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Киевская область (3537) наркотики (2106) правоохранительные органы (2944) СБУ (18666) борьба с наркотиками (123)

Разоблачены двое бывших правоохранителей, которые ежемесячно "зарабатывали" до $30 тыс., торгуя оптовыми партиями наркотиков в Киевской области, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на незаконном сбыте наркотиков двух бывших правоохранителей. Один из злоумышленников был "удостоен" почетной грамоты "За заслуги", подписанной лично Януковичем, когда тот еще был премьер-министром.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУ СБ Украины в Киеве и Киевской области.

По информации СБУ, злоумышленники сбывали наркотические средства на территории Киевского региона на протяжении нескольких лет, в том числе находясь в должностях в правоохранительном органе, противодействующем наркопреступности.

"После увольнения в 2020 году они "сосредоточились" на оптовом сбыте кокаина и метадона. Ежемесячно "зарабатывали до $30 тыс. "Клиентов" находили благодаря личным контактам в криминальном мире. Расчеты производились наличными при передаче "товара", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что правоохранители задержали злоумышленников в порядке ст. 208 УПК Украины сразу после сбыта очередной партии наркотических веществ.

В ходе проведенных обысков по адресам проживания наркодельцов правоохранители обнаружили:

- наркотические вещества и весы для их взвешивания;

- мобильные телефоны и сим-карты с доказательствами противоправной деятельности;

- специальные технические средства для слежения за передвижением автомобилей и несанкционированного проникновения в них;

- поддельные служебные удостоверения;

- огнестрельное оружие и боеприпасы к нему.

Разоблачены двое бывших правоохранителей, которые ежемесячно зарабатывали до $30 тыс., торгуя оптовыми партиями наркотиков в Киевской области, - СБУ 01

Разоблачены двое бывших правоохранителей, которые ежемесячно зарабатывали до $30 тыс., торгуя оптовыми партиями наркотиков в Киевской области, - СБУ 02
Разоблачены двое бывших правоохранителей, которые ежемесячно зарабатывали до $30 тыс., торгуя оптовыми партиями наркотиков в Киевской области, - СБУ 03
Разоблачены двое бывших правоохранителей, которые ежемесячно зарабатывали до $30 тыс., торгуя оптовыми партиями наркотиков в Киевской области, - СБУ 04
Разоблачены двое бывших правоохранителей, которые ежемесячно зарабатывали до $30 тыс., торгуя оптовыми партиями наркотиков в Киевской области, - СБУ 05
Разоблачены двое бывших правоохранителей, которые ежемесячно зарабатывали до $30 тыс., торгуя оптовыми партиями наркотиков в Киевской области, - СБУ 06
Разоблачены двое бывших правоохранителей, которые ежемесячно зарабатывали до $30 тыс., торгуя оптовыми партиями наркотиков в Киевской области, - СБУ 07

"Наразі одному із затриманих оголошено про підозру за ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення підозр іншим, причетним до схеми особам", - резюмували в СБУ.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+3
Мабуть перестали на дегустацію в опу заносити .
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17.11.2021 15:38
+2
Ачётакова,пля... Дєтішкам на молочішко.
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17.11.2021 16:01
+2
фуфляк толкнули арестовичу. а тот для бубы тарил
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17.11.2021 16:10
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Мабуть перестали на дегустацію в опу заносити .
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17.11.2021 15:38 Ответить
Да все они там или нарклдиллеры или молчасочувствовавшие.
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17.11.2021 16:15 Ответить
Ачётакова,пля... Дєтішкам на молочішко.
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17.11.2021 16:01 Ответить
Правильно, вийшов на пенсію, відійли від справ, дай дорогу наступникам, а то саміподвинуть
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17.11.2021 16:03 Ответить
Чергові право-хоронителі...
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17.11.2021 16:09 Ответить
фуфляк толкнули арестовичу. а тот для бубы тарил
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17.11.2021 16:10 Ответить
расстреливать надо ибо у когото 30грн..
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17.11.2021 16:20 Ответить
Шото поцаны бубе не донесли... д'ерьмак не доволен...
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17.11.2021 16:20 Ответить
Бывший ОБНОН профессионально торгует наркотой?... Это так неожиданно. А вы думали, что они на завод пахать пойдут?
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17.11.2021 16:44 Ответить
Не поделились с СБУ - это ошибка, т.к. на контроле в ОП сидит Беззубенко Коля (помощник Ермака) - там копейка мимо не проскочит))) думаю, за день-два все уладят
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17.11.2021 17:05 Ответить
Практика взята ще з радянських часів.Як тільки хтось в тих органах влазив в якусь паскудну історію то наказ начальства був однозначним - уволіть вчєрашнім чіслом!..І він відразу ставав "колишнім"...
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17.11.2021 17:13 Ответить
Угу. І отримають ці виродки ну нехай 10 років, потім за добру поведінку вийдуть через 5. Красиво. По нашому. В цей же час за їхньої діяльності тисячі стали живими зомбі.
Чому в нас толерастія? В ОАЕ їх би тупо розстріляли, в Китаї також, США.
Навіщо ця сволота має топтати землю?
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17.11.2021 18:49 Ответить
В поліції кажуть колишніх не буває, то одна банда виродків
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17.11.2021 23:08 Ответить
А куда подевался говорящий рот рюкзакова - антонина? или она теперь другим органом работает?
Верните нам Хатию Деканоидзе!, сволочи.
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17.11.2021 23:11 Ответить
НЕ ПОДЕЛИЛИСЬ .....
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18.11.2021 00:54 Ответить
 
 