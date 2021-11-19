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дороги (2498) Хмельнитчина (794) Большая стройка (722)

Ремонт 5-км отрезка трассы в направлении Каменец-Подольской крепости завершается в Хмельницкой области. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество

В Хмельницкой области завершается капитальный ремонт 5-километрового отрезка дороги в селе Ладыги бывшего Староконстантиновского района.

Об этом Служба автомобильных дорог в Хмельницкой области сообщает в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

Трассу Н-03 Житомир – Черновцы начали ремонтировать в прошлом году по программе Президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Большая часть работ сейчас приходится именно на Хмельницкую область.

"В 2020 году отремонтировали около 60 км автодороги Н-03 в направлении от Хмельницкого до Каменца-Подольского. В этом году ремонтируем 14 участков автодороги Н-03 в Хмельницкой области, от г. Хмельницкого до границы с Житомирской областью и от г. Каменца -Подольского до границы с Черновицкой областью. На 4-х участках уже завершены все основные работы, на других - работы на разных стадиях выполнения", - информируют в Хмельницком автодоре.

Важность маршрута для региона состоит в том, что он является основной дорожной артерией между Хмельницкой и Житомирской областями на северо-западе (начало а/д Н-03) и Хмельницкой и Черновицкой областями на юге (конец а/д Н-03). Автодорога ведет к известным историческим памятникам – Староконстантиновской и Каменец-Подольской крепостям.

Напомним, в ходе "Большой стройки" Владимира Зеленского по итогам 2019-2021 годов в Украине будет восстановлено уже 13 000 км дорог государственного значения. Все 24 000 км планируется отремонтировать до конца 2024 года.

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Ремонт 5-км отрезка трассы в направлении Каменец-Подольской крепости завершается в Хмельницкой области 01
Ремонт 5-км отрезка трассы в направлении Каменец-Подольской крепости завершается в Хмельницкой области 02

Автор: Наталя Джума
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в разгар пандемии - зебильная власть пишет не о количестве новых больниц, кислородных аппаратов и выделенных средств на лечение, а с гордостью сообщает о деребане на "великом крадивництве".. о дорогах, по которым повезут мертвых на кладбище..
ради пиара и денег зелох офшорный готов на всё..
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19.11.2021 14:47 Ответить
Хай нарешті відремонтують трасу, де гинуть люди!
https://www.youtube.com/watch?v=IogSxSBw8kY&ab_channel=%D0%A2%D0%A0%D0%9A%22%D0%90%D0%9A%D0%A6%D0%95%D0%9D%D0%A2%22
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19.11.2021 14:48 Ответить
Аж 5 км??? Потужно!
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19.11.2021 15:03 Ответить
Хвалить Зеленского за программу Велике будівництво могут только те, кто хвалит банкомат, который выдает твои собственные деньги...(с)
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19.11.2021 15:21 Ответить
ГЕНІАЛЬНО!!!!!
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19.11.2021 15:27 Ответить
а ведь судьбоносна новина то, надобно, шоби музыкант с роялем устроил торжествену открытию и показать усим честным громадянам, шо шляхи у украине не помешает будивелить ниякий агрессор
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19.11.2021 15:25 Ответить
разница между прошлым и нынешним в том что раньше . ну сделали и сделали . а сейчас еще и из каждого утюга про это прокричат
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19.11.2021 15:27 Ответить
 
 