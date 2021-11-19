Нардепы поспорили в Раде из-за спецпроцедуры для законопроекта о местных госадминистрациях: парламент ушел на перерыв. ВИДЕО+ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж
В Верховной Раде произошел спор.
Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук хотел предоставить слово инициатору рассмотрения по спецпроцедуре законопроекта о местных государственных администрациях нардепу "СН" Виталию Безгину.
Представители оппозиции начали возмущаться по этому поводу и подходить к президиуму Верховной Рады.
Несколько минут нардеп "Батькивщины" Сергей Власенко эмоционально что-то объяснял спикеру Стефанчуку, рядом стояли представители "ЕС" и "СН".
Фото: Цензор.НЕТ
В результате председатель Рады Руслан Стефанчук объявил перерыв в работе Верховной Рады на 15 мин для проведения консультаций.
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А потім вже можна буде і під москву лягти (офіційно, бо неофіційно вони вже давно лежать)