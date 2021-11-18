РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11659 посетителей онлайн
Новости Фото ОбществоФоторепортаж
5 330 12
Днепропетровщина (2879) дороги (2498) Павлоград (117) Большая стройка (722)

В Павлограде отремонтировали самую длинную улицу, которая входит в состав "Дороги Единства", - ОГА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

В Павлограде на Днепропетровщине подходит к концу ремонт ул. Днепровской, которая входит в состав "Дороги Единства" М-30. На сегодняшний день уже выполнили 95% всех работ.

Об этом сообщает Днепропетровская ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Самую длинную улицу города протяженностью 12,5 км восстанавливают в рамках программы президента "Большая стройка".

 "На Днепропетровщине реализуют масштабные дорожные проекты. Строят новую трассу на Киев и два объездных Днепра. На финише – ремонт Павлоградской трассы, составляющей "Дороги Единства" М-30", – отметил первый заместитель главы ОГА Владимир Орлов.

Отмечается, что дорожники уже завершили устройство асфальта на проезжей части улицы. Продолжается нанесение разметки, обновление тротуаров и ремонт моста через реку Волча, там наносят гидроизоляцию.

Улица Днепровская – центральная в Павлограде. Она пересекается с полсотней других автодорог в городе. По словам местных жителей, ремонта дорога не видела давно, она была разбита почти полностью.

"Это главная артерия города. И 70% движущегося транспорта – транзитный. Собственными силами город не смог бы отремонтировать эту улицу, поэтому обратились к главе ОГА и к Офису Президента. И нас услышали", – сказал мэр Павлограда Анатолий Вершина.

В рамках проекта здесь также планируется осовременить остановки общественного транспорта и установить новое освещение.

Напомним, в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" с 2019 года и до конца 2021-го планируют восстановить 13 тыс. км дорог по всей Украине. А в планах до конца 2024 года – сделать 24 тыс. км.

Также смотрите: Путепровод на Западном обходе Львова расширят до 4 полос, - ОГА. ФОТО

В Павлограде отремонтировали самую длинную улицу, которая входит в состав Дороги Единства, - ОГА 01
В Павлограде отремонтировали самую длинную улицу, которая входит в состав Дороги Единства, - ОГА 02
В Павлограде отремонтировали самую длинную улицу, которая входит в состав Дороги Единства, - ОГА 03
В Павлограде отремонтировали самую длинную улицу, которая входит в состав Дороги Единства, - ОГА 04

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Щось сьогодні різні ОДА щось повідомляють. Це щоб забити інформацію про "вагнерівців" і про зрадників?
показать весь комментарий
18.11.2021 15:08 Ответить
Им Подоляк уже на месяц вперёд расписал план покращення - снижение цен на куриные яйца, стабильность гривны, рост промпроизводства, тишина на фронте и т.п.......
показать весь комментарий
18.11.2021 15:20 Ответить
Яйца таки подешевеют, но не совсем: скорлупа дешевле, желток/белток - дороже
показать весь комментарий
18.11.2021 15:44 Ответить
Дорога Єдності - зневага до влади дурнів та покидьків!
Дорога Єдності - це 0 рейтингу зе та слуг!
Дорога Єдності - перетворення 73 дупоголових на людей!
показать весь комментарий
18.11.2021 15:42 Ответить
А вы говорите Зеленский плохой,он смотрите сколько дорог во время войны построил,не то что гетьман в жмятом педжаке,только и мог на оборонке бабки тырить ,та на мальдвиы летать прятав офшор в слепой траст.
показать весь комментарий
18.11.2021 15:52 Ответить
Я вот только не понял одного, при чём тут мэр Вершина, бывший начальник ГАИ, потом милиции города, полубизнесмен, пристроивший сынулю и дочурку к бюджету?... Мдя, ещё чистить и чистить этих вороватых местечковых "крепких хозяйственников" и так по всей области, да и стране в целом
показать весь комментарий
18.11.2021 16:04 Ответить
До чого ж це огидно: бравурні звіти від різних ОДА про ремонти доріг.За останні два роки нуль (!) повідомлень про створення нових міні підприємств, про зниження безробіття.Воно і зрозуміло- краіна перетворена у 95 квартал
показать весь комментарий
18.11.2021 16:08 Ответить
Якесь диво -- виходить , що тільки одна вулиця в Павлодарі длинійша за увесь Кривий Ріг . Властно кажучи й така дивна назва міста вона від того , що його довжина 50 км й вдовж однієї вулиці .

Й саме це відповідь чому одного агіцен-хлопця вивели з Кривого Рогу , а Кривий Ріг з цього ЗЕ-нелоха усе не бажає виходити !
показать весь комментарий
18.11.2021 17:03 Ответить
Лучше бы Хим завод поставили на ноги для производства б/п во время
войны !
показать весь комментарий
18.11.2021 17:08 Ответить
смотрю на фото - на правом берегу шикарная пойма. Видно, что насыпали вал для защиты от паводков.
там можно прекрасную полосу отдыха разбить.
как в Ирпене.
показать весь комментарий
18.11.2021 17:17 Ответить
Павлоград -один из самых быстрорастущих городов Украины. Он принял на себя самый большой поток переселенцев ,убежавших от зверств русского мира в Донбассе.Растет ,как на дрожжах.Растут шикарные пригороды.Туго пока з дозвиллям и очень распространены наркотики.Мне хочется пожелать павлоградцам добра и мира в городе.В городе прекрасно раньше спасали ковидников первой волны.
показать весь комментарий
18.11.2021 20:51 Ответить
За дорогу, спасибо, ехать приятно, но есть одно но, возле остановок для пассажиров после дождя стоят огроменное лужи, это когда автобус побеждает брызги грязи на людей? Видела лично, одну возле Межиричи, вторая на Новоселовке
показать весь комментарий
21.11.2021 15:01 Ответить
 
 