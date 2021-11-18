5 184 6
Четверо детей дошкольного возраста погибли в результате пожара в жилом доме в Хмельницкой области, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
В с. Медисовка (Хмельницкая обл.) в результате пожара в жилом доме погибли четверо детей дошкольного возраста.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
"17 ноября в 20:33 в с. Медисовка Хмельницкого района в частном одноэтажном жилом доме возник пожар, в результате которого погибли 4 ребенка (2015-2021 г.р.). Пожар ликвидирован населением до прибытия подразделений ГСЧС", - говорится в сообщении.
Отмечается, что огнем уничтожены вещи домашнего обихода на площади 5 м2. От ГСЧС привлекалось 5 человек и 1 единица техники.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
✘
Михаил Титов c5ae85fe
показать весь комментарий18.11.2021 08:26 Ответить Мне нравится 1
Воьлодимир Омельянов
показать весь комментарий18.11.2021 08:42 Ответить Мне нравится 0
Frol Fedoroff
показать весь комментарий18.11.2021 08:56 Ответить Мне нравится 1
Mykola Bratiichuk 07713f1c
показать весь комментарий18.11.2021 09:32 Ответить Мне нравится 2
✘
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...