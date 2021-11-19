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Модный приговор, Зе!Мудрость, "Велике вакцівництво". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Модный приговор, Зе!Мудрость, Велике вакцівництво. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Модный приговор

Модный приговор, Зе!Мудрость, Велике вакцівництво. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

...деньги можно будет получить через приложение

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Модный приговор, Зе!Мудрость, Велике вакцівництво. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Свято наближається...

Модный приговор, Зе!Мудрость, Велике вакцівництво. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Какая разница...

Также читайте: Отчет ВСК ВР по вагнеровцам: признание лжи Зеленского и Ермака, молчание о том, кто отменил спецоперацию и несет ответственность

Модный приговор, Зе!Мудрость, Велике вакцівництво. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Показалось?

Модный приговор, Зе!Мудрость, Велике вакцівництво. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Зе!Мудрость

Модный приговор, Зе!Мудрость, Велике вакцівництво. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Трансформация

Модный приговор, Зе!Мудрость, Велике вакцівництво. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

"Велике вакцівництво"

Модный приговор, Зе!Мудрость, Велике вакцівництво. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

"Создание миграционного кризиса". Музей путинизма

Больше фотошопов смотрите здесь

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+60
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19.11.2021 12:39
+42
Яна Супоровська@YanaSuporovska



Була біля Офісу Президента.
Сфоткала вам політичну ситуацію в країні

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19.11.2021 12:41
+29
Шалом квакванавти!

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19.11.2021 12:41
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Не смешно . Предложите другого . петя , юля , бойко ...?
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19.11.2021 12:37 Ответить
Реально Зеленский лучший. У всех есть недостатки но этот хоть честный и дороги строит.
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19.11.2021 12:46 Ответить
Дороги и недвижимость - это лучшее , во что можно инвестировать или на чём можно заработать деньги .
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19.11.2021 12:50 Ответить
цікаво , то він в долі ?
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19.11.2021 13:09 Ответить
Конечно! А главное поток инвестиций это подтверждает лучше любых журналистов, сочиняющих сказки про зраду.
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19.11.2021 13:19 Ответить
ОТТОК инвестиций из Украины говорит правду - хуже зеЛоха офшорного в Украине еще не было.

п.с. считать "инвестициями" 2.6 млрд.долл - которые подарили в МВФ - это только зебилы могут
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19.11.2021 13:57 Ответить
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20.11.2021 09:00 Ответить
«Розслідування щодо «вагнерівців» мало на меті розхитати владу», - Сергій Лещенко

Сергій Лещенко назвав спецоперацію щодо "вагнерівців" "проєктом", за допомогою якого опозиційні політичні сили намагаються "хитати владу".

Про це йшлося в етері ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1".
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19.11.2021 13:32 Ответить
Гниле вже не хитається, тільки смердить.
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19.11.2021 14:18 Ответить
Особенно, если не строить дороги, а ремонтировать, что по факту делает Зеленский.
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19.11.2021 13:44 Ответить
расскажи это японцам.. которые инвестировали в недвижку в 90х))
с тех пор цены упали в 5-10 раз и так и НЕ выросли (за 30 лет!) до уровня бума в 90х..
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19.11.2021 14:00 Ответить
Чесний ??? Ги ги
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19.11.2021 12:52 Ответить
Реальний дебіл. Інакше не скажеш... Ти.
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19.11.2021 12:54 Ответить
не ну в сравнении с вашим Лукой то лучше . но не на много
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19.11.2021 12:55 Ответить
Пока еще...
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19.11.2021 12:59 Ответить
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19.11.2021 13:00 Ответить
спорим, гитлер лучше строил дороги?
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19.11.2021 13:19 Ответить
главное, что зеЛоху офшорному поставили детский игровой майданчик под ОПу
детей там нет, охрана - а вот бубОчко всегда может побавитися, поскакать на конику та погайдатися))

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19.11.2021 13:59 Ответить
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20.11.2021 09:10 Ответить
Зе-тыпил, так вотже - ПОРОШЕНКО!!!
...
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19.11.2021 12:51 Ответить
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19.11.2021 12:39 Ответить
Що тільки кацапи не напишуть, але чи варто цитувати кацапів?
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20.11.2021 13:11 Ответить
Шалом квакванавти!

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19.11.2021 12:41 Ответить
Яна Супоровська@YanaSuporovska



Була біля Офісу Президента.
Сфоткала вам політичну ситуацію в країні

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19.11.2021 12:41 Ответить
а я думав, що це мендель...
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19.11.2021 12:43 Ответить
Це Коля Тіщєнка
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19.11.2021 12:56 Ответить
Ех, дуплетом би з двох стволів зарядами солі з перцем!
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19.11.2021 14:21 Ответить
ні це зельонский
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19.11.2021 12:56 Ответить
и ПУСТОЙ детский майданчик.. пускают исключительно бубОчку.. когда оно, обкурившись айкоса и после осмотра корабельных сосен - захочет "на конику пострибати"
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19.11.2021 14:02 Ответить
Неееее, це бубочка показуе нариду, проголосовавшему за него, что ЭТО им вместо конца. Того, шо обещал, ЗЕленого.
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19.11.2021 14:29 Ответить
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19.11.2021 12:42 Ответить
Извиниться желающие есть, доон?
А если найду, доон?
(хрипатым голосом)
кстати, Зеля же извинялся таки перед Рамзанкой обосрался шо запретят въезд на рашку))
в принципе это не смешно. Кличко же мужественно терпел приколы на его честь и ничего... а надо было попросить ответить.
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19.11.2021 13:26 Ответить
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19.11.2021 12:52 Ответить
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19.11.2021 12:54 Ответить
Це певно фото зі зйомок фільму "Страсті Хрестові".
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19.11.2021 13:01 Ответить
чет читал - там сборы колоссальные были от фильма.... не всех верозавров архангел Покуил забрал(((
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19.11.2021 13:27 Ответить
Особисто мені цей фільм подобається зовсім не в контексті віри. Та хай люди краще вірять у вищі сили, ніж у божків на землі. Доведено комуняками та іншими лівакам.
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19.11.2021 13:42 Ответить
До 13 млн. идиотов, выбравших шута, не дошло.
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19.11.2021 14:32 Ответить
комедіант переміг актора драми.
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19.11.2021 14:38 Ответить
Зелебобік розказує патріоту як треба любити Україну.
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19.11.2021 13:10 Ответить
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19.11.2021 13:02 Ответить
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19.11.2021 13:04 Ответить
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19.11.2021 13:07 Ответить
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19.11.2021 13:14 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=vRZYMN2acyI

Нова серія кіно від слуг. Замах на Лещенко . Самий сок.
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19.11.2021 13:28 Ответить
Аграрний міністр Лещенко , будучи директором у компанії американця пограбував його на сотні тисч дол, перевівши на свої рахунки , котрі вклав у виборчу компанію ЗЕ ...
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19.11.2021 13:45 Ответить
Велике ФАКівництво за участю Гео Лєроса!
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19.11.2021 13:37 Ответить
Учора Гетьманцев спалився, коли Мураєв зробив попередженняпро те, що влада хоче прибрати голосування до смартфонів й треба бити на сполох ,,, Рожа Гетьманцева миттєво стала колоьору буряка й навіть не зміг щось кричати в противагу - ЗАНІМІВ!!! Україна 24 у влащенко як три години Гройсман й багато інших розпинали ЗЕшушваль
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19.11.2021 13:40 Ответить
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19.11.2021 17:28 Ответить
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19.11.2021 20:18 Ответить
А СВЯТО ТАКИ НАБЛИЖАЄТЬСЯ )))
Аби тільки кацапи цим не скористались (народним гнівом)

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19.11.2021 21:52 Ответить
 
 