В центре Николаева у подъезда застрелили бизнесмена, еще один человек получил ранение. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
Полицейские устанавливают обстоятельства стрельбы в Николаеве, в результате которой один человек погиб, второй ранен.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция Николаевской области в фейсбуке.
О том, что во дворе дома по ул. Сенной слышны выстрелы, в полицию сообщили местные жители 17 ноября, около 20:15.
На месте происшествия у одного из подъездов полицейские обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением. Также ранение получил еще один гражданин.
Также сообщается, что в одном из дворов многоэтажек в нескольких кварталах от места преступления было обнаружено охотничье ружье с пятнами, похожими на кровь. В настоящее время устанавливается из этого ли оружия стреляли в пострадавших. Ружье изъято и направлено на экспертизу.
Ведомости по указанному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 УК "Умышленное убийство".
На месте работали следователи, криминалисты, кинологи, оперативники и эксперты.
Отмечается, что правоохранители принимают меры по установлению всех обстоятельств стрельбы и задержанию причастных к преступлению лиц.
В городе введена в действие специальная полицейская операция.
В то же время, по информации местного издания "Новости N", мужчина вместе девушкой на автомобиле "Ауди" заехал во двор дома по ул.Сенной. Здесь их ждал убийца. В мужчину выстрелили из охотничьего ружья, он попытался скрыться, однако убийца догнал его у подъезда и добил. Девушку, по предварительным данным, он не трогал.
Также издание сообщает, что личность убитого уже установлена: им является житель Николаева, 51-летний Игорь Плиндык. По имеющейся информации, он имеет отношение к строительному бизнесу.
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Да в любом случае дульная энергия 2600 против 1400 дж у 5,45х39.
Делаешь навеску, ибо хрень таки тяжелая ))
********
Не люблю пули. Предпочитаю картечь или 0000.
А от наркоманів просто тьма.
Як при януковищу.
Тролі, ви читати не вмієте ? Чи думати ?
а кто ермачкам компенсирует потери и купит новые штаны? - правильно дорогой товарищ - Вы (один из них, да и мы тоже )
ПЫСЫ: если бы это было так, тебя бы здесь не было.
И никто не захочет тебя убить.
Я лежал несколько раз в реанимации , потому что сопротивлялся.
гораздо "более лучше" тихонько вдарить молотком сзади, а бабе прописать леща и спокойно уйти, а не доводить жителей до аффекта пальбой и воплями во дворе.
А от строительного бизнесмена низя, он в Ауди сидит, к нему сзади подкрасться сложно.
А по 90-м, частенько заїзжав на Патент до авдишевських.
дайте ему ещё 100 дней!!
100% киллер международного класса.
Наверное трахнул чью то жену или отобрал дом.