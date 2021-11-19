Один из командиров воинской части планировал передать РФ секретные данные по ракетным арсеналам Украины, - контрразведка СБУ. ФОТО

Один из командиров воинской части западного региона тайно собирал секретные данные по арсеналам ракетного вооружения на территории Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Во время обысков по месту жительства военнослужащего изъят ноутбук и флешноситель, на которых он незаконно накапливал материалы гостайны.

"Среди выявленных сведений - закрытая информация о более десятке баз хранения ракет и боеприпасов Вооруженных Сил Украины, секретные данные по схемам дислокации и организационно-штатной структуры арсеналов вооружения, а также укомплектованности соответствующих подразделений личным составом и техникой", - говорится в сообщении.

В настоящее время проверяется причастность злоумышленника к разведывательно-подрывной деятельности спецслужб РФ против государственной безопасности нашей страны.

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 1 ст. 422 (разглашение сведений военного характера, составляющих государственную тайну, или потеря документов или материалов, содержащих такие сведения) Уголовного кодекса Украины, продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств противоправной деятельности.

Решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении и избрании судом меры пресечения.

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