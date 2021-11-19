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Ущерб почти 30 млн грн: должностные лица Госпродпотребслужбы закупили вакцину от несуществующего в Украине ящура, сейчас она подлежит утилизации. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Экс-председателю тендерного комитета Госпродпотребслужбы сообщено о подозрении по факту служебной халатности, что привело к ущербу государству почти в 30 млн гривен

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают пресс-службы Киевской городской прокуратуры и СБУ.

При процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении бывшему председателю тендерного комитета Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей по факту служебной халатности, что привело к ущербу государству почти в 30 млн гривен (ч.2 ст.367 УК Украины)).

Досудебным расследованием установлено, что в 2019 году должностные лица Государственной службы Украины по безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, действуя в сговоре с представителями частного общества, занимающегося поставками вакцин, разработали и реализовали противоправную схему по закупке по завышенной стоимости вакцины против ящура.

Ущерб почти 30 млн грн: должностные лица Госпродпотребслужбы закупили вакцину от несуществующего в Украине ящура, сейчас она подлежит утилизации 01

Согласно материалам следствия, приобретенная за государственный счет вакцина не была зарегистрирована в Украине, поэтому не могла быть использована и не использовалась для прививок и подлежит утилизации.

По данным СБУ, чиновники действовали совместно с представителями одной из биофабрик. Они завозили продукцию на таможенную территорию нашей страны в обход установленных процедур импорта соответствующих товаров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд заключил под стражу лидера антивакцинаторского движения Стахива с залогом почти миллион гривен

Согласно заключению экспертов, размер ущерба, нанесенного государственному бюджету Украины в результате перечисления денежных средств в пользу поставщика вакцины, составляет около 30 млн гривен.

Ущерб почти 30 млн грн: должностные лица Госпродпотребслужбы закупили вакцину от несуществующего в Украине ящура, сейчас она подлежит утилизации 02

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому лицу меры пресечения.

Также в рамках производства правоохранители провели обыски по адресам проживания причастных лиц и в служебных помещениях Госпродпотребслужбы.

По результатам проведенных следственных действий будет дана правовая оценка действиям других участников преступной схемы.

Ущерб почти 30 млн грн: должностные лица Госпродпотребслужбы закупили вакцину от несуществующего в Украине ящура, сейчас она подлежит утилизации 03
Фото: сайт СБУ

Досудебное расследование осуществляется следователями СО Подольского управления полиции ГУНП в г. Киеве при оперативном сопровождении СБУ.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

Справка. Ящур – опасное заболевание животных, оказывающее значительное влияние на торговлю, также этим заболеванием могут болеть люди.

Всемирная организация защиты животных (МЭБ) предусматривает получение странами официальных статусов МЭБ по ящуру.

По данным Госпродпотребслужбы, последний случай ящура в Украине был зарегистрирован в 1988 году, с 1992 года Украина имеет статус МЭБ как страны свободной без применения вакцинации.

Госпродпотребслужба для подтверждения статуса по ящуру, как страны свободной без применения вакцинации, ежегодно предоставляет в МЭБ обязательную информацию о принятых мерах контроля за ящуром, в т. ч. о проведении симулятивных тренингов.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+4
Ваксери, тут вакцинка пропадає - налітай - ви ж всім, шо дають, штрикаєтесь. Раптом - ящур в когось, безсимпптомний.
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19.11.2021 13:16
+4
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19.11.2021 13:58
+3
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19.11.2021 13:19
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Правила форума Совет форумчан
вчіться красти. Через свого посередника за 30 лімонів якоби придбали вакцину, яку списали і збирались викинути так звані продавці. Але не всьому-ж пропадати
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19.11.2021 13:08 Ответить
Какой нахер ящур! В среднем по 2 коровы на село осталось в стране!
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19.11.2021 13:11 Ответить
Всі свійські, кажуть, хворіють.
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19.11.2021 13:17 Ответить
Чим менше корів, тим більше молока і масла. Парадокс.
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19.11.2021 13:25 Ответить
Ваксери, тут вакцинка пропадає - налітай - ви ж всім, шо дають, штрикаєтесь. Раптом - ящур в когось, безсимпптомний.
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19.11.2021 13:16 Ответить
Треба тим хто закупив і вколоти все ото разом...
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19.11.2021 13:17 Ответить
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19.11.2021 13:19 Ответить
И ковидловская не зарегистрирована. И ничего, колются
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19.11.2021 13:18 Ответить
Ну, кому убытки, с кому и прибуток не Малый...
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19.11.2021 13:26 Ответить
а вони так чекали цю вакцину...

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19.11.2021 13:44 Ответить
ну і вакцинуйте їх цією вакциною, від ящуру
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19.11.2021 13:44 Ответить
Акуеть просто, слов нет
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19.11.2021 13:46 Ответить
А для чего эта контора создана,разворовывать и брать взятки,их ещё финансируют в три горла такие же аферисты из минфина.
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19.11.2021 13:57 Ответить
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19.11.2021 13:58 Ответить
Добру справу зробили
Нам дуже потрібна вакціна від Зе-леного ящуру
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19.11.2021 13:58 Ответить
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19.11.2021 14:01 Ответить
За 2,5 года Кучмисты Зелемойские намыли бабла больше, чем 5 президентов Украины вместе взятые... главное что Данилыч не олигарх...
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19.11.2021 14:02 Ответить
Столько смертей в Украине не от того что антиваксеры не прививаются - а от того что вот такая у Нас вся медицина... Хотя в 2020 году (еще не было вакцинации) и не было избыточной смертности, а вот в 2021 начали прививать - и почти во всех странах появилась.. Делаем выводы.
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19.11.2021 14:06 Ответить
Зебеня-ЯЩУР! Він існує! Він повсюди! І тільки зеквартальні знають, як розпиляти бюджет, шоб його побороти!
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19.11.2021 14:06 Ответить
Коров нэма, а они закупают вакцину. Ох............................ ть, Хоть одна бл...................................... сельхозтехникум кончил. Хазанов хоть кулинарный кончил, а эти бл.................. шо?
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19.11.2021 14:48 Ответить
яки смишни гроши, та таку малость даже малята у ясельках за чаевые не считают
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19.11.2021 15:28 Ответить
В Турции такое возможно ?
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19.11.2021 16:50 Ответить
 
 