РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11357 посетителей онлайн
Новости Фото ПроисшествияФоторепортаж Пожары в Украине
9 359 48
пожар (5560) Полтавщина (905) ГСЧС (4482)

Масштабный пожар на свалке в Полтавской области тушат фекалиями. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

На Лубенской городской свалке еще 16 ноября начался масштабный пожар. Огонь охватил около 1,2 га.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Главком".

Издание отмечает, что хотя в тот же день пожар был локализован, но городок утонул в смоге. Дым над Лубнами и окрестными селами не дает дышать общине до сих пор.

Местные жалуются на смог

По состоянию на 19 ноября ситуация безутешная. Спасатели посменно дежурят на свалке, не переставая тушить очаги открытого огня.

"Худшее, что у мусорной свалки нет водопровода. Ближайший источник воды почти за километр. Поэтому спасателям приходится использовать жидкость из канализации соседних очистных сооружений. Фактически пожар тушат фекалиями", - сообщает издание.

В ГСЧС 16 ноября сообщили, что горит мусор на площади 1,2 га. Пожар был локализован в 11:20.

По состоянию на 18 часов было ликвидировано горение на площади 0,2 га. Работы по ликвидации пожара возобновлены 17 ноября в 7:00.

К тушению привлечены 12 человек личного состава 18 государственной пожарно-спасательной части и 2 единицы техники, также работники и вспомогательная техника местного коммунального предприятия.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Четыре ребенка и их родители погибли в Винницкой области в результате отравления продуктами горения из-за возгорания холодильника, - ГСЧС

Масштабный пожар на свалке в Полтавской области тушат фекалиями 01
Масштабный пожар на свалке в Полтавской области тушат фекалиями 02
Масштабный пожар на свалке в Полтавской области тушат фекалиями 03

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+13
показать весь комментарий
19.11.2021 11:22
+12
за зеленої влади все сипеться не тільки вцілому, але і на місцях.
показать весь комментарий
19.11.2021 11:22
+5
Для тебя в данной информации ключевыми являются фекалии, а для меня ликвидация пожара.
У нас с тобой разные ценности в жизни.
показать весь комментарий
19.11.2021 11:51
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
19.11.2021 11:22 Ответить
за зеленої влади все сипеться не тільки вцілому, але і на місцях.
показать весь комментарий
19.11.2021 11:22 Ответить
Короткая у тебя память.
30 мая 2016 года.
Грибовичская свалка недалеко от Львова.
Ничего не припоминаешь?
Тогда всё было ОК?
показать весь комментарий
19.11.2021 11:34 Ответить
так "рідким гімном" Грибовицьке звалище не гасили! Чи гасили, Зепоце?
показать весь комментарий
19.11.2021 11:47 Ответить
Это ты про "гімно".
А я про пожар.
показать весь комментарий
19.11.2021 11:49 Ответить
Який пожар, така і "вода для гасіння" - гівняна
показать весь комментарий
19.11.2021 11:50 Ответить
Для кого что ближе,
тот про "то" и пишет.
показать весь комментарий
19.11.2021 11:53 Ответить
"Найгірше, що біля сміттєзвалища немає водогону. Найближче джерело води майже за кілометр. Тож рятувальникам доводиться використовувати рідину з каналізації сусідніх очисних споруд. Фактично пожежу гасять фекаліями" Джерело: https://censor.net/ua/p3300434
показать весь комментарий
19.11.2021 11:48 Ответить
Для тебя в данной информации ключевыми являются фекалии, а для меня ликвидация пожара.
У нас с тобой разные ценности в жизни.
показать весь комментарий
19.11.2021 11:51 Ответить
цінності кажеш інші, ну ну.
біля кожного звалища має бути облаштований "пожежний резервуар"
а фекаліями гасити, то мало бути остання що можна було зробити, але так справді начальник пожежної станції зможе списати бензи як на доставку води з Дніпра, в той час коли пацани(ідіоти доречі) без протигазів фекаліями мусор гасять.
показать весь комментарий
19.11.2021 12:04 Ответить
Я выше всё тебе уже написал.
А ты снова про свои любимые фекалии...
показать весь комментарий
19.11.2021 12:13 Ответить
Пан Виктор, вы убедили: при Порошенко было лучше и мусор из Львова принимали с радостью во всех областях.
показать весь комментарий
19.11.2021 13:18 Ответить
Згоден з тобою,як людина яка більше 20 років присвятила гасінню пожеж,співчуваю тим,хто гасить це,і дихає як продуктами горіння з жахливим сморідом,так і парами від тих фекалій!
показать весь комментарий
19.11.2021 13:09 Ответить
Я тоже работаю спасателем.
Приходилось и в шланговом и в воздушном и в кислородном работать.
Они работают по ветру.
Если будет угроза, думаю, в аппараты включатся.
показать весь комментарий
19.11.2021 13:34 Ответить
ти такий спасатель як я балерина бот зелений
показать весь комментарий
19.11.2021 14:07 Ответить
Про коротку пам"ять...Встановлено,що пожежа на Грибовичському звалищі була штучна,вогонь загорівся в кількох місцях одночасно...Пожежників послали гасити вогонь знизу...Обтяжене водою сміття посунулось і поховало їх...Сховище моментально судом закрили,і Львів опинився в сміттєвій блокаді...Те,як блокували Львів,як дусили його сміттям,як знущались над львівянами і Садовим свідчить про те,що все це було сплановане,організоване і здійснене на найвищому рівні...Тому,як львівянин я кажу вам,порохоботи - ідіть нахрєн!..
показать весь комментарий
19.11.2021 12:34 Ответить
Технології інопланетян
показать весь комментарий
19.11.2021 11:27 Ответить
Нагадує славнозвісний анекдот - Ось, бачите, куме, яка країна - такі й теракти.

Пожежникам - тримайтесь хлопці
показать весь комментарий
19.11.2021 11:28 Ответить
Опять днище пробили.
показать весь комментарий
19.11.2021 11:29 Ответить
И чем пробили днище???? Не подскажете? Если это единственный источник воды, что прикажете делать? Патриотично запеть гимн и отказаться от использования этой воды? Поделитесь экспертным мнением как нужно было поступить в данной ситуации??? Может просто журналистам не стоить писать и раздувать сенсацию там где ее нет а не думающим читателям не подхватывать и кричать "ЗРАДА!"
показать весь комментарий
19.11.2021 11:33 Ответить
У кого-то сегодня плохой день. Нужно сделать паузу с новостями
показать весь комментарий
19.11.2021 11:39 Ответить
Перед тем как что то комментировать необходимо включать мыслительный процесс. Так же как и перед тем как поставить галочку в бюллетене. Но у многих этот процесс не включается, поэтому и имеем клоуна вместо президента и одну сплошную зраду в комментариях или душераздирающие истории домохозяек, летевших из Шарма, о том как пилот неправильно летел и они все чуть не разбились...
показать весь комментарий
19.11.2021 11:44 Ответить
Твоё?
показать весь комментарий
19.11.2021 11:35 Ответить
Зараз "бомжі" напишуть скаргу в ЄСПЛ - порушено їх конституційне право на працю і житло і вони "позбавлені джерела існування"!!!
показать весь комментарий
19.11.2021 11:31 Ответить
Співчуваю рядовим пожежним . Але чому ж ваше начальство не дась команду задіяти ПНС ..?
1 км до чистої водойми , це не так вже й багато .
показать весь комментарий
19.11.2021 11:36 Ответить
А зачем тратить чистую воду? И куда девать фекалии?
показать весь комментарий
19.11.2021 11:43 Ответить
В усьому цивілізованому світі є сміттєпереробні заводи, а у нас гори сміття гасять фекаліями. Ганьба!

Які ж ми відсталі, дрімучі та нікчемні. Ганьба двічі.
показать весь комментарий
19.11.2021 11:44 Ответить
Нічого не поробиш. Вибрали дятли "Чемпіонів всього"
показать весь комментарий
19.11.2021 11:48 Ответить
почему пожарные без респираторов, это трындец, почему они не обеспечены элементарными средствами защиты?, какой по счету кум зе возглавляет сейчас дснс
показать весь комментарий
19.11.2021 11:44 Ответить
От, курва, навіть продали 1 км "шлангу".
Тепер хер купиш не через прозоро 1 км пластикової труби у виробника.
ДолбоЗЕдятли догосподарювались.
показать весь комментарий
19.11.2021 11:45 Ответить
Гасить пожар дерьмом?
Срочно нужно зарегистрировать know-how.
показать весь комментарий
19.11.2021 11:58 Ответить
Самое странное, что люди живут рядом со свалкой.
показать весь комментарий
19.11.2021 12:01 Ответить
Бедные пожарники, представляю в какой они вони работают.
показать весь комментарий
19.11.2021 12:05 Ответить
Походу бухари, бо нормальный так работать не будет.
показать весь комментарий
19.11.2021 12:38 Ответить
Наступного разу як будете скаржитись на поганий день, пригадайте пожежника звалища з фекалієпроводом.
показать весь комментарий
19.11.2021 12:07 Ответить
КАкая безхозяйственность !
показать весь комментарий
19.11.2021 12:12 Ответить
Висновок про фекалії просто вогонь. Очисні споруди - там лише гівно, всюди гівно, одне гівно. А вода, яка там очищується, походу випаровується кудись.
показать весь комментарий
19.11.2021 12:13 Ответить
Как говорил классик: "Разруха в головах" так и тут говно только в головах....
показать весь комментарий
19.11.2021 12:17 Ответить
чувак ти колись візьми і піди подивись на ті "очисні" споруди.
ніхто там нічого не очищує, а просто зливається у найближчу водойму.
показать весь комментарий
19.11.2021 12:29 Ответить
Это что-то новое в науке и технике. Готовый материал для фотожаб. Спасибо!
показать весь комментарий
19.11.2021 12:23 Ответить
Блин, это просто абырвалг, тушить полум`я фекалиями. Взвеси подсохнут и будут гореть похлеще мусора... и являться катализатором горения...
показать весь комментарий
19.11.2021 12:36 Ответить
Как это пожарники еще соляркой не тушат . Это просто звездец по-кацапски.
показать весь комментарий
19.11.2021 12:41 Ответить
а чо? розами посыпать чёли ?
показать весь комментарий
19.11.2021 12:44 Ответить
Что горит, тем и тушат. Или чем должны, водой ледникового периода https://rozetka.com.ua/fromin_8594161671152/p75283158/ ?
показать весь комментарий
19.11.2021 13:43 Ответить
В Раде нужно было загоревшийся пульт говнищем заливать.
показать весь комментарий
19.11.2021 14:36 Ответить
результат есть - хорошо.
показать весь комментарий
19.11.2021 14:50 Ответить
 
 