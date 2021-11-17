РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
8243 посетителя онлайн
Новости Фото ПроисшествияФоторепортаж Силовики
14 333 29
Луганщина (6242) Нацполиция (15728) правоохранительные органы (2944) убийство (6290) патрульная полиция (1790)

Полицейский после убийства патрульного в Рубежном пытался скрыться в России, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Убивший коллегу в Рубежном полицейский пытался бежать в Россию. Его задержали по пути к границе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Полицейский после убийства патрульного в Рубежном пытался скрыться в России, - Нацполиция 01

"Во избежание ответственности за совершенное сотрудник УПП собирался пересечь границу и попасть на территорию Российской Федерации. На пути к пункту пересечения полицейского задержали. В совершенном он признался и показал, где спрятал орудие убийства. Мотив преступления устанавливается", - говорится в сообщении.

Полицейский после убийства патрульного в Рубежном пытался скрыться в России, - Нацполиция 02

Читайте также: 24-летнего патрульного убили в Рубежном, табельное оружие украли: В городе введена спецоперация

Полицейский после убийства патрульного в Рубежном пытался скрыться в России, - Нацполиция 03

В настоящее время следователи ГБР объявили 24-летнему полицейскому о подозрении. За убийство ему может грозить лишение свободы сроком до 15 лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Работник Управления патрульной полиции в Луганской области задержан за убийство полицейского в Рубежном, - прокуратура

Полицейский после убийства патрульного в Рубежном пытался скрыться в России, - Нацполиция 04
Полицейский после убийства патрульного в Рубежном пытался скрыться в России, - Нацполиция 05

Ранее сообщалось, что вчера, 16 ноября 2021 года, по месту несения службы обнаружено тело 24-летнего патрульного полицейского с огнестрельным ранением и другими телесными повреждениями.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+10
Там всі такі.
показать весь комментарий
17.11.2021 18:44
+10
Гарно що піймали. Ато щеб один "притесненый рузьгеговорящий" мальчік бувби
показать весь комментарий
17.11.2021 19:06
+6
Заїпала ця толерастія - чому до 15років, а не пожиттєве?
І куди цей імбіцил мав тікати, якщо тут чистий кримінал?
показать весь комментарий
17.11.2021 19:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чергова битовуха.
показать весь комментарий
17.11.2021 18:43 Ответить
Думаю навіть у "всеукраїнському санаторії для мєнтів і чиновників" - Менській колонії - сидіти йому буде дуже незатишно...
показать весь комментарий
17.11.2021 18:43 Ответить
Там всі такі.
показать весь комментарий
17.11.2021 18:44 Ответить
Ні. Навіть там існує корпоративна солідарність. Якщо мєнт вбив пересічного громадянина то він просто "забив баранчика". Але коли підняв руку на свого то став "чужим"...
показать весь комментарий
17.11.2021 18:56 Ответить
Так може в нього для цього були якісь "благородні" мотиви. Не кожний день поліціанти однин одного валять.
показать весь комментарий
17.11.2021 19:09 Ответить
І в ********* звалити за "індульгенцією" намагався теж з "благородних" мотивів?
показать весь комментарий
17.11.2021 20:23 Ответить
Не думаю! "Опера" засуджені там "шишку держать" - "******** "слідаків" "прокурорів" та інших! (знайомий розказував - він там прокурором з нагляду працював (зараз песіонер - на рибалку ходимо зрідка разом)
показать весь комментарий
17.11.2021 19:29 Ответить
Опера це ті хто "в полі", а не в кабінеті. Патрульні теж "в полі" і від того хто поряд багато що залежить...
показать весь комментарий
17.11.2021 20:21 Ответить
Ти з "практичною роботою" "оперів" "у полі" хоч раз стикався? Знаєш її суть? Вона часто балансує "на грані криміналу" - незрозуміло де закінчується "оперативна робота" і починається кримінал" і навпаки Пам"ятаєш "джедаїв"? Тут те саме - часом перемагає "темний бік" Тому ті в кому "переміг "темний бік" і вони потрапили в тюрму опиняються "в звичному середовищі" Саме тому вони і "тримають шишку"
показать весь комментарий
17.11.2021 20:33 Ответить
Де починається "кримінал" чудово всі розуміють, але ж так хочеться знайти виправдання для себе "обділеного" та "обнесеного" начальством яке успішно за хабарі розвалює будь яку справу яка коштувала "оперу" кривавого поту і безсонних ночей...
показать весь комментарий
17.11.2021 21:01 Ответить
А хочеш - я тобі розсміюся в лице? "Начальством" часто стають ті ж "опери" - які не спилися не "попалися" і вміли "начальству" "підганять бакшиші"
Я бачу - ти оперативну роботу тільки у кіно бачив!
показать весь комментарий
17.11.2021 21:29 Ответить
В мене теж є привід примружитись - коли таке було... Мабуть ще за часів Кравченко... і чим він закінчив?... Вєнєдіктова, наприклад, ніколи опером не була. І слідчим також. Зате її тато генєрал...
показать весь комментарий
17.11.2021 22:50 Ответить
Ти у нас "київський"? Тільки між "генералами" ходив? А я ходив "по полю" - бачив "чорнову роботу" оперів" а не "паркетні" доповіді І бачив як люди піднімаються по службових щаблях
показать весь комментарий
17.11.2021 23:10 Ответить
В системі ніколи не працював. Досліджував і інспектував (права людини). Так що спостерігав "збоку". Витратив на "вовтузню" 20 років, навіть захистив докторську в галузі соціального управління "Злочинність та практика застосування покарань перехідного періоду в Україні". Зараз від всієї "правоохоронної братії" мене просто верне. Два проекти реалізовував в Харкові. Після другого вирішив не працювати на Сході України. Там "грантоїди" розтягують все! Від будь якого соціального проекту залишаються "обїдки" - чим ближче до кордону тим корумпована адміністрація.
показать весь комментарий
17.11.2021 23:46 Ответить
Звісно, всі злочинці бежуть на батьківщину
показать весь комментарий
17.11.2021 18:57 Ответить
Гарно що піймали. Ато щеб один "притесненый рузьгеговорящий" мальчік бувби
показать весь комментарий
17.11.2021 19:06 Ответить
Заїпала ця толерастія - чому до 15років, а не пожиттєве?
І куди цей імбіцил мав тікати, якщо тут чистий кримінал?
показать весь комментарий
17.11.2021 19:11 Ответить
все бегут в кацапстан.
показать весь комментарий
17.11.2021 19:20 Ответить
Та ні не всі. Злодії, корупціонери та аферисти в Ізраїль. Вбивці в *********.
показать весь комментарий
17.11.2021 20:25 Ответить
Теперь 15 лет народ должен кормить этого подонка.Нет это не справедливо.За умышленное убийство тем более полицейским. Его нужно усыпить - нужна такая статья в УК!
показать весь комментарий
17.11.2021 19:28 Ответить
Заметьте бежал в рашку. Не в Польшу, не в Словакию не в Чехию не в Болгарию не вообще в Европу а именно в рашку. Для лугандонрвцев рашка прямо Мекка какая то… может их не брать в правоохранительные органы??? Пусть едут все в Якутию уголь рубать. Как волка не корми а он всеравно в лес смотрит! Или куда лугандоновца не целуй везде жопа!
показать весь комментарий
17.11.2021 19:34 Ответить
мусоров бывших не бывает
показать весь комментарий
17.11.2021 19:35 Ответить
Бувають. Я таких знаю. Хоча маю визнати що ніхто з тих кого я знаю не працював більше року. Схоже для того щоб перемолоти ідеаліста "в гівно" системі потрібно рівно один рік.
показать весь комментарий
17.11.2021 20:28 Ответить
кто бы сомневался) там ему еще и премию бы выписали
показать весь комментарий
17.11.2021 19:44 Ответить
не знаю как тот полицай,а Рубежное реально сепарское местечко
показать весь комментарий
17.11.2021 19:51 Ответить
Ото так поліцейський, а я то гадаю, чого мене поліція Чернігова вербує проти України та змушує носити хабарі.
показать весь комментарий
17.11.2021 20:09 Ответить
собака їсть собаку...
показать весь комментарий
17.11.2021 20:54 Ответить
Карточный долг это святое!
показать весь комментарий
17.11.2021 23:21 Ответить
ментами не становятся, ими рождаются...
Иван БУНИН: - Я с ужасом думаю, кого нарожает это пьяное кровавое быдло, захватившее власть России и что будет с моей страной через два три поколения.
показать весь комментарий
18.11.2021 00:06 Ответить
 
 