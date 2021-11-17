РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14525 посетителей онлайн
Новости Фото Общество
5 794 4
дороги (2498) Львовщина (2681) Большая стройка (722)

Путепровод на Западном обходе Львова расширят до 4 полос, - ОГА. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество

На одной из самых загруженных дорог Львовской области, на Западном обходе Львова начались работы по реконструкции и расширению путепровода над железной дорогой.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что путепровод расположен между населенными пунктами Рудно и Зимна Вода возле Львова. Из-за его ограниченной пропускной способности этот участок объездной является точкой постоянного возникновения заторов, что негативно сказывается на экологии окрестностей и служит причиной возникновения аварийно-опасных ситуаций.

В рамках "Большой стройки" путепровод на Западном обходе Львова будет расширен до 4 полос движения. С обеих его сторон будут также оборудованы тротуары и устроено наружное освещение.

На объекте уже проходят активные ремонтно-строительные работы.

В частности, подрядчик уже обустроил подъездные дороги с обеих сторон путепровода. В настоящее время ведется устройство буронабивных свай и перенос газопровода и линий электропередачи.

Напомним, в рамках Национальной программы восстановления мостов, являющейся частью программы Владимира Зеленского "Большая стройка", в 2021 году планируется отремонтировать и построить 245 мостов и искусственных сооружений. Началось также строительство нового моста через Днепр в Кременчуге.

Смотрите также: За два года в Тернопольской области отремонтировали 437 км дорог государственного значения, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

Путепровод на Западном обходе Львова расширят до 4 полос, - ОГА 01
Путепровод на Западном обходе Львова расширят до 4 полос, - ОГА 02

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Коли почнуть навколо Києва будувати?
показать весь комментарий
17.11.2021 15:47 Ответить
Думаю наші внуки років через 30 проїдуть по першій ділянці КОД від Одеської до Житомирської траси...

Київ їм всім потрібен тільки щоб бабло рубать, а розбудовують показушно периферію, щоб електорат свій перед виборами задобрити.

Частина всього того, Великого будівництва, звичайно потрібна на місцях, але більша частина робиться щоб вкрасти кошти, замість того щоб втілювати історичні давно необхідні проекти в столиці та зупинити знищення інфраструктури, їми ж самими - своєю присутністю.

Одне зрозуміло, оскільки "Великим будівництвом" ця "влада" клала велику болтяру на проблеми столиці і області то на виборах слід буде показати своє відношення до цих "будівельників"...
показать весь комментарий
17.11.2021 21:38 Ответить
Ніколи той міст,чи пак шляхопровід не створював пробок.Пробки створював круг на Городоцькій,машини стоять за кількасот метрів до нього,інколи до того самого шляхопроводу...Але "велике будівництво" повинно і тут бути,видно довго думали-шукали до чого його присобачити,вирішили сюди...Що ж,траса найважливіша зараз,безперервно чомусь на захід женуть фури,та й товарняки не відстають...
показать весь комментарий
17.11.2021 17:26 Ответить
Ця дорога нікому не потрібна. А от добудувати об"їздну було б вкрай важливо, але на це потрібні кошти і головне їх не зариєш у землю бо дорогу треба будувати з нуля. А Рудно - Зимна Вода і міст є і дорога.
показать весь комментарий
17.11.2021 18:15 Ответить
 
 