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Модный приговор, Зе!Мудрость, "Велике вакцівництво". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
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+60 саша паламарчук
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+29 саша паламарчук
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п.с. считать "инвестициями" 2.6 млрд.долл - которые подарили в МВФ - это только зебилы могут
Сергій Лещенко назвав спецоперацію щодо "вагнерівців" "проєктом", за допомогою якого опозиційні політичні сили намагаються "хитати владу".
Про це йшлося в етері ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1".
с тех пор цены упали в 5-10 раз и так и НЕ выросли (за 30 лет!) до уровня бума в 90х..
детей там нет, охрана - а вот бубОчко всегда может побавитися, поскакать на конику та погайдатися))
...
Була біля Офісу Президента.
Сфоткала вам політичну ситуацію в країні
А если найду, доон?
(хрипатым голосом)
кстати, Зеля же извинялся таки перед Рамзанкой обосрался шо запретят въезд на рашку))
в принципе это не смешно. Кличко же мужественно терпел приколы на его честь и ничего... а надо было попросить ответить.
Нова серія кіно від слуг. Замах на Лещенко . Самий сок.
Аби тільки кацапи цим не скористались (народним гнівом)