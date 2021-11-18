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Киевская область (3537) ограбление (1358) стрельба (3161) самооборона (26) Небытов (142)

Бизнесмен под Киевом подстрелил грабителя, ворвавшегося в его дом. По кровавым следам нашли тайник злоумышленника на дереве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Хозяин дома ранил одного из нападавших из травматического пистолета. Была объявлена полицейская спецоперация, присоединились кинологи, и злоумышленника смогла выследить по кровавым следом полицейская овчарка.

Об этом рассказал в Фейсбуке глава полиции Киевской области Андрей Небытов, сообщает Цензор.НЕТ.

Грабители в балаклавах ворвались во двор жилого дома в Крюковщине в 4:20 утра. Они уложили хозяйку и ее дочь на пол и потребовали у женщин наличные деньги и драгоценности.

"Но на подозрительный шум среагировал глава семьи- он вышел с травматическим пистолетом и открыл стрельбу по нападающим. Злоумышленники  в панике бросились бежать, кто в дверь, кто в окно. Хозяин сразу вызвал полицию, была введена специальная полицейская операция", - написал Небытов.

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Одного из нападавших хозяин ранил, и полицейская овчарка взяла след. Пес привел правоохранителей к дубу, на котором спрятался один из разбойников.

"Беглец с простреленной ногой оказался выходцем из Турции. Во время нападения он "поймал" три пули. Через несколько часов в арендованной квартире полиция задержала и его подельника из Казахстана. Сейчас обоих проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений", - отметил Небытов.

Бизнесмен под Киевом подстрелил грабителя, ворвавшегося в его дом. По кровавым следам нашли тайник злоумышленника на дереве 01
Бизнесмен под Киевом подстрелил грабителя, ворвавшегося в его дом. По кровавым следам нашли тайник злоумышленника на дереве 02
Бизнесмен под Киевом подстрелил грабителя, ворвавшегося в его дом. По кровавым следам нашли тайник злоумышленника на дереве 03
Бизнесмен под Киевом подстрелил грабителя, ворвавшегося в его дом. По кровавым следам нашли тайник злоумышленника на дереве 04

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+55
Красава, каждый уважающий себя человек обязан защищать себя, свое имущество и свою семью.
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18.11.2021 15:36
+32
Яка собачка гарнюня і помічниця людям
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18.11.2021 15:37
+24
Не кажи дурниць Абсолютно правомірне застосування зброї.
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18.11.2021 15:39
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Щасливий Українець,це озброєний Українець.
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18.11.2021 20:15 Ответить
Повезло що господар мав зброю, інакше ситуація могла б бути дуже печальною для його сім'ї.

Нам потрібна легалізація зброї та можливість кожному громадянину захищати свою сімю та дім!
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18.11.2021 20:19 Ответить
зброя вже легальна. захищати дім вже можна
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18.11.2021 20:24 Ответить
хозяин прям стрелок, попадал по ногам бегущему долбню
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18.11.2021 20:49 Ответить
Если бы он завалил турка, копы повесели бы на него статью.
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18.11.2021 20:58 Ответить
Це залежить від того хто він. І що з нього можна здерти.
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19.11.2021 07:31 Ответить
Норм! Так повинно бути! Не лізь.
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19.11.2021 07:58 Ответить
Отой поліцай з висолепленим язиком --- самий симпатичний держслужбовець , якого я бачив за останні роки.
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19.11.2021 09:40 Ответить
так долг был или нет? Что это за господар - удья,понт,налоговик?
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20.11.2021 11:12 Ответить
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