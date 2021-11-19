Новую 40-километровую бетонную дорогу в порты строят в Николаевской области, - ОГА. ФОТОрепортаж

В Николаевской области строят новую 40-километровую дорогу, ведущую в порты Корабельного района Николаева. Для областного центра это будет объездная дорога. Ее делают полностью бетонной.

Об этом сообщает сайт Николаевской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

"Вместе с депутатами городского совета посетили строительство. Увиденное впечатляет. Объездная дорога снизит поток грузового транспорта в городе и увеличит транспортные возможности региона, а значит – и перевалку грузов в портах", – рассказал заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Игорь Кузьмин.

Бетон повышенных прочностных характеристик для новой объездной дороги производится в непосредственной близости от самой трассы. По проекту, из 40 км общей протяженности 2 км пройдут через сам Николаев.

Работы выполняются в рамках президентской программы "Большая стройка".

В этом году, в зависимости от погодных условий, подрядчик рассчитывает завершить укладку бетона на участке протяженностью 11 км. В следующем году работы по сооружению объездной продолжатся.

Напомним, с начала реализации программы Владимира Зеленского "Большая стройка" в Украине уже было отремонтировано и построено 13 000 км дорог. До конца 2024 года протяженность восстановленных дорог должна составить 24 000 км.

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