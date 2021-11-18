В Павлограде отремонтировали самую длинную улицу, которая входит в состав "Дороги Единства", - ОГА. ФОТОрепортаж

В Павлограде на Днепропетровщине подходит к концу ремонт ул. Днепровской, которая входит в состав "Дороги Единства" М-30. На сегодняшний день уже выполнили 95% всех работ.

Об этом сообщает Днепропетровская ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Самую длинную улицу города протяженностью 12,5 км восстанавливают в рамках программы президента "Большая стройка".

"На Днепропетровщине реализуют масштабные дорожные проекты. Строят новую трассу на Киев и два объездных Днепра. На финише – ремонт Павлоградской трассы, составляющей "Дороги Единства" М-30", – отметил первый заместитель главы ОГА Владимир Орлов.

Отмечается, что дорожники уже завершили устройство асфальта на проезжей части улицы. Продолжается нанесение разметки, обновление тротуаров и ремонт моста через реку Волча, там наносят гидроизоляцию.

Улица Днепровская – центральная в Павлограде. Она пересекается с полсотней других автодорог в городе. По словам местных жителей, ремонта дорога не видела давно, она была разбита почти полностью.

"Это главная артерия города. И 70% движущегося транспорта – транзитный. Собственными силами город не смог бы отремонтировать эту улицу, поэтому обратились к главе ОГА и к Офису Президента. И нас услышали", – сказал мэр Павлограда Анатолий Вершина.

В рамках проекта здесь также планируется осовременить остановки общественного транспорта и установить новое освещение.

Напомним, в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" с 2019 года и до конца 2021-го планируют восстановить 13 тыс. км дорог по всей Украине. А в планах до конца 2024 года – сделать 24 тыс. км.

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