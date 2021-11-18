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Школьный автобус столкнулся с грузовиком во Львовской области: травмированы 10 человек, из них 9 – дети. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Пятерых детей госпитализировали в результате ДТП с участием школьного автобуса и грузовика во Львовской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА в Фейсбуке.

"17 ноября около 08:35 час., в с. Бышев (Радеховская ТГ) Червоноградского района, на ул. Гостиной, водитель школьного автобуса "БАЗ А0284", житель с. Бышев 1967 года рождения, не убедившись в дорожной обстановке, совершал поворот справа и допустил столкновение с грузовым автомобилем "DAF" под управлением жителя поселка Красное 1993 года рождения", - говорится в сообщении.

Во время ДТП в автобусе находились 15 человек (13 детей, водитель и учитель), которые ехали в Бышевскую ООШ I-III ступеней.

"В результате ДТП было травмировано 10 человек, из них 9 детей. 5 человек, из них 4 ребенка, после осмотра были отпущены домой, 5 человек (дети) в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы во Львовскую МГКБ", - сообщили в ведомстве.

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По факту следователи территориального подразделения полиции Львовщины открыли уголовное производство по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, – до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Школьный автобус столкнулся с грузовиком во Львовской области: травмированы 10 человек, из них 9 – дети 01
Школьный автобус столкнулся с грузовиком во Львовской области: травмированы 10 человек, из них 9 – дети 02
Фото: сайт полиции

Автор: Анастасія Потіха
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Чергове дурко за кермом,шкода дітей...
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18.11.2021 10:06 Ответить
пошкодження свідчать про лівосторонній рух.
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18.11.2021 10:11 Ответить
похоже, грузовик виноват, судя по повреждениям
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18.11.2021 11:00 Ответить
звідки вам це відомо ? з фото, по яким нічого не розбереш.
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18.11.2021 11:14 Ответить
А что там был за перекрёсток ?
Равнозначных дорог ?
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18.11.2021 11:18 Ответить
Так розумію що автобус виїжджав з 2рядної дороги і не пропустив фуру.
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18.11.2021 11:43 Ответить
 
 