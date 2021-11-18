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Николаев (2008) Нацполиция (15728) стрельба (3161) убийство (6290)

В центре Николаева у подъезда застрелили бизнесмена, еще один человек получил ранение. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Полицейские устанавливают обстоятельства стрельбы в Николаеве, в результате которой один человек погиб, второй ранен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция Николаевской области в фейсбуке.

О том, что во дворе дома по ул. Сенной слышны выстрелы, в полицию сообщили местные жители 17 ноября, около 20:15.

На месте происшествия у одного из подъездов полицейские обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением. Также ранение получил еще один гражданин.

Также сообщается, что в одном из дворов многоэтажек в нескольких кварталах от места преступления было обнаружено охотничье ружье с пятнами, похожими на кровь. В настоящее время устанавливается из этого ли оружия стреляли в пострадавших. Ружье изъято и направлено на экспертизу.

Ведомости по указанному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 УК "Умышленное убийство".

На месте работали следователи, криминалисты, кинологи, оперативники и эксперты.

Отмечается, что правоохранители принимают меры по установлению всех обстоятельств стрельбы и задержанию причастных к преступлению лиц.

В городе введена в действие специальная полицейская операция.

Также смотрите: У Киево-Святошинского суда произошла стрельба, есть пострадавший, - СМИ. ФОТО

В то же время, по информации местного издания "Новости N", мужчина вместе девушкой на автомобиле "Ауди" заехал во двор дома по ул.Сенной. Здесь их ждал убийца. В мужчину выстрелили из охотничьего ружья, он попытался скрыться, однако убийца догнал его у подъезда и добил. Девушку, по предварительным данным, он не трогал.

Также издание сообщает, что личность убитого уже установлена: им является житель Николаева, 51-летний Игорь Плиндык. По имеющейся информации, он имеет отношение к строительному бизнесу.

В центре Николаева у подъезда застрелили бизнесмена, еще один человек получил ранение 01
В центре Николаева у подъезда застрелили бизнесмена, еще один человек получил ранение 02
В центре Николаева у подъезда застрелили бизнесмена, еще один человек получил ранение 03
В центре Николаева у подъезда застрелили бизнесмена, еще один человек получил ранение 04
В центре Николаева у подъезда застрелили бизнесмена, еще один человек получил ранение 05
Фото: полиция / фейсбук

В центре Николаева у подъезда застрелили бизнесмена, еще один человек получил ранение 06
В центре Николаева у подъезда застрелили бизнесмена, еще один человек получил ранение 07
Фото: сайт Novosti-N

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+11
Не ходи в казино. Зараз все перейшло у цифровий формат.
А от наркоманів просто тьма.
Як при януковищу.
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18.11.2021 08:19
+10
Квітне бандитизм при зеленському...
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18.11.2021 08:09
+10
Не існує більш ефективної зброї на дистанціях до 100 метрів.
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18.11.2021 08:22
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Кілер з мисливською рушницею?...
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18.11.2021 08:08 Ответить
Не існує більш ефективної зброї на дистанціях до 100 метрів.
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18.11.2021 08:22 Ответить
100 метрів? Жартуєте. 10, максимум 20. Це якщо картеч. Куля - ну до 50, якщо людина непогано стріляє. Кажу як власник помпи. Але до 10-15 метрів - зброя справді ідеальна. Особливо якщо, скажімо, картеч 8ка з додатковим навішуванням. Оце капець людині просто, якщо в його напрямку пальнути.
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18.11.2021 09:50 Ответить
Не, вы нормальные люди? Нахрена комментировать, если не в теме? У меня из гладкого 2 хатсана (аемгард и п/а MPA) и горизонталка ИЖ-54. Уж что-что, а эффективную дальность знаю.
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18.11.2021 09:55 Ответить
отето я рукожопый, люди со ста метров с гладкоствола идеально куда-то попадают, а радуюсь як дурак если лежа с СКС в ростовую фигуру три с пяти попал.
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18.11.2021 10:11 Ответить
До 10, ты хотел сказать?
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18.11.2021 09:50 Ответить
Не, вы нормальные люди? Нахрена комментировать, если не в теме? У меня из гладкого 2 хатсана (аемгард и п/а MPA) и горизонталка ИЖ-54. Уж что-что, а эффективную дальность знаю.
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18.11.2021 09:56 Ответить
ну конечно нормальный килер будет стрелять с гладкого оппонента со 100 метров... ну так что бы наверняка и с такого же расстояния контрольный в голову
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18.11.2021 10:10 Ответить
Ты, мил человек, не путай прицельную, и эффективную. Далее, попасть в ростовую, не равно убить. Далее, пулевые патроны для гладкого, дают сильный разброс.
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18.11.2021 10:15 Ответить
Со 100 метров даже гуся не вальнеш магнумом, а ты о человеке говоришь..
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18.11.2021 13:35 Ответить
лень сейчас гугглить, но припоминаю, мировой рекорд по пулевой стрельбе из 12-го был метров 200 с гаком.
Да в любом случае дульная энергия 2600 против 1400 дж у 5,45х39.
Делаешь навеску, ибо хрень таки тяжелая ))
********
Не люблю пули. Предпочитаю картечь или 0000.
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18.11.2021 14:03 Ответить
Идеальное оружие для убийства - надежно, эффективно, не оставляет следов.
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18.11.2021 08:25 Ответить
Бізнесмен можливо й заробив. Жаль, що звичайна людина поранена.
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18.11.2021 08:47 Ответить
І чим вам бізнесмени не подобаються? В усіх нормальних країнах- це приклад для інших та опора демократії
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18.11.2021 10:14 Ответить
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18.11.2021 09:52 Ответить
явно особиста помста
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18.11.2021 11:20 Ответить
Квітне бандитизм при зеленському...
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18.11.2021 08:09 Ответить
Не ходи в казино. Зараз все перейшло у цифровий формат.
А от наркоманів просто тьма.
Як при януковищу.
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18.11.2021 08:19 Ответить
точно. все зрады во вселенной только при нём.
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18.11.2021 10:37 Ответить
Как мило , убогие манкурты подолячки и авиа ***** , как обычно мечтают о говне. Доешь уже свои какахи, ни в чем себе не отказывай, копрофилушка
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18.11.2021 08:38 Ответить
Ніт. Не правильно.
Тролі, ви читати не вмієте ? Чи думати ?
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18.11.2021 08:21 Ответить
Подобное искривленное восприятие информации свойствено избирателям Голобородько. Не переживайте - для вас это нормально.
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18.11.2021 08:22 Ответить
просто болгарин набивал цену, а Го*дон ему поддакивал, стращая ермачков - Вот вот ща будет фильмец и "васснесут"))
а кто ермачкам компенсирует потери и купит новые штаны? - правильно дорогой товарищ - Вы (один из них, да и мы тоже )
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18.11.2021 08:25 Ответить
А ты вообще можешь что-либо понимать? Вопрос риторический, в общем.
ПЫСЫ: если бы это было так, тебя бы здесь не было.
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18.11.2021 08:28 Ответить
Не пий зранку зеленку, тобі це шкодить
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18.11.2021 08:32 Ответить
а попробуй пойти, сразу окажешься или в ментовке или в дурке, ты не знал, что майдан делают олигархи, чтобы взять власть и финансовые потоки?
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18.11.2021 08:51 Ответить
Да, мы в курсе, нам руснявые свинопсы и синежопые рыги ето объяснили, спасибо шо напоминаете!
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18.11.2021 10:08 Ответить
Загальновідомо, що милиция/полиция выполняет заказные убийства и вербует граждан против Украины
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18.11.2021 08:22 Ответить
Любой бизнес заканчивается на кладбище ..
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18.11.2021 08:23 Ответить
судя по тому, как "рулит" страной зеленский, скоро и за не оплаченную комуналку будут отстреливать
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18.11.2021 08:36 Ответить
Не будут ,отстеливают только тех у кого есть что отстрелить а нищих чего отсртеливать
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18.11.2021 11:48 Ответить
А інші живуть вічно?
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18.11.2021 10:15 Ответить
Та я тебе так скажу ,бабулька моя всю жизнь бутылочки собирала ,ещё когда они по 20 копеек были ,в бизнесы не лезла ,политикой не интересовалась ,101 годик прожила и этот дурачок мог бы жить а так сейчас в морге отдыхает и никакие бизнесы и денюжки ему бедолаге уже не нужны ... а так это ворьё просто тянет на Советскую в сталинки ,зачем оно им надо хрен его знает ...
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18.11.2021 11:47 Ответить
Аналогічно,але по12 копійок і 104роки.
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18.11.2021 12:04 Ответить
Все просто. Не переступай через людей. Не живи так, чтобы твоя свобода нарушала свободу окружающих.

И никто не захочет тебя убить.
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18.11.2021 08:25 Ответить
Расскажи это грабителям .
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18.11.2021 08:36 Ответить
Бьюсь об заклад, с разбойниками, так чтобы по серьезному, ты пока не встречался (если что, на мне хватает ножевых шрамов)
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18.11.2021 09:00 Ответить
Ну и как ты им перешел дорогу что они тебя стыкали?
Я лежал несколько раз в реанимации , потому что сопротивлялся.
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18.11.2021 17:08 Ответить
Да и не обязательно даже разбой . Ты можешь просто идти мимо пьяных разъярённых молодчиков и они с тебя вообще ничего не хотят кроме как самоутвердиться перед собой , так тоже бывает.
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18.11.2021 17:13 Ответить
Блин, это долго. И не нужно. Здесь по крайней мере. Есть, что рассказать, но здесь - не формат.
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18.11.2021 18:33 Ответить
Грабители не убивают, а грабят.
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18.11.2021 13:38 Ответить
Грабеж это когда ты видишь и ничего не делаешь , а когда ты начинаешь отбиваться, это уже разбой, сорян что не так сказал , но разбойники могут и убить . По крайней мере я точно могу сказать что буду свое имущество защищать от всего , потому что оно для меня дороже чем их души.
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18.11.2021 17:10 Ответить
Основні причини в таких випадках: партнери, конкуренти. Щодо не переступати через людей, то видно погано ви знайомі з людською натурою. Заздрість, ревнощі,лінь притаманні майже всім представникам роду людського
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18.11.2021 10:21 Ответить
Может инсценировка?
гораздо "более лучше" тихонько вдарить молотком сзади, а бабе прописать леща и спокойно уйти, а не доводить жителей до аффекта пальбой и воплями во дворе.
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18.11.2021 08:27 Ответить
Тихонько молотком сзади можно вдарить проходчика Гришу возле банкомата шахтоуправления.
А от строительного бизнесмена низя, он в Ауди сидит, к нему сзади подкрасться сложно.
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18.11.2021 10:06 Ответить
статью читал? они вышли и шли в ..... подъезд.
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18.11.2021 10:13 Ответить
Видимо кому то из заказчиков потолок покрасил пятнами или плитку криво положил.
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18.11.2021 08:28 Ответить
Вряд ли на таких машинах ездят те кто красит потолки. Скорее всего кого то кинул на деньги или на квартиру.
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18.11.2021 09:20 Ответить
90е вернулись - радуйтесь, зебилы. Бандитизм, а скоро и веерные отключения с гиперинфляцией.
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18.11.2021 08:29 Ответить
Реально, такого разючого повернення в 90-ті не було років з 15...
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18.11.2021 08:31 Ответить
А що було в 90-х? А то я ще маленький, не знаю ))
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18.11.2021 09:01 Ответить
громадянська війна
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18.11.2021 09:30 Ответить
Сурьезно? Не в курсі, що таке громадянська війна, що була на росії. А от російсько-українську війну пам'ятаю. Муравйова та інших упирів.
А по 90-м, частенько заїзжав на Патент до авдишевських.
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18.11.2021 09:39 Ответить
Да. була громадянська війна, де "наші" бізнесмени програли "не нашим", яких підтримувала РФ
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18.11.2021 16:39 Ответить
ни дня без убийства....

дайте ему ещё 100 дней!!
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18.11.2021 08:34 Ответить
Соболезную. Но хорошо, что не Каломойского застрелили...
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18.11.2021 08:41 Ответить
точно, главное чтобы коломойского, фирташа, ахметова и парашенку не стрелили
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18.11.2021 08:52 Ответить
Какие же 90-е без этого? Все как положено, осталось инфляцию в 300 процентов заделать и норм.
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18.11.2021 09:08 Ответить
С охотничьим ружьём?
100% киллер международного класса.
Наверное трахнул чью то жену или отобрал дом.
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18.11.2021 09:08 Ответить
Бизнесмен видимо очень посредственный и не богатый. Жить в многоэтажке это явно нищеброд. У нормального бизнесмена дом за городом, охрана, видеонблюдение всех подходов и прилегающих улиц. И разведка работает в среде и бандитов и силовиков.
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18.11.2021 09:27 Ответить
И даже это может не спасити. А среди города, многоэтажек, где устроить засаду можно на любой лавочке и куча путей отхода и можно пару квартир заранее заготовить в разные стороны отхода.
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18.11.2021 09:28 Ответить
може коханку вів на конспиративну квартиру?
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18.11.2021 09:31 Ответить
Всякое может быть, следствие раскопает. Но тут явно чувствуется бытовуха. Ружье охотничье, баба. Может, конечно це Данилко Багровенко його прибрав
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18.11.2021 10:13 Ответить
Розбірки по "великому крадівництву"? Вова завалив поліцію, прокуратуру і СБУ, а відновив бандитизм і рекет на рівні початку 90-х.
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18.11.2021 09:35 Ответить
Наче багатосерійний, кримінальний серіал на реальних подіях у нас.
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18.11.2021 10:27 Ответить
"Дівчину не чіпав". Може мотив в "шерше ля фам"?
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18.11.2021 10:39 Ответить
Битва за лоно Серсеи ? (с) Игра престолов
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18.11.2021 10:49 Ответить
явно помста, щось особисте
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18.11.2021 11:21 Ответить
 
 