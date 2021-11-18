В Раде загорелся пульт для голосования, парламент ушел на перерыв. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Во время внеочередного заседания Верховной Рады в сессионном зале задымился пульт для голосования.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Когда спикер парламента Руслан Стефанчук увидел дым, объявил перерыв в работе Рады.

Пульт начал дымить у кого-то из "слуг народа". Нардеп Егор Чернев ("СН") начал тушить его огнетушителем.

После этого в сессионный зал вошли представители ГСЧС.

В кулуарах Верховной Рады стоит запах дыма.

Через 15 минут Рада продолжила работу.



















