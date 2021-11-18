Украинские миротворцы посадили вертолет на кратер действующего вулкана в Конго. ФОТОрепортаж

Согласно задачам Миссии ООН они доставили туда ученых-вулканологов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Миротворцы 18-го отдельного вертолетного отряда United Nations Mission in the DR Congo – Monusco обеспечили работу вулканологов на поверхности одного из наиболее активных вулканов Африки – Ньямлагира", - говорится в сообщении.

Ученые исследуют вулкан, чтобы прогнозировать будущие извержения и вовремя сообщить о них жителям ближайшего города Гома, где живут около 2 млн человек. Извержение соседнего вулкана в мае унесло жизни по меньшей мере 32 человек.

"Особенностью таких задач является выполнение полетов на достаточно больших высотах. Например, высота Ньирангонго достигает 3470 метров, а Ньямлагира 3058 метров, что значительно усложняет технику пилотирования вертолета. Но весь наш летный состав имеет необходимые навыки для выполнения таких задач, поэтому это не является для нас проблемой", - отметил командир 18-го отдельного вертолетного отряда полковник Евгений Вакуленко.





















