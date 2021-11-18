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Агент российских спецслужб задержан на Харьковщине, мужчина собирал данные об активистах и военных объектах, - контрразведка СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Агент российских спецслужб задержан на Харьковщине, мужчина собирал данные об активистах и военных объектах, - контрразведка СБУ. ФОТО

Агент российской спецслужбы под прикрытием чиновника горсовета собирал разведывательную информацию о военных объектах в Харьковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Следствие установило, что заведующий сектором гражданской защиты, оборонной, мобилизационной работы и взаимодействия с правоохранительными органами одного из горсоветов Харьковщины был завербован псевдочиновником так называемой "ДНР".

По информации контрразведки СБУ, злоумышленник получил от куратора задачу собирать разведывательную информацию о военных объектах региона, личном составе украинской спецслужбы и подразделениях Вооруженных сил Украины, а также о местных патриотически настроенных активистах. В первую очередь "заказчиков" интересовали маршруты перемещения колонн с военной техникой, виды вооружений украинских военных.

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Установлено, что информатор входил в агентурный аппарат одного из так называемых "депутатов Народного совета ДНР 2 созыва". Под кураторством ФСБ РФ они производили сбор разведывательной информации, которую "заказчики" использовали для проведения пропагандистских информационных кампаний с целью расшатывания ситуации в Украине.

В настоящее время злоумышленник задержан, ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия по установлению и привлечению к ответственности всех лиц, причастных к противоправной деятельности.

Агент российских спецслужб задержан на Харьковщине, мужчина собирал данные об активистах и военных объектах, - контрразведка СБУ 01
Агент российских спецслужб задержан на Харьковщине, мужчина собирал данные об активистах и военных объектах, - контрразведка СБУ 02

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+11
А коли затримають тих, що в офісі?
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18.11.2021 12:29
+9
Тут люди кажуть,що пора вже Банкову шинами обкладати. Бо як ні, то Неньку втратимо.
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18.11.2021 12:39
+9
є кращий варіянт: виявив агента фсб - прикрась їм ліхтар на вулиці
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18.11.2021 12:40
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А коли затримають тих, що в офісі?
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18.11.2021 12:29 Ответить
Щоб прискорити процес варто кинути заклик ,"Виявив агента ФСБ - отримай "Вовину тищу."
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18.11.2021 12:36 Ответить
є кращий варіянт: виявив агента фсб - прикрась їм ліхтар на вулиці
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18.11.2021 12:40 Ответить
Тут люди кажуть,що пора вже Банкову шинами обкладати. Бо як ні, то Неньку втратимо.
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18.11.2021 12:39 Ответить
Давно пора - забарилися на два роки
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18.11.2021 15:03 Ответить
Якщо зараз обкласти, то точно втратимо, в цей раз точно до самого Київа вде ривок зроблять. Нехай викручується
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18.11.2021 16:10 Ответить
Зачем в данное время засылать агентов
При помощи анализа прессы ТВ можно получить
90% секретных данных
Остальные 10% ''' патриоты ''' за деньги '''' сдадут
Передвижение армии со спутника видно даже кто стоит на посту
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18.11.2021 12:44 Ответить
А що це там таке на останньому фото?Невідомі зажали вуйка біля паркану та відбирають у нього гроші?
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18.11.2021 12:49 Ответить
Та ні. До рота шось присовують))
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18.11.2021 13:02 Ответить
ого. так тутай ще сексуальні домагання присутні?
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18.11.2021 13:10 Ответить
Пора телефонувати в 102 нехай тих холуів пресують, а то над людиною знущаються покидьки
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18.11.2021 13:51 Ответить
Про активистов агенты собирают базу по всей Украине .
И гибнут при странных обстоятельствах только патриоты Украины , а сепаратисты прекрасно себя чувствуют даже в западной Украине
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18.11.2021 13:00 Ответить
У моєї стрийни в Фейсбуці десь 20-ть сепарів з Дірляндії в дружбанах. То що вона також агент7
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18.11.2021 13:12 Ответить
Дыма без огня не бывает 😀
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18.11.2021 13:17 Ответить
Попался толстопузый ,пятнахой по рогам ...
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18.11.2021 13:02 Ответить
Расстрелять нах...
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18.11.2021 13:10 Ответить
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18.11.2021 13:13 Ответить
у Ермака хлеб отбирал . вот он руками СБУ и прибрал конкурента
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18.11.2021 13:32 Ответить
В чисте поле його і прикопати на гумус
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18.11.2021 13:45 Ответить
Обличчя тих хто затримує - показані, а зрадника - ні.
Все навпаки завдяки зрадникам у законодавчій владі
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18.11.2021 16:09 Ответить
 
 