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В Раде загорелся пульт для голосования, парламент ушел на перерыв. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

Во время внеочередного заседания Верховной Рады в сессионном зале задымился пульт для голосования.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Когда спикер парламента Руслан Стефанчук увидел дым, объявил перерыв в работе Рады.

Пульт начал дымить у кого-то из "слуг народа". Нардеп Егор Чернев ("СН") начал тушить его огнетушителем.

После этого в сессионный зал вошли представители ГСЧС.

В кулуарах Верховной Рады стоит запах дыма.

Через 15 минут Рада продолжила работу.

В Раде загорелся пульт для голосования, парламент ушел на перерыв 01
В Раде загорелся пульт для голосования, парламент ушел на перерыв 02
В Раде загорелся пульт для голосования, парламент ушел на перерыв 03
В Раде загорелся пульт для голосования, парламент ушел на перерыв 04

В Раде загорелся пульт для голосования, парламент ушел на перерыв 05
В Раде загорелся пульт для голосования, парламент ушел на перерыв 06
В Раде загорелся пульт для голосования, парламент ушел на перерыв 07
В Раде загорелся пульт для голосования, парламент ушел на перерыв 08
В Раде загорелся пульт для голосования, парламент ушел на перерыв 09
В Раде загорелся пульт для голосования, парламент ушел на перерыв 10
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Топ комментарии
+8
Вот зебилы сцут в глаза зе-выборцам, а почему пульт обоссать никто не смог?
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18.11.2021 17:00
+8
....незабаром під ними земля горітиме...
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18.11.2021 17:05
+4
Так обоссали , из-за этого он и задымился ...
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18.11.2021 17:11
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Вот зебилы сцут в глаза зе-выборцам, а почему пульт обоссать никто не смог?
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18.11.2021 17:00 Ответить
Так обоссали , из-за этого он и задымился ...
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18.11.2021 17:11 Ответить
терміново зачинити всі входи,виходи,всі дірки куди обранці можуть пролізти,можливо ВИДОХНУТЬ ТВАРЮКИ
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18.11.2021 17:36 Ответить
Та вони швиденько вже розбіглись по норах ...
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18.11.2021 17:45 Ответить
техника не выдерживает напряженного турборежима
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18.11.2021 17:14 Ответить
Глядя на фото и позу барышни вспомнился "Айболит 66": грустный слуга Бармалея Айболиту:"И никто ножиком во дне корабля дырку не проковыривал".
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18.11.2021 17:31 Ответить
Тиснули ЗЄбіли на кнопку аж та сі займила
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19.11.2021 09:05 Ответить
Може током вдарити.
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18.11.2021 17:02 Ответить
....незабаром під ними земля горітиме...
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18.11.2021 17:05 Ответить
Крутися, світ,
крутися, цирк,
крутися, карусель!
І гостроверхий фейєрверк
злітає над усе…
І день - у смерк,
і ніч - у смерк,
і серце - нічичирк.
Крутись, скажений фейєрверк,
Крутись, скажений цирк!
І око юрб проколоте
на шпагах тисяч ламп.
Крутись, прокляте коло те…
Крутись, прокляте коло те…
Крутися, світ,
крутися, цирк,
крутися, карусель!
І гостроверхий фейєрверк
злітає над усе…
https://www.youtube.com/watch?v=eWPQuKVQbE0&ab_channel=MystetskyiArsenal
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18.11.2021 17:06 Ответить
"Вчера приснился сон прекрасный- мацква сгорела целиком. Пожар на площади на красной, и тлеет бывший избирком. Никто не выжил- все сгорели,все Pussy,путин,и собчак, и у стены кремлевской ели горели ****...но так" (с)
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18.11.2021 17:09 Ответить
Мені приснився сон чудовий
Хтось знову підпалив Москву
А я бажав ще знову й знову
Картину соаглядати цю

Горіла площа та що красна
Палали зорі на кремлі
А я кричав палайте ясно
Щоб було видно всій землі
https://www.youtube.com/watch?v=QcF2dMYNb4E
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18.11.2021 23:33 Ответить
Представляете, если бы такое возгорание случилось, например, на кассе в каком-то супермаркете или АЗС !?
Их бы МЧС затрахала проверками......
А эти ходят, ржут......
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18.11.2021 17:21 Ответить
5 000 000 выделят и будет как новый
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18.11.2021 17:21 Ответить
А подивіться, скільки дебілівпутатів стоїть та знімає відосики. Приклад знаєте кого дуже заразний.
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18.11.2021 17:25 Ответить
Ось до чого приводить "рукоблудіє"...
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18.11.2021 17:27 Ответить
Даже Яхве с Аллахом обгадились посмотрев на ЭТО.
Аллах:
- Яхве, так кого то тЫ создал по образу и подобию?
Яхве:
- Не, это был не я, а тЫ.
- но все же..
- Нет, вот кто же на кого ходил крестными походами?
- А кто их отбросил?
- Ой мляяяяя((( А зато мои больше твоих еретиков сожгли, ляляля.
- Ээээээ, ну да(подставляет голову под "леща") было бы чем гордиться.
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18.11.2021 17:29 Ответить
К концу коденции Зермаков в Украине выгорит всё.
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18.11.2021 17:30 Ответить
тот случай когда сгорел на работе. тружиник вашу м...ть
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18.11.2021 17:31 Ответить
Интересно,а у кого загорелось? Кто за тем пультом сидел?
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18.11.2021 17:31 Ответить
А чому всі з телефонами, а не вогнегасниками? Чи їх там нема? Чи пожежна охорона з перевірками приходить тільки до підприємців?
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18.11.2021 17:35 Ответить
депутат с огнетушителем - нонсенс....

они же ничего не умеют...

даже голосовать!...
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18.11.2021 17:46 Ответить
"Чому димить система?"
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18.11.2021 17:38 Ответить
Опять, как при яныке - рукожопией голосовать будут?...

Это как Ленин писал: - "Шаг вперед - Два назад"?
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18.11.2021 17:40 Ответить
Даже техника не выдержала того бреда, за который слуги урода голосуют.
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18.11.2021 17:51 Ответить
честное слово. Не видел ваш комментарий. Но получилось буквально слово в слово
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18.11.2021 17:54 Ответить
даже техника отказывается работать с этими уродами
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18.11.2021 17:53 Ответить
А какую кнопку нажимал депутат в момент загорания - ДА или НЕТ?
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18.11.2021 17:55 Ответить
Не можецього бути. То вони , мабуть, набзділи.
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18.11.2021 18:32 Ответить
Турборежим, ****
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18.11.2021 18:49 Ответить
Миллион раз предупреждали тыпилов:
НЕ ПЕЙТЕ чай/кофе/пиво над клавиатурой ноутбука!!!
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18.11.2021 18:57 Ответить
Та то чортов *сбоченець* Шкива так загонял в порыве страсти червяка, что дым-чад пошёл по залу! Ну и что бы спасти его *реноме* всё свернули на короткое замыкание. Как всегда виноват закон Ома. И прочая длина с диаметром проводов.
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18.11.2021 19:20 Ответить
Сам Ггосподь Бог викурює мерзотників
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18.11.2021 20:16 Ответить
парни проперделись и пошли отдыхать домой) а вы ******* на работке, кто ж вам закроет смену раньше времени)
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18.11.2021 21:44 Ответить
Дотискали кнопкодави...
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18.11.2021 22:07 Ответить
хорошая примета... горить сарай - гори і хата...
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19.11.2021 07:33 Ответить
усе через дупу
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19.11.2021 11:29 Ответить
Як ще відвернути увагу від "вагнергейт", а давайте пульт підпалимо...
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19.11.2021 12:35 Ответить
 
 