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Винницкая область (917) дети (6020) пожар (5560) смерть (9034) ГСЧС (4482)

Четверо детей и двое взрослых погибли, вероятно, в результате отравления угарным газом в Винницкой области, - ГСЧС. ФОТО (обновлено)

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Шесть человек, среди которых четверо детей, погибли в Винницкой области, вероятно, в результате отравления угарным газом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"Уже сегодня в Винницкой области, вероятно из-за отравления угарным газом, погибли вновь четверо детей и двое взрослых", - говорится в сообщении.

Населенный пункт, в котором произошла трагедия, и ее обстоятельства не указываются.

Однако спасатели призывают родителей не оставлять малолетних детей без присмотра и с детства обучать их основам безопасности.

В Департаменте коммуникации Нацполиции сообщили, что к правоохранителям 18 ноября обратилась староста села Марьяновка о том, что в частном доме обнаружены мертвыми двое взрослых и четверо малолетних детей.

На месте происшествия следственно-оперативная группа полиции и криминалисты проводят первоочередные следственные действия. По предварительной информации, гибель семьи могло повлечь за собой тление неисправной проводки в доме.

В результате погибли 44-летний мужчина, его 34-летняя жена и их дети 6, 8, 9 и 11 лет.

Все обстоятельства выясняются в рамках открытого уголовного производства по п. 1, 2, ч. 2, ст. 115 Уголовного Кодекса Украины с отметкой "несчастный случай".

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Четверо детей и двое взрослых погибли, вероятно, в результате отравления угарным газом в Винницкой области, - ГСЧС 01
Четверо детей и двое взрослых погибли, вероятно, в результате отравления угарным газом в Винницкой области, - ГСЧС 02

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+4
Ужас. Бедные люди. Мягких облачков ангелочкам.
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18.11.2021 10:01
+1
Что будет когда веерные отключения введут и люди будут греться подручными средствами, страшно и представить...
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18.11.2021 09:51
+1
Участились пожары, и отравления угарным газом - люди греются кто чем может, потому что не в состоянии платить кабальные цены за газ, спасибо всем причастным к этому геноциду.
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18.11.2021 10:11
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Что будет когда веерные отключения введут и люди будут греться подручными средствами, страшно и представить...
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18.11.2021 09:51 Ответить
Євровікна не дають надходити свіжому повітрю.
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18.11.2021 09:58 Ответить
Если работает естественная вентиляция, есть тяга в дымоходе, пластиковые окна вопрос десятый. Если нет, жди беды. Не зря в СССР на колонках рисовали "Проверь тягу"
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18.11.2021 10:18 Ответить
Щоб була тяга потрібно щоб був протяг, а ці вікна закриваються герметично. Звідки візьметься тяга?
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18.11.2021 10:40 Ответить
ну бо має бути вентиляція для котла чи печі. Планувати вентиляцію на дірах у вікнах то верх ідіотизму.
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18.11.2021 11:24 Ответить
Абсолютный дилетант . А еще учитель Учите мат. часть, Сеня. "ППБ в Украине", "ПБ систем газоснабжения". Найдешь хоть слово про материал оконных рам - получишь пирожок. Если нет, выбросишь свой "диплом" педагога на помойку
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18.11.2021 11:25 Ответить
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18.11.2021 11:28 Ответить
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18.11.2021 11:33 Ответить
современные окна имеют режим микропроветривания. На старые можно врезать вентиляционный клапан, стоит недорого. Было бы желание
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18.11.2021 11:48 Ответить
Ужас. Бедные люди. Мягких облачков ангелочкам.
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18.11.2021 10:01 Ответить
Участились пожары, и отравления угарным газом - люди греются кто чем может, потому что не в состоянии платить кабальные цены за газ, спасибо всем причастным к этому геноциду.
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18.11.2021 10:11 Ответить
Від газу, на жаль, теж труяться та гинуть. Датчик угарного газу, але не всі його можуть собі дозволити.
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18.11.2021 10:37 Ответить
130грн за простой датчик СО2 или 330грн за продвинутое устройство. 2 баклажки пива - стоимость жизни 4 детей
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18.11.2021 11:36 Ответить
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18.11.2021 11:29 Ответить
В один миг от чадного газа умрело в 4 раза больше детей чем за месяц от коронавируса в целой стране. Предлагаю запретить чадный газ а всех кто против отправить на карантин!!!
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18.11.2021 10:56 Ответить
газ дорогой, топить дровами - это понятно. Но за 300грн купить датчик СО2 - западло? На пивасик не хватит ?
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18.11.2021 11:28 Ответить
Не СО2 (углекислый газ), а СО (угарный газ)!
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18.11.2021 12:13 Ответить
какой пивасик, какой датчик СО? шо ты мелешь, четверо детей в хате, посмотри на эту хату, я думаю у нех денег не хватоло на еду, не то что на датчик СО и писавик
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18.11.2021 19:20 Ответить
 
 