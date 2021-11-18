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16 ноября войска РФ обстреливали Муратово в Луганской области, применяя 152-мм артиллерию. Поврежден жилой дом, - СЦКК. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают совершать обстрелы населенных пунктов, расположенных на подконтрольной правительству Украины стороне линии разграничения сторон, применяя при этом артиллерию крупных калибров.

Об этом сообщает украинская сторона СЦКК, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Так, отмечается, что 16 ноября в период с 15:15 до 15:40 вооруженные формирования РФ обстреляли населенный пункт Муратово Луганской области с применением ствольной артиллерии калибра 152 мм.

"Огонь велся по направлению населенного пункта Петровеньки. В результате обстрела повреждены жилой дом, хозяйственные постройки и прилегающая территория по адресам: с. Муратово, ул. Молодежная, 2а и ул. Молодежная, 2/2", - отмечается в сообщении.

"Данные факты были установлены и задокументированы наблюдательной группой украинской стороны СЦКК. Материалы переданы в специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине. Также по данному факту, с целью внесения соответствующих сведений в ЕРДР и начала досудебного следствия по факту совершения уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 УК Украины (Нарушения законов и обычаев войны), материалы переданы Луганской областной прокуратуре", - говорится в сообщении.

16 ноября войска РФ обстреливали Муратово в Луганской области, применяя 152-мм артиллерию. Поврежден жилой дом, - СЦКК 01
16 ноября войска РФ обстреливали Муратово в Луганской области, применяя 152-мм артиллерию. Поврежден жилой дом, - СЦКК 02
16 ноября войска РФ обстреливали Муратово в Луганской области, применяя 152-мм артиллерию. Поврежден жилой дом, - СЦКК 03
16 ноября войска РФ обстреливали Муратово в Луганской области, применяя 152-мм артиллерию. Поврежден жилой дом, - СЦКК 04
16 ноября войска РФ обстреливали Муратово в Луганской области, применяя 152-мм артиллерию. Поврежден жилой дом, - СЦКК 05

Украинская сторона СЦКК подчеркивает, что данный факт является очередным грубым нарушением вооруженных формирований РФ Минских договоренностей и режима полного и всеобъемлющего прекращения огня. А также свидетельствует о полном пренебрежении оккупантами жизнью и здоровьем мирного населения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские войска обстреляли Марьинку, разрушен жилой дом и близлежащая территория, - СЦКК. ФОТО

Автор: Наталя Джума
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КАЦАПСЬКА СПОВІДЬ
Сповідав кацапський піп
Кацапа їдного:
«Чєм ти,- каже,- в етат ґод
Саґрешіл пред Богом?»
Мовчить Хомка. «Что ж малчіш?
Ґаварі, павєса!»
- Да я, батька,- каже той,-
Сємь купцов зарєзал.
«А дєнєґ-то мноґа здьор?» -
Піп його питає.
- Восємь тисяч такі здьор,-
Кацап відвічає.
А піп каже: «Калі так,
Всьо тєбє пращаю:
Я і сам такіх синов
С нажа нє спускаю.
А єщо каво-нібудь
Пар й нє зарєзал?» оЯ
- Да, батюшка: мужиков
Семь такі зарєзал.
«А дєнеґ-то?» - Ні черта!
Нічаво нє далі!
«Нічаво? Так ну їх чорт!
Как кури прапалі.
А нє помніш лі єщо
Ґрєха за сабою?»
- Помню, батька. Тяжкій ґрех,
Саґрешіл з сєстрою.
«Ах ти,- каже,- сукін син,
Матушкі ль нє било?»
- Калі матушка в зємлє!..
«Нанять тебе било!»
- Калі дєнєґ на тот раз
Нє била са мною!
«Ну, так Бог тєбє прастіт.
Чорт,- каже,- с табою!
А єщо чем саґрешіл?»
- Клал в штани рубаху.
«І єщо ти,- крикнув піп,-
Нє пашол на плаху?
Ах, антіхріст ти такой!
В Кієв! - кричить,- в Кієв!
Пусть там тєбя, как хатят,
Разрєшат святиє!»
20 июня [1859]
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18.11.2021 08:52 Ответить
152 мм гаубиці мокшів стріляють щоденно. Залишається лише застосовувати Смерчі і Урагани. І буде повний комплект. Як там наші дрони камікадзе? Діють лише в Ютубі?
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18.11.2021 08:56 Ответить
так, дiють лише у "дii"...
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18.11.2021 09:09 Ответить
Якщо обстріл вівся із самохідної арти, то вогнем у відповідь такими системами можна просто накрити уже пусте місце. Крім того, розліт РСЗВ такого калібру на таку відстань зачепить населений пункт, з околиць якого стріляли парашники.
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18.11.2021 09:45 Ответить
Кто то может обьяснить почему каждый день нельзя уничтожать эти орудия используя Байрактары ? Если в течении нескольких дней роем Байрактаров уничтожать артилерию обдроченцев то они будут боятся свой пьяный нос из окопа высунуть.
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18.11.2021 09:19 Ответить
Не застосовують Байрактари щоб подивитися в несердиті очі Путіна. Але якщо серйозно , то щоб протистояти Росії потрібно щоб керівництво мало яйця. В Європі зараз їх напевно має лише Англія.
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18.11.2021 09:31 Ответить
А мы чем отвечали? Неужели из автоматов и пестиков? А не ввалить ли нам пару раз ответку из Арты такого же калибра??? Или байрактарами? Или главнокомандующий уже боится гнева плешивого суверена?
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18.11.2021 09:29 Ответить
А где видео с байрактара, там где конечности с затвором в разные стороны летят?
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18.11.2021 09:47 Ответить
Из жизни Байрактаров:
- Эй Байрактар, там наших обстреливают из гаубиц
- И что?
- Ну так может слетаешь, разберешься?
- Та ну нах. Я уже слетал. Теперь объяснительные пишу с утра до вечера.
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18.11.2021 10:59 Ответить
 
 