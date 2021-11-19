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Нардепы поспорили в Раде из-за спецпроцедуры для законопроекта о местных госадминистрациях: парламент ушел на перерыв. ВИДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

В Верховной Раде произошел спор.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук хотел предоставить слово инициатору рассмотрения по спецпроцедуре законопроекта о местных государственных администрациях нардепу "СН" Виталию Безгину.

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Представители оппозиции начали возмущаться по этому поводу и подходить к президиуму Верховной Рады.

Несколько минут нардеп "Батькивщины" Сергей Власенко эмоционально что-то объяснял спикеру Стефанчуку, рядом стояли представители "ЕС" и "СН".

Нардепы поспорили в Раде из-за спецпроцедуры для законопроекта о местных госадминистрациях: парламент ушел на перерыв 01

Фото: Цензор.НЕТ

В результате председатель Рады Руслан Стефанчук объявил перерыв в работе Верховной Рады на 15 мин для проведения консультаций.

Автор: Наталя Джума
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Хитрожопая зелень хочет подмять под себя Киев....
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18.11.2021 13:58 Ответить
взагалі-то вони роблять послідовні кроки для узурпації влади і введення диктатури.
А потім вже можна буде і під москву лягти (офіційно, бо неофіційно вони вже давно лежать)
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18.11.2021 17:29 Ответить
 
 