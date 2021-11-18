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Полиция опровергает пересечение украинской границы мигрантами из Беларуси. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Полиция Киевской области опровергает информацию о пересечении государственной границы нелегальными мигрантами.

Об этом правоохранители сообщили в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

В ходе мониторинга сети Интернет полицейские Вышгородщины обнаружили публикацию о том, что в зоне отчуждения задержали группу нелегальных мигрантов, пересекших границу с территории Беларуси.

"Данная информация не соответствует действительности. Никаких задержаний мигрантов, попавших в Чернобыльскую зону, не было.

Уважаемые граждане, будьте сознательны и не распространяйте ложные новости", - говорится в сообщении.

Также читайте: Украина, Польша и Литва будут координировать шаги по безопасности границ

Полиция опровергает пересечение украинской границы мигрантами из Беларуси 01
Полиция опровергает пересечение украинской границы мигрантами из Беларуси 02
Полиция опровергает пересечение украинской границы мигрантами из Беларуси 03

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+5
Один вже роздавав зуби.
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18.11.2021 13:05
+5
Ксеніє! Я прочитав статтю і зателефонував товаришу - він у зоні відчуження працює По роду роботи його структура контролює всю зону Зараз він на робочому місці Ні про яких нелегалів нічого не чув
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18.11.2021 13:24
+3
вот видео задержания
фейк - не фейк решайте сами...
по мне не фейк, но задерживали не гос.структуры, а не понятно кто..
ВИДЕО
https://www.facebook.com/KremensTruth/videos/410339130823617/?__cft__[0]=AZXO5rBbq9-RqqhKFSkhEI033vIn9G2hRQ2Zh3JRfRt1-rziHmvcyIV93JUGIHLgA5Phph0Tjxa18z_ev5E-0-RqALxQ3ESGz747S-M8JQq6G0id_xz2YbsLs9WBCfdRHQV2deJ_5vidy23uwPTrXOFMxkzoQgam5go-5Q-rDdEN-Q&__tn__=%2CO-R
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18.11.2021 13:05
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Поліція завжди каже правду. Зуб даю!
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18.11.2021 12:56 Ответить
рискуєш однако
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18.11.2021 13:01 Ответить
чем, зубом? Или клеветой на полицию ?
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18.11.2021 17:43 Ответить
Один вже роздавав зуби.
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18.11.2021 13:05 Ответить
Зеленський теж спростовував що операція по вагнерівцям проводилась.
Взагалі тепер не вірю СБУ. Його треба розпустити ВСЕ.
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18.11.2021 13:00 Ответить
Ксеніє! Я прочитав статтю і зателефонував товаришу - він у зоні відчуження працює По роду роботи його структура контролює всю зону Зараз він на робочому місці Ні про яких нелегалів нічого не чув
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18.11.2021 13:24 Ответить
Або не сказав? Але, чомусь , більші віри до вас ніж до поліції
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18.11.2021 17:45 Ответить
Він не з силовиків - лісник! Йому просто нема сенсу щось приховувать
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18.11.2021 17:53 Ответить
Ксенія, такими закликами, чим ти відрізняєшся від більшовиків?
Той же Баранецький, який разом з Бурбою опікувався операцією по вагнерівцям обіймав на той момент посаду заступника СБУ по антитерору, сбу-шники були залучені до "розробки клієнтів".
Я б зрозумів заклик реформування, прозорого конкурсу або законодавчого закріплення проходження поліграфу, тощо...
Але заклики всіх розігнати/розпустити/розтріляти -- це більшовизм -- "ми наш, ми новий мір пАстроім!"
Чим це все закінчується знаємо, проходили...
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18.11.2021 13:57 Ответить
вот видео задержания
фейк - не фейк решайте сами...
по мне не фейк, но задерживали не гос.структуры, а не понятно кто..
ВИДЕО
https://www.facebook.com/KremensTruth/videos/410339130823617/?__cft__[0]=AZXO5rBbq9-RqqhKFSkhEI033vIn9G2hRQ2Zh3JRfRt1-rziHmvcyIV93JUGIHLgA5Phph0Tjxa18z_ev5E-0-RqALxQ3ESGz747S-M8JQq6G0id_xz2YbsLs9WBCfdRHQV2deJ_5vidy23uwPTrXOFMxkzoQgam5go-5Q-rDdEN-Q&__tn__=%2CO-R
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18.11.2021 13:05 Ответить
Не похожи они на сталкеров
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18.11.2021 13:30 Ответить
Хотілося б з цього приводу послухати інформацію з Державної прикордонної служби.
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18.11.2021 13:35 Ответить
Тобто поліція моніторить інтернет а не Чорнобильську зону. Он звідки оперативність! Поки не зявиться інфа в інтернеті - поліція не почухається.
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18.11.2021 13:49 Ответить
Таблички - Кто араб - будет "крещен", кто рязанец.... ну понятно, враг(будет обменян)
Ах да, там еще и волки воют воют, стол накроют)))
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18.11.2021 17:42 Ответить
к кильканадцятый раз пишу: создать для этих дегенератов концлагерь в Чернобыльской зоне, и показывать в тик-токе ролики на весь мир
зуб даю: будут обходить Украину десятой дорогой
а Меркель пригласить посетить "беженцев" в Припяти и убедиться, как им там хорошо
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18.11.2021 18:12 Ответить
Канапы стараются насрать.
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18.11.2021 18:37 Ответить
 
 