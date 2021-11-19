Один из командиров воинской части планировал передать РФ секретные данные по ракетным арсеналам Украины, - контрразведка СБУ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Один из командиров воинской части западного региона тайно собирал секретные данные по арсеналам ракетного вооружения на территории Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Во время обысков по месту жительства военнослужащего изъят ноутбук и флешноситель, на которых он незаконно накапливал материалы гостайны.
"Среди выявленных сведений - закрытая информация о более десятке баз хранения ракет и боеприпасов Вооруженных Сил Украины, секретные данные по схемам дислокации и организационно-штатной структуры арсеналов вооружения, а также укомплектованности соответствующих подразделений личным составом и техникой", - говорится в сообщении.
В настоящее время проверяется причастность злоумышленника к разведывательно-подрывной деятельности спецслужб РФ против государственной безопасности нашей страны.
В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 1 ст. 422 (разглашение сведений военного характера, составляющих государственную тайну, или потеря документов или материалов, содержащих такие сведения) Уголовного кодекса Украины, продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств противоправной деятельности.
Решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении и избрании судом меры пресечения.
Пожалуйста, подождите...
зеленский слил операцию лукашенку, теперь
подоляк и прочие отбросы придумыаают
страшные сказки для лохов
ЗЕЛЕНСКИЙ - БРЕХЛО
Но это не точно.
а перед ним тоже мутные были, ну щас прибежи* ИгорьЛ и меня обосрет за то шо я усомнился в честности Гриценко
Хотя может таблетки таки завезли и Игорь отдыхает?
или иди на сайт Антиколорадоса - там одни вопли об этих процентах.
есть "судьба", ее пишет Яхве, от нее не уйти, вот и так случилось получилось шо тут тебе 73, а у Макрона 52. кто не верит - будет отлучен от христоедения(с голоду погибнет без винца и хлебушка)ггг)
Надеюсь шо у нас ЯО сделали, вот та же вероятность что и вы надеешься.
Это не наши!
...вот та же вероятность что и вы надеешься.
Ну, пожары на складах были...
Отож.
1. не ходил на те 2 выборов от отвращения
2. "судьба такая", будь попроще
3. читай Антиколорадоса, там все такие.
4. ура-поцреот хуже кацапа.
5. удачи
Потрудитесь излагать свои мысли яснееУдачи.
Гніди продажні це проблема любої країни