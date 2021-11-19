Масштабный пожар на свалке в Полтавской области тушат фекалиями. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
На Лубенской городской свалке еще 16 ноября начался масштабный пожар. Огонь охватил около 1,2 га.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Главком".
Издание отмечает, что хотя в тот же день пожар был локализован, но городок утонул в смоге. Дым над Лубнами и окрестными селами не дает дышать общине до сих пор.
Местные жалуются на смог
По состоянию на 19 ноября ситуация безутешная. Спасатели посменно дежурят на свалке, не переставая тушить очаги открытого огня.
"Худшее, что у мусорной свалки нет водопровода. Ближайший источник воды почти за километр. Поэтому спасателям приходится использовать жидкость из канализации соседних очистных сооружений. Фактически пожар тушат фекалиями", - сообщает издание.
В ГСЧС 16 ноября сообщили, что горит мусор на площади 1,2 га. Пожар был локализован в 11:20.
По состоянию на 18 часов было ликвидировано горение на площади 0,2 га. Работы по ликвидации пожара возобновлены 17 ноября в 7:00.
К тушению привлечены 12 человек личного состава 18 государственной пожарно-спасательной части и 2 единицы техники, также работники и вспомогательная техника местного коммунального предприятия.
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30 мая 2016 года.
Грибовичская свалка недалеко от Львова.
Ничего не припоминаешь?
Тогда всё было ОК?
А я про пожар.
тот про "то" и пишет.
У нас с тобой разные ценности в жизни.
біля кожного звалища має бути облаштований "пожежний резервуар"
а фекаліями гасити, то мало бути остання що можна було зробити, але так справді начальник пожежної станції зможе списати бензи як на доставку води з Дніпра, в той час коли пацани(ідіоти доречі) без протигазів фекаліями мусор гасять.
А ты снова про свои любимые фекалии...
Приходилось и в шланговом и в воздушном и в кислородном работать.
Они работают по ветру.
Если будет угроза, думаю, в аппараты включатся.
Пожежникам - тримайтесь хлопці
1 км до чистої водойми , це не так вже й багато .
Які ж ми відсталі, дрімучі та нікчемні. Ганьба двічі.
Тепер хер купиш не через прозоро 1 км пластикової труби у виробника.
ДолбоЗЕдятли догосподарювались.
Срочно нужно зарегистрировать know-how.
ніхто там нічого не очищує, а просто зливається у найближчу водойму.