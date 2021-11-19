Масштабный пожар на свалке в Полтавской области тушат фекалиями. ФОТОрепортаж

На Лубенской городской свалке еще 16 ноября начался масштабный пожар. Огонь охватил около 1,2 га.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Главком".

Издание отмечает, что хотя в тот же день пожар был локализован, но городок утонул в смоге. Дым над Лубнами и окрестными селами не дает дышать общине до сих пор.

Местные жалуются на смог

По состоянию на 19 ноября ситуация безутешная. Спасатели посменно дежурят на свалке, не переставая тушить очаги открытого огня.

"Худшее, что у мусорной свалки нет водопровода. Ближайший источник воды почти за километр. Поэтому спасателям приходится использовать жидкость из канализации соседних очистных сооружений. Фактически пожар тушат фекалиями", - сообщает издание.

В ГСЧС 16 ноября сообщили, что горит мусор на площади 1,2 га. Пожар был локализован в 11:20.

По состоянию на 18 часов было ликвидировано горение на площади 0,2 га. Работы по ликвидации пожара возобновлены 17 ноября в 7:00.

К тушению привлечены 12 человек личного состава 18 государственной пожарно-спасательной части и 2 единицы техники, также работники и вспомогательная техника местного коммунального предприятия.

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