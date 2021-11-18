16 ноября войска РФ обстреливали Муратово в Луганской области, применяя 152-мм артиллерию. Поврежден жилой дом, - СЦКК. ФОТОрепортаж

Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают совершать обстрелы населенных пунктов, расположенных на подконтрольной правительству Украины стороне линии разграничения сторон, применяя при этом артиллерию крупных калибров.

Об этом сообщает украинская сторона СЦКК, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Так, отмечается, что 16 ноября в период с 15:15 до 15:40 вооруженные формирования РФ обстреляли населенный пункт Муратово Луганской области с применением ствольной артиллерии калибра 152 мм.

"Огонь велся по направлению населенного пункта Петровеньки. В результате обстрела повреждены жилой дом, хозяйственные постройки и прилегающая территория по адресам: с. Муратово, ул. Молодежная, 2а и ул. Молодежная, 2/2", - отмечается в сообщении.

"Данные факты были установлены и задокументированы наблюдательной группой украинской стороны СЦКК. Материалы переданы в специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине. Также по данному факту, с целью внесения соответствующих сведений в ЕРДР и начала досудебного следствия по факту совершения уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 УК Украины (Нарушения законов и обычаев войны), материалы переданы Луганской областной прокуратуре", - говорится в сообщении.











Украинская сторона СЦКК подчеркивает, что данный факт является очередным грубым нарушением вооруженных формирований РФ Минских договоренностей и режима полного и всеобъемлющего прекращения огня. А также свидетельствует о полном пренебрежении оккупантами жизнью и здоровьем мирного населения.

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