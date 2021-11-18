Украинские миротворцы посадили вертолет на кратер действующего вулкана в Конго. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ За рубежом
Согласно задачам Миссии ООН они доставили туда ученых-вулканологов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"Миротворцы 18-го отдельного вертолетного отряда United Nations Mission in the DR Congo – Monusco обеспечили работу вулканологов на поверхности одного из наиболее активных вулканов Африки – Ньямлагира", - говорится в сообщении.
Ученые исследуют вулкан, чтобы прогнозировать будущие извержения и вовремя сообщить о них жителям ближайшего города Гома, где живут около 2 млн человек. Извержение соседнего вулкана в мае унесло жизни по меньшей мере 32 человек.
"Особенностью таких задач является выполнение полетов на достаточно больших высотах. Например, высота Ньирангонго достигает 3470 метров, а Ньямлагира 3058 метров, что значительно усложняет технику пилотирования вертолета. Но весь наш летный состав имеет необходимые навыки для выполнения таких задач, поэтому это не является для нас проблемой", - отметил командир 18-го отдельного вертолетного отряда полковник Евгений Вакуленко.
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Очередь купить его на километры растянулась? Наше дерьмо самое лучшее дерьмо,потому что наше?
А теперь угадайте с 2 раз - кому это может не нравиться и у кого так жёппу рвет от ее деятельности?
Немного правды:
Человек года по версии Time за 19 год. Финансирует из своих миллионов закупку вакцин для бедных стран по программе Ковакс. По версии Форбс входит в число самых влиятельных людей мира. Тунберг не отримала грошей від компанії WDHT. Вона припинила свою роль радниці-волонтерки у WDHT, заявивши, що вона «не є частиною будь-якої організації … Я абсолютно незалежна … (і) роблю те, що роблю, повністю безкоштовно».
Это входит в их обязанности ?
Не увидел смысла