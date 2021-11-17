Разоблачены двое бывших правоохранителей, которые ежемесячно "зарабатывали" до $30 тыс., торгуя оптовыми партиями наркотиков в Киевской области, - СБУ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на незаконном сбыте наркотиков двух бывших правоохранителей. Один из злоумышленников был "удостоен" почетной грамоты "За заслуги", подписанной лично Януковичем, когда тот еще был премьер-министром.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУ СБ Украины в Киеве и Киевской области.
По информации СБУ, злоумышленники сбывали наркотические средства на территории Киевского региона на протяжении нескольких лет, в том числе находясь в должностях в правоохранительном органе, противодействующем наркопреступности.
"После увольнения в 2020 году они "сосредоточились" на оптовом сбыте кокаина и метадона. Ежемесячно "зарабатывали до $30 тыс. "Клиентов" находили благодаря личным контактам в криминальном мире. Расчеты производились наличными при передаче "товара", - говорится в сообщении.
Отмечается, что правоохранители задержали злоумышленников в порядке ст. 208 УПК Украины сразу после сбыта очередной партии наркотических веществ.
В ходе проведенных обысков по адресам проживания наркодельцов правоохранители обнаружили:
- наркотические вещества и весы для их взвешивания;
- мобильные телефоны и сим-карты с доказательствами противоправной деятельности;
- специальные технические средства для слежения за передвижением автомобилей и несанкционированного проникновения в них;
- поддельные служебные удостоверения;
- огнестрельное оружие и боеприпасы к нему.
"Наразі одному із затриманих оголошено про підозру за ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення підозр іншим, причетним до схеми особам", - резюмували в СБУ.
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Чому в нас толерастія? В ОАЕ їх би тупо розстріляли, в Китаї також, США.
Навіщо ця сволота має топтати землю?
Верните нам Хатию Деканоидзе!, сволочи.