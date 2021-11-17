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Бригада быстрого реагирования Нацгвардии была переброшена на западную границу. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж Война в Украине

Подразделения быстрого реагирования Нацгвардии направились на западные границы Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины в Фейсбуке.

"Безопасность границы объединяет нас в единый кулак! Наши подразделения отправились на запад, чтобы защитить рубежи нашего государства. В эту минуту ситуация контролируемая, работаем вместе с пограничниками и сделаем все, чтобы украинские границы оставались нетронутыми", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МВД готовится к росту нелегальной миграции на границе с Беларусью, - Монастырский

Бригада быстрого реагирования Нацгвардии была переброшена на западную границу 01
Бригада быстрого реагирования Нацгвардии была переброшена на западную границу 02
Бригада быстрого реагирования Нацгвардии была переброшена на западную границу 03

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+12
Тебя не спросили, на данный момент то что мигранты попрут к нам почти 100%, а вот на востоке ВСУ стоят.
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17.11.2021 15:25
+11
В то время как основная угроза нарастает на восточной границе бригаду перекидывают на западную границу. Это тянет на осознанную государственную измену!
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17.11.2021 15:23
+11
У нас на западной границе есть мигранты?
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17.11.2021 15:27
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Якась хрень.
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17.11.2021 15:22 Ответить
+5
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17.11.2021 18:42 Ответить
В то время как основная угроза нарастает на восточной границе бригаду перекидывают на западную границу. Это тянет на осознанную государственную измену!
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17.11.2021 15:23 Ответить
Тебя не спросили, на данный момент то что мигранты попрут к нам почти 100%, а вот на востоке ВСУ стоят.
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17.11.2021 15:25 Ответить
У нас на западной границе есть мигранты?
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17.11.2021 15:27 Ответить
Это же зедебил. Они да же не знают где лево или право,а ты им про стороны света!
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17.11.2021 15:47 Ответить
А дорога з Мінська в Ірак веде через польський кордон? Саме про це "городив" позавчора "турист" на Гродненщині - на фоні білорусько-польського кордону!
От тих що "заблудилися" і будуть наші хлопці виловлювать! (Їм не звикать - в 2014-му так само російські десантники на Донбасі "блудили""
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17.11.2021 16:21 Ответить
а Польша где находиться не на западе?
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17.11.2021 16:36 Ответить
Якщо мігранти прорвуться в Україну, то не для того, щоб осісти в Жмеринці чи Бердичеві, а попруться на кордон до Євросоюзу через нашу територію, тобто на наш кордон з Польщею, Словаччиною, Угорщиною. Власне, наші прикордонники їх там і зараз виловлюють невеликими групами.
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17.11.2021 17:52 Ответить
Мігранти на півночі.
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17.11.2021 15:35 Ответить
Если на то пошло, то нужно учитывать следующее:
1. Территориально центром Украины, на наиболее протяженной линии Запад-Восток, примерно, является город Черкассы.
2. Относительно этого центра, мигранты находятся на Северо-западе, так как линия Север-Юг проведенная через Черкассы, на севере выходит на РФ, а не на РБ.
3. Стороны света по компасу, указываются по параллелям и меридианам. Поэтому то что для Подольска "Восток", для Киева - "Юго-восток".
4. Я очень сильно сомневаюсь, что если мигранты ломанутся в Украину, то будут ломиться в Припять или тем более в Чернигов. Ловить их нужно будет где-то на Волыни, а это и есть "Запад", исходя из п.3.
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17.11.2021 19:21 Ответить
Дмитрий Гайдарченко - Так треба було на північний кордон з БССР. Він Vitia Ma це мав на увазі
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17.11.2021 16:16 Ответить
..усиление погранцов - это работа как раз для Нацгвардии, бывших ВВшников... на зраду не тянет
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17.11.2021 15:49 Ответить
Граница северо-западная. Бригада БЫСТРОГО РЕАГИРОВАНИЯ, для того и предназначена, чтобы решать подобные задачи, а не в окопах сидеть. Экипировка уже неплохая, подготовка наивно надеюсь, тоже присутствует. На восточной и северной границе своих сил уже давно должно быть достаточно, по списку у нас военнослужащих не мало. Принцип зональности, где каждый отвечает за свой фронт работ, никто не отменял, резервы имеются. Так в чём очередная "зрада"?
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17.11.2021 17:03 Ответить
Угроза практически со всех сторон. В т.ч. и там куда эту бригаду перебрасывают. Приди в себя.
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17.11.2021 17:58 Ответить
Мізки включи,якщо вони є,або купи собі на базарі хоча б баранячі.Там у Бульборусі на заході підорашки з бульбашами намагаються відсікти Україну від Польщі.
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24.02.2022 17:27 Ответить
Экипировка конечно на уровне, даже сразу не понял чья это бригада)
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17.11.2021 15:23 Ответить
Все правильно, контрабас любит тишину, поэтому надо на западных рубежах пошугать непуганых.
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17.11.2021 15:26 Ответить
снаряга норм у парней
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17.11.2021 15:34 Ответить
Так з Польщі мігранти не прориваються. Бойові дії на сході відбуваються. Кого пресувати плануєте? Львівян?
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17.11.2021 15:44 Ответить
Ну можно предположить, что те толпы при падении температуры не побегут к Выступовичам, а как раз и попробуют прорваться на стыке границ Беларуси, Польши и Украины, потому как там у нас с Польшей граница без ограждения, а у Польши нет заграждения на границе с Германией.
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17.11.2021 16:59 Ответить
На нас Польша напала?
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17.11.2021 15:51 Ответить
бригаду створювали як бойову частину, а кинули на охорону кордону, ніби в нас немає мвс та прикордонників...хоча ясно що мвс і ко мають охороняти держиморду
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17.11.2021 16:05 Ответить
Нацгварія, це зараз. До 2014-го року вини мали назву Внутрішні війська, котри як раз і мають право застосування сили на територіі України, як що не введен військовий стан.
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17.11.2021 17:01 Ответить
дійсно дивний напрямок, на заході межуємо з: Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Молдовою.
може в зеленського, як завжди, переплутали напрямки, країни та й взагалі все.
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17.11.2021 16:07 Ответить
Місце на кордоні, де сходяться кордони Беларусі, Польщи та України. Це всеж таки на захід від Київа...
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17.11.2021 17:04 Ответить
З приводу новини...
Війна не закінчується, тільки наберає обертів! Перекидання НГ в протилежному напрямку, говорить про те що "пісюном" вже вирішено, де ховатися буде...
Нажаль, Українці будуть і надалі вирішувати свої проблеми самотужки...
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17.11.2021 16:09 Ответить
вот тебе и зе ход конем посдаче донбасса давайте все на север цыган пугать
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17.11.2021 16:20 Ответить
Не все, а бригада. Не все, а НГ. НГ, это бывшие ВВ, ВВ - это "вертухаи" для охраны и этапирования зэков, или костоломы для разгона безоружных или слабо вооруженных и плохо экипированных бунтарей. Так что - они изначально не предназначены для больших, наступательно-оборонительных войн. Если сильно понадобится, то они конечно смогут и в окопах, и в атаках, и в рукопашную, но первостепенное штатное предназначение у них другое - усмирение гражданских бунтарей.
Так что - при чем тут "здача Донбасса"?
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17.11.2021 19:46 Ответить
бот с кремля ты не знаешь что это за часть ине надо тебе
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17.11.2021 20:00 Ответить
От бота с кремля слышу
Какая бы там не была бригада, внутренние войска готовят, в первую очередь, для внутреннего применения - разгон бунтовщиков, война с потерявшими берега бандюками, обезвреживание или уничтожение всякого рода "шахидов".
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17.11.2021 20:16 Ответить
24 противоуколочный майдан вроде как. Тормозить желающих? Уроды
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17.11.2021 16:24 Ответить
Хоч якась користь можлива від цих костоломів.
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17.11.2021 17:23 Ответить
Відстрілювати скажених лосів з Білорусії ?
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17.11.2021 17:26 Ответить
Дві новини стоять на "Цензорі" поруч...Перша - знімають голову Закарпатської ОДА,друга - перекидають на західний кордон бригаду швидкого реагування...І ніхто чомусь їх не пов"язує...
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17.11.2021 17:30 Ответить
Мабуть неточність у назві статті - північний захід.
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17.11.2021 18:47 Ответить
Боюсь, что в Гремяче, Новосёловке или Нововасильевке, с тобой не согласятся
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17.11.2021 19:54 Ответить
"Безпека", це для в зелених для кого? Для рашистів, які збираються наступати з іншою сторони (від тої, куди перекинули бригаду)?
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17.11.2021 19:54 Ответить
Географію згадай: Волинь межує з Білорусю ( де лукашенко з путіним) та з Польщою( де курди прориваються )
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17.11.2021 21:20 Ответить
І просто у нас буде на границі з Польшою + Словакією +Мадярщиною+Румунією ... , як і зараз у Білорусії .
А нам того треба ?
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17.11.2021 22:07 Ответить
 
 