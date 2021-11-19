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Один из командиров воинской части планировал передать РФ секретные данные по ракетным арсеналам Украины, - контрразведка СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Один из командиров воинской части планировал передать РФ секретные данные по ракетным арсеналам Украины, - контрразведка СБУ. ФОТО

Один из командиров воинской части западного региона тайно собирал секретные данные по арсеналам ракетного вооружения на территории Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Во время обысков по месту жительства военнослужащего изъят ноутбук и флешноситель, на которых он незаконно накапливал материалы гостайны.

"Среди выявленных сведений - закрытая информация о более десятке баз хранения ракет и боеприпасов Вооруженных Сил Украины, секретные данные по схемам дислокации и организационно-штатной структуры арсеналов вооружения, а также укомплектованности соответствующих подразделений личным составом и техникой", - говорится в сообщении.

В настоящее время проверяется причастность злоумышленника к разведывательно-подрывной деятельности спецслужб РФ против государственной безопасности нашей страны.

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 1 ст. 422 (разглашение сведений военного характера, составляющих государственную тайну, или потеря документов или материалов, содержащих такие сведения) Уголовного кодекса Украины, продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств противоправной деятельности.

Решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении и избрании судом меры пресечения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Агент российских спецслужб задержан на Харьковщине, мужчина собирал данные об активистах и военных объектах, - контрразведка СБУ. ФОТО

Один из командиров воинской части планировал передать РФ секретные данные по ракетным арсеналам Украины, - контрразведка СБУ 01

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+14
Дайте вгадаю. Суд призначить обмеження волі на 2 роки з відсрочкою покарання на рік.
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19.11.2021 10:21
+10
брехня от мусоров для прикрытия выхода ВАГНЕРГЕЙТА
зеленский слил операцию лукашенку, теперь
подоляк и прочие отбросы придумыаают
страшные сказки для лохов
ЗЕЛЕНСКИЙ - БРЕХЛО
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19.11.2021 10:29
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Я думаю что успел передать.
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19.11.2021 10:17 Ответить
Разом з Клоуном до влади вернулись соратники Януковича.
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19.11.2021 10:34 Ответить
Пориються на свілці паРашинці і знайдуть аналогічні ракети українським.
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19.11.2021 10:49 Ответить
все передали до него уже)
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19.11.2021 10:55 Ответить
Не моментальная реакция , а "решается вопрос СОПЛЕЖУИ
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19.11.2021 11:06 Ответить
Рыба гниет с головы ! зеИУДУ ПОД ТРИБУНАЛ !!!
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19.11.2021 11:08 Ответить
Не факт.... Он мог находится в оперативной разработке - с целью выявления потенциального предателя... С ним фактически могли легендированно разыграть "сценарий" а латентный предатель КЛЮНУЛ - собрав те данные, которые ему поручили собрать НАШИ же по видом ФСБ ! Тем самым предотвратив РЕАЛЬНУЮ утечку информация !
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19.11.2021 21:29 Ответить
Дайте вгадаю. Суд призначить обмеження волі на 2 роки з відсрочкою покарання на рік.
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19.11.2021 10:21 Ответить
Не вгадав - нагородять медалькою народний артист України та нагородною зброєю.
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19.11.2021 10:38 Ответить
Це надмірно суворе покарання. Зрозуміти, простити і відпустити.
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19.11.2021 13:23 Ответить
Помахають пальчиком і обміняють на таксиста.
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19.11.2021 17:21 Ответить
звичку, як і гени, нігтем не вишкрябаєш
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19.11.2021 10:32 Ответить
Як активничає СБУ після публікації Вегнергейт, навіть цапа-відбувайла знайшли для відволікання уваги від ЗЄліної зради
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19.11.2021 10:27 Ответить
брехня от мусоров для прикрытия выхода ВАГНЕРГЕЙТА
зеленский слил операцию лукашенку, теперь
подоляк и прочие отбросы придумыаают
страшные сказки для лохов
ЗЕЛЕНСКИЙ - БРЕХЛО
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19.11.2021 10:29 Ответить
Срам фиговым листком не прикроешь.
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19.11.2021 10:31 Ответить
Одно другому не помеха.
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19.11.2021 10:54 Ответить
На смереку.
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19.11.2021 10:30 Ответить
Україна в стані війни. Військово польовий суд і розстріл в присутності ЗЄнелоха.
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19.11.2021 10:34 Ответить
Ты шо . Гейропа заругает. Скапеева из труселей выскочит. "Сватов" на Рашке запретят
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19.11.2021 10:37 Ответить
В детстве помню слова одного генерала , він казав "Все це гімно"
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19.11.2021 10:44 Ответить
А фамилия командира случайно не Ермак? Или Деркач?
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19.11.2021 10:35 Ответить
литвин.
Но это не точно.
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19.11.2021 12:11 Ответить
Ребят, у нас целый министр, Лебедь, был тупо кгб-истом. неужели он не передал все вообще что только возможно?
а перед ним тоже мутные были, ну щас прибежи* ИгорьЛ и меня обосрет за то шо я усомнился в честности Гриценко
Хотя может таблетки таки завезли и Игорь отдыхает?
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19.11.2021 10:39 Ответить
Тогдашним 73% он нравился. И дешевые кредиты от "крепких хозяйственников" тоже
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19.11.2021 10:48 Ответить
завязывай шоле с этими "73%"
или иди на сайт Антиколорадоса - там одни вопли об этих процентах.
есть "судьба", ее пишет Яхве, от нее не уйти, вот и так случилось получилось шо тут тебе 73, а у Макрона 52. кто не верит - будет отлучен от христоедения(с голоду погибнет без винца и хлебушка)ггг)
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19.11.2021 10:51 Ответить
С тех пор, надеюсь, много чего поменялось.
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19.11.2021 12:13 Ответить
Конечно. вон, Тимченко - даже Запад кричит шо он гебнявый, а наши - А шо, нишо, он просто очень добрый, а все наговаривают на него безобидного.
Надеюсь шо у нас ЯО сделали, вот та же вероятность что и вы надеешься.
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19.11.2021 12:43 Ответить
...а наши - А шо, нишо, он просто очень добрый...
Это не наши!

...вот та же вероятность что и вы надеешься.
Ну, пожары на складах были...
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19.11.2021 13:55 Ответить
б*же, да если был бы у нас адекватный и умный противник, то вы, дорогой(но для кого?) жил бы уже в землянке и славил Будду или кого скажут за норму хлебушка 550г. в день, а не 549г., как было в прошлом месяце. рашка просто говно и тупо одно и то же делает, правда тупо.вато, что и доказал Боширов и его шпиливили кореш Петров.
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19.11.2021 14:05 Ответить
В стране более 70 процентов быдла. Есть хоть какая-то возможность это исправить? Конструктивная?
Отож.
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19.11.2021 14:46 Ответить
Насколько можно понять, к истории идем: "иды еще не прошли"
1. не ходил на те 2 выборов от отвращения
2. "судьба такая", будь попроще
3. читай Антиколорадоса, там все такие.
4. ура-поцреот хуже кацапа.
5. удачи
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19.11.2021 15:06 Ответить
Потрудитесь излагать свои мысли яснее Удачи.
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19.11.2021 15:55 Ответить
ну ага кому надо коммунизм если его то вправляют за тем, а за этим по телевизору
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19.11.2021 16:42 Ответить
А шо Гриценко? Він був просто нездара і балабол з погонами. А дурень страшніший ворога.
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19.11.2021 17:19 Ответить
Потрібно повертати смертну кару.
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19.11.2021 10:41 Ответить
Идёт война и таких гнид надо по закону военного времени ставить к стенке а иначе шансы на победу у нас невелики .
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19.11.2021 10:44 Ответить
Лучше вперед наступления пускать на разминирования. Чтоб не было как в 2016 г. под Белой Камянкой когда из-за одной мины пошло наперекосяк наступление на позиции оккупантов
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19.11.2021 10:50 Ответить
Ніби росіяни і так не знають про бази запасу, які ще при СРСР будувались.
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19.11.2021 10:50 Ответить
І що в Україні є реально? пару сотень ракет Вільха і дай боже пару десятків ракет Нептун. І звісно знамениті Точка У.
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19.11.2021 10:52 Ответить
А ось і ще один зрадник.
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19.11.2021 10:55 Ответить
Виказав військову таємницю. Путлєр буде радий.
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19.11.2021 11:09 Ответить
Ні. Ще є Мінітмен 3 - два дівізіони.
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19.11.2021 10:57 Ответить
Чому Болгарія за шпигунство садить від 12 років до довічного, а Україна, воююча країна, відпускає під заставу!?
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19.11.2021 11:36 Ответить
Наши войска и спецслужбы уже более 30 лет нашпигованы Шайтановыми.Круговая порука.И кто орет ,,держи вора"?Меня беспокоит бездеятельность наших патриотов в этом вопросе.Нужно омоложение командного состава,На учебу нужно направлять в Британию,США ,Израиль.По принадлежности.
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19.11.2021 11:52 Ответить
Таких сьогодні багато, починаючи від офісу президента і закінчуючи військовими частинами. Не заважайте їм сьогодні святкувати день артилерії окупанта.
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19.11.2021 12:15 Ответить
Вовіни люди, беруть приклад з Вови - все здати ворогу. Наголосували 73%, все що з 2014 року накопичили і підлампічили у військах "бариги", пришлі чєсниє мальчікі, які нє ваєвалі і всьо продалі, Так 73%???
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19.11.2021 12:30 Ответить
Що у нас , ще залишились ракети та снаряди, після пожеж на складах у 2015-2017роках.
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19.11.2021 21:04 Ответить
Ну ничё - передать через Бакланов Баканова - и надёжнее будет, и дойдёт быстрее
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19.11.2021 13:32 Ответить
Назріла необхідність при призначенні на відповідальнні посади, особливо в силові структури, не допускати осіб які, або іх родичі, мають хоч якийсь зв"язок з Росією. Особливо етнічних росіян слід вважати , як потенціально ненадійнних. Така практика давно існує в самій Росіі по відношенню до украінців. Заради безпеки Украіни ми мусим піти на такий крок, навіть коли до когось з патріотично налаштованих з них буде допущена несправедливість. Нажаль, в масі своій москалі, к ті вовки, все одно в ліс дивляться, і це показав Крим, коли вони в масі своій перебігли на сторону ворога, який ім був ближчим по духу, і ніяка честь і зрада присязі ім в цьому не помішала.
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19.11.2021 17:14 Ответить
За викриття чергової гниди-СБУ респект...
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19.11.2021 17:41 Ответить
Як що це правда, то зрозуміло як тричі підривались наща склади з ************ за часів Пороха.
Гніди продажні це проблема любої країни
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20.11.2021 18:39 Ответить
 
 