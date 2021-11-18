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Конго (77) миротворцы (944)

Украинские миротворцы посадили вертолет на кратер действующего вулкана в Конго. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ За рубежом

Согласно задачам Миссии ООН они доставили туда ученых-вулканологов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Миротворцы 18-го отдельного вертолетного отряда United Nations Mission in the DR Congo – Monusco обеспечили работу вулканологов на поверхности одного из наиболее активных вулканов Африки – Ньямлагира", - говорится в сообщении.

Ученые исследуют вулкан, чтобы прогнозировать будущие извержения и вовремя сообщить о них жителям ближайшего города Гома, где живут около 2 млн человек. Извержение соседнего вулкана в мае унесло жизни по меньшей мере 32 человек.

"Особенностью таких задач является выполнение полетов на достаточно больших высотах. Например, высота Ньирангонго достигает 3470 метров, а Ньямлагира 3058 метров, что значительно усложняет технику пилотирования вертолета. Но весь наш летный состав имеет необходимые навыки для выполнения таких задач, поэтому это не является для нас проблемой", - отметил командир 18-го отдельного вертолетного отряда полковник Евгений Вакуленко.

Украинские миротворцы посадили вертолет на кратер действующего вулкана в Конго 01
Украинские миротворцы посадили вертолет на кратер действующего вулкана в Конго 02
Украинские миротворцы посадили вертолет на кратер действующего вулкана в Конго 03
Украинские миротворцы посадили вертолет на кратер действующего вулкана в Конго 04
Украинские миротворцы посадили вертолет на кратер действующего вулкана в Конго 05
Украинские миротворцы посадили вертолет на кратер действующего вулкана в Конго 06
Украинские миротворцы посадили вертолет на кратер действующего вулкана в Конго 07
Украинские миротворцы посадили вертолет на кратер действующего вулкана в Конго 08
Украинские миротворцы посадили вертолет на кратер действующего вулкана в Конго 09
Украинские миротворцы посадили вертолет на кратер действующего вулкана в Конго 10
Украинские миротворцы посадили вертолет на кратер действующего вулкана в Конго 11
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Топ комментарии
+14
Igor L - коли ти встигаєш всиратися на всіх темах сайту, Ігорко Лайно ???
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18.11.2021 01:00
+13
Ми-8 с запорожским движком - лучший и самый массовый двухдвигательный вертолёт мира.
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18.11.2021 00:04
+10
Враження на все життя, таки краса!
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18.11.2021 00:03
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Враження на все життя, таки краса!
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18.11.2021 00:03 Ответить
Вулканічний попіл та гази знищують двигуни гелікоптера! Хто заплатить за заміну двигунів?
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18.11.2021 00:27 Ответить
Игорек, иди на попIл
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18.11.2021 01:28 Ответить
круто! красавцы!
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18.11.2021 00:04 Ответить
Позволь поинтересоваться, а в чем " крутизна"?
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18.11.2021 07:39 Ответить
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18.11.2021 00:04 Ответить
И в воздух чепчики бросали!
Поход в булочную то́же вызовет щенячий восторг?
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18.11.2021 07:41 Ответить
Ми-8 с запорожским движком - лучший и самый массовый двухдвигательный вертолёт мира.
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18.11.2021 00:04 Ответить
Да ну?
Очередь купить его на километры растянулась? Наше дерьмо самое лучшее дерьмо,потому что наше?
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18.11.2021 07:45 Ответить
Ляпнул Сотник, как корова на дорогу. К Вашему сведению, даже, американцы летают в Африке и ближнем востоке, на Ми-171. Двигатели выдерживают отлично большую жару, песок и нагрузки.
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18.11.2021 11:09 Ответить
В Кременчугском вертолетном училище много иностранцев обучается пилотировать этот тип вертолета. Я спросил у техника, почему именно на него, ведь есть более крутые иностранные вертолеты? Он ответил, что он надежен и по цене самый дешёвый. ООН в основном использует эти вертолеты.
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18.11.2021 11:45 Ответить
проте Аваков накупив французский лом
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18.11.2021 14:38 Ответить
Непоганий пікнік вийшов би з шашликом.
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18.11.2021 00:12 Ответить
3470 метрів навіть для стареньких Мі-8п чи Мі-8т не проблема бо їх потолок 4200-4500 ..тим більше для модифікацій Мі-17 або для Мі-8АМТ чи Мі 8 МСБ ..а на фото схоже саме якийсь з них це фігня .. бо в них дінамічний потолок 6000-7500 м))
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18.11.2021 00:15 Ответить
Большое значение играет погода. Если жара, сухостой, уровень влажности низкий, плотность воздуха, будет ниже. К тому же играет значение и вес груза.
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18.11.2021 01:17 Ответить
Мы в Непале садились на 5200, правда перед этим снимали с вертолета все, даже створки грузового отсека.
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18.11.2021 11:14 Ответить
Вот это хорошие новости, интересные) А то все про политику да про политику) Энергетика там небось, ух))
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18.11.2021 01:15 Ответить
А шо те ученые могут узнать в жерле вулкана о будущих извержениях?
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18.11.2021 05:04 Ответить
Они могут туда датчиков натыкать. Информация с них позволит предупредить округу о извержении. По крайней мере за несколько часов/дней.
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18.11.2021 08:54 Ответить
вулкан комбре сало
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18.11.2021 02:43 Ответить
... молодцы, а зачем? Грета Тунберг, что-ли просила?
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18.11.2021 05:45 Ответить
У Греты Туборг первые месячные.
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18.11.2021 06:35 Ответить
Грете Тунберг уже 18. Она давно миллионерша - повыигрывала кучу премий. Занимается популяризацией вакцинации и зеленой энергетики, чтобы люди перестали зависеть от нефти, газа и избавились от зависимости от Ирана и России.
А теперь угадайте с 2 раз - кому это может не нравиться и у кого так жёппу рвет от ее деятельности?
Немного правды:
Человек года по версии Time за 19 год. Финансирует из своих миллионов закупку вакцин для бедных стран по программе Ковакс. По версии Форбс входит в число самых влиятельных людей мира. Тунберг не отримала грошей від компанії WDHT. Вона припинила свою роль радниці-волонтерки у WDHT, заявивши, що вона «не є частиною будь-якої організації … Я абсолютно незалежна … (і) роблю те, що роблю, повністю безкоштовно».

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18.11.2021 09:00 Ответить
Посадка миротворцев в Донецке выглядела бы ещё красивее, а то в каком то Конго
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18.11.2021 05:52 Ответить
Теперь главное - аккуратно мочиться в кратер, шоб не загасить.
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18.11.2021 06:33 Ответить
Трохи заслабенька експедиція, тільки 1 вчена на всіх науковців. Чи то стюардеса для пілотів щоб їм каву робити ?
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18.11.2021 07:01 Ответить
Военная миссия подвергает риску наших воинов и технику ?
Это входит в их обязанности ?

Не увидел смысла
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18.11.2021 07:43 Ответить
Бабло зарабатывают. Загранкомандировки со всеми вытекающими.
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18.11.2021 07:50 Ответить
Ну разве что …
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18.11.2021 08:07 Ответить
 
 