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Полиция опровергает пересечение украинской границы мигрантами из Беларуси. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Полиция Киевской области опровергает информацию о пересечении государственной границы нелегальными мигрантами.
Об этом правоохранители сообщили в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
В ходе мониторинга сети Интернет полицейские Вышгородщины обнаружили публикацию о том, что в зоне отчуждения задержали группу нелегальных мигрантов, пересекших границу с территории Беларуси.
"Данная информация не соответствует действительности. Никаких задержаний мигрантов, попавших в Чернобыльскую зону, не было.
Уважаемые граждане, будьте сознательны и не распространяйте ложные новости", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
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показать весь комментарий18.11.2021 13:05
+5 Яр Холодний
показать весь комментарий18.11.2021 13:24
+3 Volodymyr Volodymyr 47e311b5
показать весь комментарий18.11.2021 13:05
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Пожалуйста, подождите...
Взагалі тепер не вірю СБУ. Його треба розпустити ВСЕ.
Той же Баранецький, який разом з Бурбою опікувався операцією по вагнерівцям обіймав на той момент посаду заступника СБУ по антитерору, сбу-шники були залучені до "розробки клієнтів".
Я б зрозумів заклик реформування, прозорого конкурсу або законодавчого закріплення проходження поліграфу, тощо...
Але заклики всіх розігнати/розпустити/розтріляти -- це більшовизм -- "ми наш, ми новий мір пАстроім!"
Чим це все закінчується знаємо, проходили...
фейк - не фейк решайте сами...
по мне не фейк, но задерживали не гос.структуры, а не понятно кто..
ВИДЕО
https://www.facebook.com/KremensTruth/videos/410339130823617/?__cft__[0]=AZXO5rBbq9-RqqhKFSkhEI033vIn9G2hRQ2Zh3JRfRt1-rziHmvcyIV93JUGIHLgA5Phph0Tjxa18z_ev5E-0-RqALxQ3ESGz747S-M8JQq6G0id_xz2YbsLs9WBCfdRHQV2deJ_5vidy23uwPTrXOFMxkzoQgam5go-5Q-rDdEN-Q&__tn__=%2CO-R
Ах да, там еще и волки воют воют, стол накроют)))
зуб даю: будут обходить Украину десятой дорогой
а Меркель пригласить посетить "беженцев" в Припяти и убедиться, как им там хорошо