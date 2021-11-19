Новую 40-километровую бетонную дорогу в порты строят в Николаевской области, - ОГА. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж
В Николаевской области строят новую 40-километровую дорогу, ведущую в порты Корабельного района Николаева. Для областного центра это будет объездная дорога. Ее делают полностью бетонной.
Об этом сообщает сайт Николаевской ОГА, передает Цензор.НЕТ.
"Вместе с депутатами городского совета посетили строительство. Увиденное впечатляет. Объездная дорога снизит поток грузового транспорта в городе и увеличит транспортные возможности региона, а значит – и перевалку грузов в портах", – рассказал заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Игорь Кузьмин.
Бетон повышенных прочностных характеристик для новой объездной дороги производится в непосредственной близости от самой трассы. По проекту, из 40 км общей протяженности 2 км пройдут через сам Николаев.
Работы выполняются в рамках президентской программы "Большая стройка".
В этом году, в зависимости от погодных условий, подрядчик рассчитывает завершить укладку бетона на участке протяженностью 11 км. В следующем году работы по сооружению объездной продолжатся.
Напомним, с начала реализации программы Владимира Зеленского "Большая стройка" в Украине уже было отремонтировано и построено 13 000 км дорог. До конца 2024 года протяженность восстановленных дорог должна составить 24 000 км.
Пожалуйста, подождите...
дай мне 10 млн. евро - я тебе тоже построю школу или там отделаю дорогу. строюны блин.
знакомый служил где то - грил - да мы ваще колеса и медные тормозные трубки толкали за водку.
и так странно шо хоть шото поехало, перед этим заведясь.
А тупое быдло бегает радуется - дароги! дароги!
страна тупого быдла.
В том же Николаеве: бетонка (трасса Николаев-Крапивницкий) решение строить ее было приято в 2017, в 2018 заключены контракты и выделены деньги, в 2019 в ноябре залит бетоном первый участок! Или вы считаете, что это заслуга Зеленского раз начали строить при нем???? Открою вам тайну: Он даже не знал, что строится эта трасса, на тот момент, он был занят другим "очень нужным делом" - монобольшинством!!!!
А про казарми. Їх добудували при Порошенко. Але здали в експлуатацію при зе. Але зе завершив будівництво. Ну ви ж не забанений у гуглі... Це все легко перевірити.
- при Порошенко в 2018 году построили 3.8 тыс.км дорог за 47 млрд.грн при гарантиях 5-10 лет;
- при зеЛохе в 2020 году построили 4 тыс.км. дорог за 136+ млрд.грн при гарантиях 1-3 года)
https://www.dsnews.ua/economics/***********-po-doroge-zelenskiy-sovral-o-stroitelstve-dorog-v-30-raz-21122020-410161
Поэтому бетонная дорога, должна обязательно армироваться и как минимум в "нижнем слое", как максимум армирование должно быть двухслойным!!!
Сказать, что они не знают про армирование нельзя, поскольку еще с совка изготавливаются "дорожные плиты", которые по сути являются той же бетонкой только заводского изготовления и армируют их как положено!