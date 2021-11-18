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"Руки прочь от Украины": В Праге провели акцию протеста с "голыми Путиным и Лукашенко". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За рубежом

На одной из центральных площадей Праги участники группы "Капутин" провели акцию протеста против диктаторских режимов Путина и Лукашенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

На праздновании Дня борьбы за свободу и демократию участники акции поставили на площади "золотой" унитаз, на который посадили заранее сделанные куклы, похожие на Путина и Лукашенко. Активисты также развернули плакат с надписью "Руки прочь от Украины".

"32 года назад состоялась Бархатная революция, которая освободила нас от оккупации Советским Союзом. Это была победа демократии и права свободно выражаться. Этой акцией мы хотим в очередной раз обратить внимание и напомнить о современных диктаторах – Путине и Лукашенко, которые своими действиями в Украине и остальной Европе запугивают демократический мир. Мы хотим предупредить чехов и остальной мир об угрозах, которые несет гибридная война этих двух режимов", – рассказал Радио Свобода организатор акции и основатель активистской группы "Капутин" Отакар Ван Гемунд.

Участники протеста провели перформанс у одной из сцен, с которых провозглашали достижения чешской демократии во времена независимости. Куклы "Путина" и "Лукашенко" привлекли внимание многих чехов и туристов, с ними делали многочисленные фото.

День борьбы за свободу и демократию приурочен к репрессиям студенчества нацистами в 1939 году и разгону студенческой демонстрации в начале Бархатной революции 1989 года.

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Руки прочь от Украины: В Праге провели акцию протеста с голыми Путиным и Лукашенко 01
Руки прочь от Украины: В Праге провели акцию протеста с голыми Путиным и Лукашенко 02
Руки прочь от Украины: В Праге провели акцию протеста с голыми Путиным и Лукашенко 03
Руки прочь от Украины: В Праге провели акцию протеста с голыми Путиным и Лукашенко 04

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+18
Чехи такі креативні
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18.11.2021 10:53
+7
На друге коліно ще й Земана з пляшкою посадити.))
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18.11.2021 10:57
+6
Чехам респект,а статуя повністю відповідає дійсності...
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18.11.2021 11:21
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Чехи такі креативні
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18.11.2021 10:53 Ответить
з цим, як то "йоршиком" фото круте)) тонко на палац Пуйла в Гейджику, чи де там)
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18.11.2021 11:26 Ответить
Правда організатор цієї акції голландець, який живе в Чехії. Він дуже креативний, та зорганізував багато акцій на підтримку України.
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18.11.2021 12:44 Ответить
цікаво-цікаво, який гарний голандець, і як гарно що в Чехії йому дозволяють креативити над цими двома покидьками диктаторськими
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18.11.2021 13:30 Ответить
Чехи знают толк в наготе
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18.11.2021 10:56 Ответить
Не всі - тільки переселенці з Мокшанії.))
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18.11.2021 10:58 Ответить
На друге коліно ще й Земана з пляшкою посадити.))
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18.11.2021 10:57 Ответить
з пляшкою де?
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19.11.2021 06:32 Ответить
З клюшкою Ригоравіч
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19.11.2021 10:28 Ответить
Що можна сказати,подивившись на тих двох голих хлопів?..Тільки то,що такими пісюнами на роялю не зіграєш...
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18.11.2021 10:57 Ответить
А ты и писюны разглядел?
"У кого что болит"
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18.11.2021 10:59 Ответить
З кришкою рояля треба бути обережним - тоді боліти не буде.
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18.11.2021 11:01 Ответить
Ты это Вове ... Бурмею напиши.
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18.11.2021 11:09 Ответить
На що то він насадив Луку на першому фото?
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18.11.2021 11:00 Ответить
письков в руках ***** тоже вышел, как живой ))
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18.11.2021 11:15 Ответить
Чехам респект,а статуя повністю відповідає дійсності...
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18.11.2021 11:21 Ответить
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18.11.2021 11:25 Ответить
Ты думаешь, фраза "Руки прочь от..." впервые появилась на этом плакате? Если так, то я тебя разочарую - этому девизу лет гораздо больше, чем кубинской революции.
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19.11.2021 01:07 Ответить
Пидров и Чепушилов(после "нагоняй" от начальства) уже приготовились осматривать чешские шпили на здании парламента, ну, духи продают пацанчики, чего уж что уж
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18.11.2021 11:28 Ответить
Мило, это у них каждый год, теперь вот лукашенку добавили.
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18.11.2021 11:32 Ответить
Ещё и с клюшкой
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19.11.2021 10:27 Ответить
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18.11.2021 11:41 Ответить
Чехам велика подяка.
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18.11.2021 11:51 Ответить
У Пуйла уже новый символ - не унитазный ёршик, а швабра.
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18.11.2021 12:06 Ответить
скульптура нереалистичная и неканоничная.
рука кацапского фюхрера должна быть в заднице хотя бы по локоть.
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18.11.2021 12:16 Ответить
Путька не похож. А Рыгоравич хорошо получился. Даже с клюшкой его сделали
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19.11.2021 10:32 Ответить
не показана зависимость и принцип управления лукашенком.
только показано кто из них главней.
как на древнеегипетских изображениях, кто выше и больше, тот главней.
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19.11.2021 11:00 Ответить
У Празі провели акцію протесту з "голими Путіним та Лукашенком" Джерело: https://censor.net/ua/p3300170

Класна акція
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18.11.2021 18:12 Ответить
Чехи ненавидять кацапів та совкове минуле. Велика подяка креативним митцям, що ******** диктаторів вони теж ненавидять.

Згадала , як у Празі екскурсовод розповідала, про знос самого великого у Європі за розміром пам'ятника отця усіх народів - сраліна. Уявіть тільки, що ця потвора стояла у самому серці історичного міста красуні Праги на березі Влтави та наче знущалась над красою навколо.
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19.11.2021 01:38 Ответить
Хоть так, А кодыров где? Символы самодержавия скромно, Сказали А говорите Б. Там должен быть ленин с кодрилов Скромно шоб не били больно из кремля. Забыли всех но помнят утро, рыбки.
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19.11.2021 02:04 Ответить
Для них это взятие рубежей культуры, хоть так скромно но донесли миду в мозг 24. Уверен флфг радуга будет увеличен и доскажут корни скульпторов в цветах петухов . Для них ето комар в сибири, у них труп лежит в центре города. Как сказал вождь мы у них попросим по ленглизу два, веревку и мыло для них же. Ну да )) на 800 товаров включая машины ))
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19.11.2021 02:25 Ответить
Это их скромно культура, у них даже решётке на окнах не стоят, а полисадник на кючечках и ключ под ковриком. Для них плюнуть на тратуар зло. Мы не имеем болшево права требовать с лгбте. Фильм пятый элемент два биллиардных шарика .
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19.11.2021 02:37 Ответить
Два шарика, хоть так . Я лично не ожидал большего, двы биллиардных мать его шарика.
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19.11.2021 02:45 Ответить
Тут война люди гибнут, а они петушья шарики два биллиардных и то с коромболя маленькими битком и питком.
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19.11.2021 02:53 Ответить
Удружили https://www.youtube.com/watch?v=6ht19HRX1sY
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19.11.2021 02:55 Ответить
 
 