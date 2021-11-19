Нардепы поспорили в Раде из-за спецпроцедуры для законопроекта о местных госадминистрациях: парламент ушел на перерыв. ВИДЕО+ФОТО

В Верховной Раде произошел спор.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

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Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук хотел предоставить слово инициатору рассмотрения по спецпроцедуре законопроекта о местных государственных администрациях нардепу "СН" Виталию Безгину.

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Представители оппозиции начали возмущаться по этому поводу и подходить к президиуму Верховной Рады.

Несколько минут нардеп "Батькивщины" Сергей Власенко эмоционально что-то объяснял спикеру Стефанчуку, рядом стояли представители "ЕС" и "СН".

Фото: Цензор.НЕТ

В результате председатель Рады Руслан Стефанчук объявил перерыв в работе Верховной Рады на 15 мин для проведения консультаций.