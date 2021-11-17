Путепровод на Западном обходе Львова расширят до 4 полос, - ОГА. ФОТО
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На одной из самых загруженных дорог Львовской области, на Западном обходе Львова начались работы по реконструкции и расширению путепровода над железной дорогой.
Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что путепровод расположен между населенными пунктами Рудно и Зимна Вода возле Львова. Из-за его ограниченной пропускной способности этот участок объездной является точкой постоянного возникновения заторов, что негативно сказывается на экологии окрестностей и служит причиной возникновения аварийно-опасных ситуаций.
В рамках "Большой стройки" путепровод на Западном обходе Львова будет расширен до 4 полос движения. С обеих его сторон будут также оборудованы тротуары и устроено наружное освещение.
На объекте уже проходят активные ремонтно-строительные работы.
В частности, подрядчик уже обустроил подъездные дороги с обеих сторон путепровода. В настоящее время ведется устройство буронабивных свай и перенос газопровода и линий электропередачи.
Напомним, в рамках Национальной программы восстановления мостов, являющейся частью программы Владимира Зеленского "Большая стройка", в 2021 году планируется отремонтировать и построить 245 мостов и искусственных сооружений. Началось также строительство нового моста через Днепр в Кременчуге.
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Київ їм всім потрібен тільки щоб бабло рубать, а розбудовують показушно периферію, щоб електорат свій перед виборами задобрити.
Частина всього того, Великого будівництва, звичайно потрібна на місцях, але більша частина робиться щоб вкрасти кошти, замість того щоб втілювати історичні давно необхідні проекти в столиці та зупинити знищення інфраструктури, їми ж самими - своєю присутністю.
Одне зрозуміло, оскільки "Великим будівництвом" ця "влада" клала велику болтяру на проблеми столиці і області то на виборах слід буде показати своє відношення до цих "будівельників"...