16 ноября войска РФ обстреливали Муратово в Луганской области, применяя 152-мм артиллерию. Поврежден жилой дом, - СЦКК. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают совершать обстрелы населенных пунктов, расположенных на подконтрольной правительству Украины стороне линии разграничения сторон, применяя при этом артиллерию крупных калибров.
Об этом сообщает украинская сторона СЦКК, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Так, отмечается, что 16 ноября в период с 15:15 до 15:40 вооруженные формирования РФ обстреляли населенный пункт Муратово Луганской области с применением ствольной артиллерии калибра 152 мм.
"Огонь велся по направлению населенного пункта Петровеньки. В результате обстрела повреждены жилой дом, хозяйственные постройки и прилегающая территория по адресам: с. Муратово, ул. Молодежная, 2а и ул. Молодежная, 2/2", - отмечается в сообщении.
"Данные факты были установлены и задокументированы наблюдательной группой украинской стороны СЦКК. Материалы переданы в специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине. Также по данному факту, с целью внесения соответствующих сведений в ЕРДР и начала досудебного следствия по факту совершения уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 УК Украины (Нарушения законов и обычаев войны), материалы переданы Луганской областной прокуратуре", - говорится в сообщении.
Украинская сторона СЦКК подчеркивает, что данный факт является очередным грубым нарушением вооруженных формирований РФ Минских договоренностей и режима полного и всеобъемлющего прекращения огня. А также свидетельствует о полном пренебрежении оккупантами жизнью и здоровьем мирного населения.
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Сповідав кацапський піп
Кацапа їдного:
«Чєм ти,- каже,- в етат ґод
Саґрешіл пред Богом?»
Мовчить Хомка. «Что ж малчіш?
Ґаварі, павєса!»
- Да я, батька,- каже той,-
Сємь купцов зарєзал.
«А дєнєґ-то мноґа здьор?» -
Піп його питає.
- Восємь тисяч такі здьор,-
Кацап відвічає.
А піп каже: «Калі так,
Всьо тєбє пращаю:
Я і сам такіх синов
С нажа нє спускаю.
А єщо каво-нібудь
Пар й нє зарєзал?» оЯ
- Да, батюшка: мужиков
Семь такі зарєзал.
«А дєнеґ-то?» - Ні черта!
Нічаво нє далі!
«Нічаво? Так ну їх чорт!
Как кури прапалі.
А нє помніш лі єщо
Ґрєха за сабою?»
- Помню, батька. Тяжкій ґрех,
Саґрешіл з сєстрою.
«Ах ти,- каже,- сукін син,
Матушкі ль нє било?»
- Калі матушка в зємлє!..
«Нанять тебе било!»
- Калі дєнєґ на тот раз
Нє била са мною!
«Ну, так Бог тєбє прастіт.
Чорт,- каже,- с табою!
А єщо чем саґрешіл?»
- Клал в штани рубаху.
«І єщо ти,- крикнув піп,-
Нє пашол на плаху?
Ах, антіхріст ти такой!
В Кієв! - кричить,- в Кієв!
Пусть там тєбя, как хатят,
Разрєшат святиє!»
20 июня [1859]
- Эй Байрактар, там наших обстреливают из гаубиц
- И что?
- Ну так может слетаешь, разберешься?
- Та ну нах. Я уже слетал. Теперь объяснительные пишу с утра до вечера.