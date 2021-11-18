"Руки прочь от Украины": В Праге провели акцию протеста с "голыми Путиным и Лукашенко". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На одной из центральных площадей Праги участники группы "Капутин" провели акцию протеста против диктаторских режимов Путина и Лукашенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

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На праздновании Дня борьбы за свободу и демократию участники акции поставили на площади "золотой" унитаз, на который посадили заранее сделанные куклы, похожие на Путина и Лукашенко. Активисты также развернули плакат с надписью "Руки прочь от Украины".

"32 года назад состоялась Бархатная революция, которая освободила нас от оккупации Советским Союзом. Это была победа демократии и права свободно выражаться. Этой акцией мы хотим в очередной раз обратить внимание и напомнить о современных диктаторах – Путине и Лукашенко, которые своими действиями в Украине и остальной Европе запугивают демократический мир. Мы хотим предупредить чехов и остальной мир об угрозах, которые несет гибридная война этих двух режимов", – рассказал Радио Свобода организатор акции и основатель активистской группы "Капутин" Отакар Ван Гемунд.

Участники протеста провели перформанс у одной из сцен, с которых провозглашали достижения чешской демократии во времена независимости. Куклы "Путина" и "Лукашенко" привлекли внимание многих чехов и туристов, с ними делали многочисленные фото.

День борьбы за свободу и демократию приурочен к репрессиям студенчества нацистами в 1939 году и разгону студенческой демонстрации в начале Бархатной революции 1989 года.

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