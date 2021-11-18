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Четверо детей дошкольного возраста погибли в результате пожара в жилом доме в Хмельницкой области, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

В с. Медисовка (Хмельницкая обл.) в результате пожара в жилом доме погибли четверо детей дошкольного возраста.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"17 ноября в 20:33 в с. Медисовка Хмельницкого района в частном одноэтажном жилом доме возник пожар, в результате которого погибли 4 ребенка (2015-2021 г.р.). Пожар ликвидирован населением до прибытия подразделений ГСЧС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что огнем уничтожены вещи домашнего обихода на площади 5 м2. От ГСЧС привлекалось 5 человек и 1 единица техники.

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Четверо детей дошкольного возраста погибли в результате пожара в жилом доме в Хмельницкой области, - ГСЧС 01
Четверо детей дошкольного возраста погибли в результате пожара в жилом доме в Хмельницкой области, - ГСЧС 02
Четверо детей дошкольного возраста погибли в результате пожара в жилом доме в Хмельницкой области, - ГСЧС 03
Четверо детей дошкольного возраста погибли в результате пожара в жилом доме в Хмельницкой области, - ГСЧС 04
Четверо детей дошкольного возраста погибли в результате пожара в жилом доме в Хмельницкой области, - ГСЧС 05
Четверо детей дошкольного возраста погибли в результате пожара в жилом доме в Хмельницкой области, - ГСЧС 06

Автор: Наталя Джума
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Угорели похоже от дыма, площадь пожара небольшая.
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18.11.2021 08:26 Ответить
Чому гинуть невині діти ,а де були батьки ?
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18.11.2021 08:42 Ответить
На 90% - папа с мамкой были на бухалове. Обычная история. И время соответствует - 20.30
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18.11.2021 08:56 Ответить
не 90% а 99%
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18.11.2021 09:32 Ответить
 
 