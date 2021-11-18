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СБУ пресекла деятельность конвертцентра в Полтавской области, через который "отмыли" по меньшей мере 500 млн грн. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила и пресекла деятельность конвертационного центра в Полтавской области. Через него были выведены "в тень" не менее полумиллиарда гривен с начала 2021 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Установлено, что организаторы "конверта", жители Полтавы, бывшие работники налоговой. Они помогали предприятиям уклоняться от уплаты налогов и конвертировали деньги в наличные деньги путем проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций.

По материалам следствия, конвертационный центр "обслуживал" компании аграрной, нефтегазовой, химической и автотранспортной отраслей. Злоумышленники, используя ряд подконтрольных фиктивных фирм, заключали с предприятиями договоры купли-продажи по выполнению определенных работ и услуг, которые фактически не предоставлялись и не выполнялись.

Правоохранители разоблачили одного из участников схемы "на горячем" при передаче заказчику выведенной "в тень" налички – 1,5 млн грн.

СБУ пресекла деятельность конвертцентра в Полтавской области, через который отмыли по меньшей мере 500 млн грн 01

В рамках уголовного производства проведены одновременно 18 обысков в офисных помещениях, местах проживания фигурантов и банковских учреждениях, где изъято:

  • наличные (более 353 тыс. долларов США, 54 тыс. евро и 1,7 млн ​​грн);
  • 660 граммов золота в монетах и ​​слитках;
  • печать фиктивных предприятий, финансово-хозяйственную документацию, электронные носители информации, черновые записи и другие документы, подтверждающие противоправную деятельность.

Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) и часть 2 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением)) Уголовного кодекса Украины.

СБУ пресекла деятельность конвертцентра в Полтавской области, через который отмыли по меньшей мере 500 млн грн 02

Мероприятие проводило УСБУ в Полтавской области по координации Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ совместно со следователями Государственного бюро расследований под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

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СБУ пресекла деятельность конвертцентра в Полтавской области, через который отмыли по меньшей мере 500 млн грн 03
Фото: сайт СБУ

Автор: Наталя Джума
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Все денюжки отдайте мне ,я на них весело-превесело встречу Новый Год ...
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18.11.2021 11:55 Ответить
Иди бутерброд свой доешь и бегом на кассу МакДональдса работать, мечтатель!!!
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18.11.2021 12:19 Ответить
Это не про меня история ,я с рождения и до 52 лет НИКОГДА и НИГДЕ не работал ,работают рабы и идиоты ...
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18.11.2021 13:11 Ответить
Подумаешь,это вам не Бирюков, который на СМСках по 10 грн нажился,
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18.11.2021 12:24 Ответить
От сердца отлегло. Целый месяц не видел новостей "СБУ накрыло конвертцентр ..." Начал переживать: Неужели СБУ перестало воровать наличку из конверцентров и занялось шпионами?
Ан нет, все по-прежнему. То просто конвертцентры, наверное обзавелись мощными "крышами" и СБУ уходили не солоно хлебавши. А тут, видать, нашли со слабой "крышей" ...
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18.11.2021 13:46 Ответить
 
 