командири набувають досвіду за рахунок гарматного м'яса другого гатунку.
Білорусам приготуватись.
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17.11.2021 15:12 Ответить
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17.11.2021 15:29 Ответить
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17.11.2021 15:34 Ответить
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17.11.2021 15:39 Ответить
Парадокс: "Громадянська війна" в Україні а убитих розвозять по всій Росії!!!
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17.11.2021 16:45 Ответить
Яр, ты же любишь и умеешь читать, перечитай: "Також він зазначив, що бачив кадрових російських військових, але це "рівень комбатів та вище" В окопах их нет.
Во-первых, я не знаю, но и не исключаю, что это русские, но сидят они глубоко в тылу. Их убить, и тем более взять в плен не возможно.
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17.11.2021 19:20 Ответить
Трохи вище "Роман с огнём" тобі фото показує Крім того - у мене у Волгограді родич живе - я з ним по "вайберу" часом спілкуюсь Він - колишній офіцер російської армії Працює (після виходу на пенсію) у військкоматі Сидить на обліку військовозобов"язаних Так казав що в період з 2014 по 2018 багато "познімав" з обліку (після Донбасу) І зараз продовжує - тільки менше Каже - "массовый поток пока прекратился"
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17.11.2021 19:47 Ответить
И без этого ватного урода понятно . Что дальше ?
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17.11.2021 15:12 Ответить
Он что эти документы в жопе прятал?
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17.11.2021 15:13 Ответить
запор , пленение , высер ....
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17.11.2021 15:16 Ответить
Де кацапу їх ще тримати ?
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17.11.2021 15:17 Ответить
Наверно, сожрать документы хотел.
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17.11.2021 15:27 Ответить
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17.11.2021 15:31 Ответить
А больше они ни на что и не годятся
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17.11.2021 15:30 Ответить
Та напевно тільки намагався, бо документи не в кізяках.
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17.11.2021 15:47 Ответить
А може перед фотографуванням відмили?
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17.11.2021 16:46 Ответить
ВВП: - Русишкомбатнихт !
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17.11.2021 15:15 Ответить
Для правящих Украиной слуг народа авторитет Коломойский, гражданин Израиля, военного союзника Путина. Это не война а " Внутренний гражданский конфликт. Никем не инспирированный, никакой Россией", - Коломойский.
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17.11.2021 15:29 Ответить
Только вот Беня из Израеля сдрыснул, ломая копыта. Не подскажешь, какая страна ему предоставила убежище?
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17.11.2021 17:33 Ответить
Только вот Беня из Израеля сдрыснул, ломая копыта. /В Израиле Коломойскому покровительствовал друг, вор и путинская проститутка по вызову Нетаньяха. Он, в частности ,помогал Коломойскому в Лондонском Королевском суде по Приватбанку. Но Израиль-отстойник воров со всего мира. Гражданами Израиля числятся 116 миллиардеров и 131 000 миллионеров. Там Коломойскому ловить нечего. А Украина-еврейский рай, Клондайк, Эльдорадо.Везде свои, всё схвачено-воруй миллиардами./ Не подскажешь-почему украинцев убеждают в своей любви и преданности Израилю любые хренландские флажки кроме израильских?
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17.11.2021 19:10 Ответить
Кто тебя убеждает в любви и преданности Израэлю? Тебе просто указали на факт - Беня получил Украину в свое полное распоряжение, в то время как даже Израэль хочет его за решеткой.
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17.11.2021 19:50 Ответить
Израэль хочет его за решеткой. -И тебе указали на факт: это ложь. Хотел бы- посадил. Приезд Нетаньяхи в Украину организовал Коломойский. Что ты за него так переживаешь?
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17.11.2021 20:03 Ответить
Даже не стану искать ссылки про расследование против Бени в Израэле. Бо у тебя ответ отработан - явамниверю вывсеврети. А мне переживать за этого жулика и бандита незачем - это ж не мою страну он получил в полное распоряжение.
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17.11.2021 20:58 Ответить
Даже не стану искать ссылки.-Тебе и не надо.Какие ещё ссылки в безответственной болтовне от нехрен делать.
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17.11.2021 21:28 Ответить
Так а я за шо?
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17.11.2021 21:32 Ответить
Не лезь к тем кто за базар отвечает.
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17.11.2021 21:36 Ответить
Задовбали толерасти!!!! На хутлера обличчя мерзоті кацапській замазали?!
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17.11.2021 15:43 Ответить
***
Если ты крутой вояка,
(ВДВ, агент спецназа),
Покрошить решил укропов,
Но тебе не повезло...
И в плену ты оказался,
Как побитая собака,
Думаешь прикроет жопу
Лично царь - ВэВэХэйло???

Лучше ты прикинься шлангом,
Опочленцем-добровольцем:
Ведь Россия не воюет -
Вас здесь нету нихрена!
Русь святую тут боронят
Только ватные шахтеры:
Хунту бьют они киркою -
Тут "гражданская война"!!!

Все, конечно, понимают
Что дешёвая отмазка.
Ну а что с тобою делать?
Нужно втюхать говнецо...
Ведь должны алени верить
В ФСБ тупые сказки,
Да и фюреру при этом
Сохраняется лицо...
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17.11.2021 15:45 Ответить
Donchanin:
Ехал Ваня воевать

Ехал Ваня воевать,
От хохлов Донбасс спасать,
Заодно набить карманы,
Повидать чужие страны,

Тырить там добро чужое,
Передать хрусталь с конвоем,
Холодильники, машины,
Жрать бандэров витамины...

Жизнь - халява, и в основе
- Слава президенту Вове!!!
А когда придёт домой,
То, конечно же, герой!!!

Лишь собрался он домой
- Приключился геморрой.
Сел посрать после заката,
- Глядь! Под задницей граната!!!

Лишь подумал - "ЧУДЕСА!!!"
И взлетел на небеса...
В общем, увезли в Ростов,
Дальше - там, где нет хохлов.

Закопали под табло:
"Неопознанный *****".
А домой письмо прислали
- Ваню волки, мол, сожрали.
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17.11.2021 20:12 Ответить
Брехлива свиня! Заявляє, що кацапи тільки від комбата і вище. А сам є уродженцем росії який приїхав на заробітки до орків у 2018 році. Якщо йому вірити то, або він "комбат і вище", або " серед орків повно кацапських "іхтамнетів".
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17.11.2021 15:45 Ответить
"Випіваєм наабарот, штоб скучна не била..." навіть боюся уявити цей процес😁
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17.11.2021 16:14 Ответить
ну это понятно клизму с водярой ставят . а вот как они наоборот закусывают ?
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17.11.2021 16:54 Ответить
Огірком! Знаєш - я ніколи не міг зрозуміть тягу кацапів до великих огірків Коли був пацаном то влітку працював "прицепщиком" у тракторній бригаді Один з трактористів - батько моєї однокласниці Уродженець Оренбурга (одружився на нашій дівці) Сидимо у полі - обідаємо ("розвозка столовська" привезла обід у термосах) Дядько Володя каже: "Падай агурец!" Вибираю молоденький - ще з "пупирками" подаю Він мені: Что ты мне зелёный падаёшь! Падай спелый!" Вибирає "жовтяка" обчищає і їсть
Тепер починаю розуміть у чому справа!
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17.11.2021 20:25 Ответить
Та може краще було б все таки почепити цього кацапа на найближчій гілляці?
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17.11.2021 16:15 Ответить
Чмо зарыганое потерялось. С одним магазином (автомат небось прое#@л, как это у них водится)
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17.11.2021 16:27 Ответить
Зачем этот фейк от Бутусова ? Украинские воины на фронте уничтожают кацапов, а он пишет, что мы таки воюем с трактористами, шахтерами и донецкой гопотой ?!
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17.11.2021 18:45 Ответить
Why are you here russian pig?
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18.11.2021 00:53 Ответить
 
 