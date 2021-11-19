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Порошенко встретился с руководством Всемирного конгресса украинцев: Обсудили ужесточение санкций против РФ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

Пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко встретился с президентом Всемирного конгресса украинцев Павлом Гродом и руководством украинской общины Канады, в частности, Конгресса Украинцев Канады.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Собеседники договорились совместно работать с целью усиления международного санкционного фронта сопротивления агрессору.

Стороны сообщили об общем подходе к важности остановки "Северного потока-2" и отметили, что он является орудием гибридной агрессии Москвы против Украины и Объединенной Европы в целом.

Участники встречи обсудили внедрение реформ в Украине, в частности, верховенства права, независимого правосудия, корпоративного управления и т.д. Отдельно отмечена необходимость эффективной борьбы с коррупцией в Украине и недопущения использования практики выборочного правосудия.

В ходе разговора стороны обратили внимание на необходимость надлежащего гарантирования и обеспечения свободы слова и средств массовой информации в Украине, а также договорились о дальнейшей координации действий по укреплению устойчивости Украины в противодействии современным вызовам и угрозам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Всемирный конгресс украинцев обратился в ООН в связи с преследованиями украинцев в РФ: Путинский режим осуществляет насильственную ассимиляцию

Порошенко встретился с руководством Всемирного конгресса украинцев: Обсудили ужесточение санкций против РФ 01
Порошенко встретился с руководством Всемирного конгресса украинцев: Обсудили ужесточение санкций против РФ 02
Порошенко встретился с руководством Всемирного конгресса украинцев: Обсудили ужесточение санкций против РФ 03
Порошенко встретился с руководством Всемирного конгресса украинцев: Обсудили ужесточение санкций против РФ 04
Порошенко встретился с руководством Всемирного конгресса украинцев: Обсудили ужесточение санкций против РФ 05
Порошенко встретился с руководством Всемирного конгресса украинцев: Обсудили ужесточение санкций против РФ 06

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+29
Кто-то в этой стране должен же исполнять обязанности президента, пока Бенино чмо бабки по карманам тырит. И если люди приглашают именно президентаПороха, то они просто понимают реалии сегодняшнего дня.
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19.11.2021 14:02
+18
Зебіл, про "Вагнергейт", тарифи, корупцію, кумовство, брехню, ціни на продукти та руйнування енергетики і економіки не хочеш поговорити?
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19.11.2021 14:45
+14
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19.11.2021 14:03
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Петя скачет, как тушканчик по конгрессам и заседаниям... Что это в нём проснулось? Почему он при Ющенко и Януковиче тихо сидел?
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19.11.2021 13:53 Ответить
у нього щось буває щиро?
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19.11.2021 14:14 Ответить
А тебя за что купили?
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19.11.2021 15:09 Ответить
а чо тобі тоді було нецікаво прослідкувати за ним?
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19.11.2021 14:01 Ответить
Кто-то в этой стране должен же исполнять обязанности президента, пока Бенино чмо бабки по карманам тырит. И если люди приглашают именно президентаПороха, то они просто понимают реалии сегодняшнего дня.
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19.11.2021 14:02 Ответить
Не в обиду сказано, но и в каденцию у Порошенко было" Наш пострел везде поспел" и "Прокукарекал, а там хоть не расцветай". Сейчас это стало выглядеть более контрастно. Как то выглядит не солидно для 5-го президента и даже неловко него.
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19.11.2021 15:38 Ответить
Что неловко? Что именно его приглашают на Западе, а не "величайшего лидера современности"? Ну так что навыбирали - то и кушайте. Смачного. А западных реальных спецов и экспертов пустой оболочкой не обманешь.

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19.11.2021 15:59 Ответить
по товей чертячей логике, президент должен сидеть в ОПе и кукарекать из видосиков для быдла как ишак оманский? а кто должен внешней политикой заниматься?
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19.11.2021 16:00 Ответить
Очень симпатичные фотки, Порошенко красавчик.
Только справедливости ради, нигде не сказано, что Порошенко пригласили. Иначе все сообщения об этой встрече начинались бы : - "По приглашению Всемирного Конгресса Украинцев Порошенко встретился с его руководством..." . А не прсто "Порошенко встретился..."
Скорее всего Петя попросил, а ему пошли навстречу, встретились, поговорили и .... Фотки, действительно, хорошие получились.
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19.11.2021 17:44 Ответить
Так "попросись" куда нибудь на конгресс -у них там места много)что только в инете идиотского не прочитаешь ...
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19.11.2021 17:50 Ответить
Вообще-то у Порошенко большое международное турне, кроме Канады еще и в Европе много встреч.
Просто наши самые честные каналы вроде Г+Г об этом не сообщают.
Ну а с этим Конгрессом он, видимо, встретился между делом, может и сам напросился.
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19.11.2021 17:56 Ответить
А кто сказал что он в Канаде по приглашению именно конгресса? Он приглашен в Канаду для участия в международном форуме по безопасности (HFX).
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19.11.2021 19:33 Ответить
Зебіл, про "Вагнергейт", тарифи, корупцію, кумовство, брехню, ціни на продукти та руйнування енергетики і економіки не хочеш поговорити?
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19.11.2021 14:45 Ответить
Дорогой, ты лучше засунь язык в жопу и сиди тихо, потому что, кроме Вагнергейта, всего остального, что ты там насчитал, хватало и при твоём работодателе.
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19.11.2021 14:50 Ответить
Тобто не ***** винно у тому, що в 2014 році була зруйнована економіка, так кацапа?
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19.11.2021 14:58 Ответить
Бельгун, расскажи мне страшную тайну тайну рашоботов. Почему проплаченные зляди всем в общении закидывают обвинения в проплачености? Ты думаешь что это проклятое бабло за твои высеры будет тебе впрок?
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19.11.2021 15:13 Ответить
Тут поднялся галдёж лай... (с)
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19.11.2021 15:29 Ответить
Та не лай тут. Почем за высер, рашотролль? И проветри свое помещение, очень тупыми высерами смердит. Береги свое здоровье.
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19.11.2021 15:32 Ответить
Прицениваешься, дурачок? Перебежать хочется? Уже мозоль на языке натёр петрушину жопу лизать?
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19.11.2021 16:25 Ответить
Ну вот ты и подтвердил что ты проплаченная падаль. Тебе где платят за того и пишешь. Где вас таких тупых в умные понабирали? Телочку свою не забудь угостить пиццей за свой проплаченный троллинг. Хотя о чем это я? У тебя и телочки нет, очкарик...
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19.11.2021 17:16 Ответить
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19.11.2021 17:30 Ответить
Да кушай не обляпайся, падаль. А Бортникова ЧМОм ты зря назвал.
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19.11.2021 18:10 Ответить
Дорогой, иди на.уй. Не успокоишься никак. Петушенко ты наш кипучий.
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19.11.2021 19:11 Ответить
Далеко пойдешь. За Танькой Лайф следом . Девять лайков под высером и все от левых нулевок . Давно известно, что против Порошенко зебилы и пригожинцы работают в одной команде
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19.11.2021 15:12 Ответить
Та угомонись уже, дурачок. Уже на целую страницу настучал.
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19.11.2021 15:25 Ответить
Так испарись, зебильное, меньше вони на форуме будет
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19.11.2021 16:12 Ответить
Т.е., ты замолчишь, наконец*
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19.11.2021 16:27 Ответить
сильно хотца опять булаву подержать
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19.11.2021 15:20 Ответить
Киев, 08.07.19. 17:03. Жан-Клод Юнкер "...Подводя итоги пятилетнего сотрудничества между ЕС и Украиной, нельзя не вспомнить фигуру бывшего президента Порошенко, который внес огромный вклад в развитие наших отношений. Его деятельность позволила провести в стране преобразования, которых не было 28 лет. Только благодаря его титанической работе, Украина сегодня имеет Договор об экономической ассоциации и безвизовый режим, а это фундамент на котором мы можем строить дальше наш общий дом..."

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19.11.2021 16:02 Ответить
А бубочкі нема часу на такі нісенітності, він кожні десять хвилин міняє памперси. Вагнергей, ****.
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19.11.2021 13:57 Ответить
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19.11.2021 14:03 Ответить
То ваш Петя дрище, не встигли Закон про олігархів прийняти, так той моментально відмежувався від Кривого і П'ятого, типу "подарувавши" їх невідомо кому.
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19.11.2021 14:56 Ответить
Виліз на форум вилизувати бубочку, який у лайні по самі вуха? Лижи добре, тоді Подоляк увечері дасть тобі "Комфету "Тузік,, дуже вкусний".
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19.11.2021 15:05 Ответить
до чего вы , пэтики мерзкие, как и ваше божество
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19.11.2021 15:32 Ответить
ти спочатку представся своїм старим логіном до деактивації
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19.11.2021 15:53 Ответить
Только вот судя по по тупому высеру дрыщет тут как-раз Виталий Зализняк .
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19.11.2021 15:24 Ответить
Спасибо, Петюня! Ты уже так кацапов за 5 лет санкциями обложил, что они все свои газопроводы построили, и газ продают по космическим ценам и перспективы у них прекрасные! Все благодаря нашему сывочолому Гетьману!
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19.11.2021 14:16 Ответить
Ну да, Южный поток построили. Или разобрали? Мистрали в Раше получили. Или не получили? Из Совета Европы, G7, ПАСЕ не турнули. Или турнули?
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19.11.2021 14:35 Ответить
Это называется - отшлепали рашку берёзовым веником в баньке... Как-то так ))
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19.11.2021 14:58 Ответить
Это называется- похмеляйтесь. и меньше пейте. Как-то так.
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19.11.2021 15:04 Ответить
нету у украины другого небесного покровителя окромя св. петра, и ни одна зеленая кобелина не думает об украине так багато, як святой петр
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19.11.2021 15:04 Ответить
Стайка дешёвых серунов-мазохистов. Ваш понос всё-равно удалят.
"Порошенко плохой, бе-бе-бе..."
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19.11.2021 15:10 Ответить
и шо, ***********, ти сомневаешься в истиной святости петра?
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19.11.2021 15:11 Ответить
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19.11.2021 15:15 Ответить
святой петр тоби благословляет
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19.11.2021 15:17 Ответить
Вернись на бутылку, кацап дырявый
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19.11.2021 15:27 Ответить
шо, своя пляшка ближе к телу, а?
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19.11.2021 15:32 Ответить
Ми впевнені в вашій зебільності та тупості, лайномети чортові
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19.11.2021 16:36 Ответить
У украинских президентов лишь два пути - либо в тюрьму. Либо на второй срок )) Отсюда и их действия. К сожалению....
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19.11.2021 15:13 Ответить
У вас на Параше разумеется лучше . Один сцарь а всю жизнь. Стабильность называется
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19.11.2021 15:20 Ответить
Шо раха. Шо Украина - все печально с властью...Хотя раху - нафиг ))
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19.11.2021 15:33 Ответить
Только вот настоящие спецы думают совсем по другому. Они просто не жрут с помоек Г+Г как некоторые.

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19.11.2021 15:27 Ответить
найэфэктивнишэ поднял цены за коммуналку и опустил гривню с 8 до 28,
за это нужно четвертовать
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19.11.2021 15:34 Ответить
Да неужели, сравним? И это цены по февраль 2021. Можем пересчитать по ноябрь 2021, чтобы наш "мудрый" нарид нахохотался вовсю от своего выбора.

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19.11.2021 16:02 Ответить
И, кстати, перед тем, как здесь срать, деточка, закончите хотя-бы 5 классов ЦПШ и не позорьтесь так тупо своей дремучей безграмотностью.
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19.11.2021 16:04 Ответить
фотки не помогут, президентом больше небыть
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19.11.2021 15:18 Ответить
Учись грамотно писать, хотя бы на русском, Баба Ванга.
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19.11.2021 15:25 Ответить
ПНХ в спам, козломордый
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19.11.2021 15:26 Ответить
ты так про сывочолого?
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19.11.2021 15:30 Ответить
То ти, підорку, ще й сивочолий?
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19.11.2021 15:51 Ответить
Какие санкции будет вводить Всемирный конгресс украинцев?
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19.11.2021 15:39 Ответить
Я только не понял, он встретился с украинцами или с укГаицами?
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19.11.2021 15:42 Ответить
Ну шматок секты зескотов ,что не верят ,осталось -но нам вы,быдло ,и сто лет не нужны -что то с вами сделаем ...скорее всего голоса лишим,как в странах Балтии)
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19.11.2021 17:58 Ответить
 
 