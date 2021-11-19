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боевик (16776) Луганщина (6244) правоохранительные органы (2944) СБУ (18674) наемники РФ (2002)

Контрразведка СБУ задержала в Луганской области участвовавшего в захвате Луганского аэропорта боевика "МГБ ЛНР". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Контрразведчики СБУ задержали в Луганской области бывшего боевика так называемого "МГБ ЛНР".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Контрразведка СБУ задержала в Луганской области участвовавшего в захвате Луганского аэропорта боевика МГБ ЛНР 01

"По имеющимся данным, житель Луганска на начальном этапе российской агрессии занимал должность командира боевой тактической группы в "отдельной бригаде спецназначения "Одесса" так называемого "МГБ ЛНР" и принимал непосредственное участие в вооруженном сопротивлении силам АТО/ООС.

Контрразведка СБУ задержала в Луганской области участвовавшего в захвате Луганского аэропорта боевика МГБ ЛНР 02

Возглавляемое им подразделение способствовало деятельности пророссийских боевиков при штурме Луганского аэропорта, захвате помещений банковских учреждений и помещений местных жителей. Представитель т.н. "МГБ" координировал поиск и задержание украинских патриотов на временно оккупированной территории области, взаимодействие группировок местных боевиков с российскими кураторами", - говорится в сообщении.

Контрразведка СБУ задержала в Луганской области участвовавшего в захвате Луганского аэропорта боевика МГБ ЛНР 03

Также смотрите: Контрразведчики СБУ задержали на Луганщине наемника РФ, который пытался оформить пенсию. ФОТО

Контрразведка СБУ задержала в Луганской области участвовавшего в захвате Луганского аэропорта боевика МГБ ЛНР 04
Контрразведка СБУ задержала в Луганской области участвовавшего в захвате Луганского аэропорта боевика МГБ ЛНР 05
Контрразведка СБУ задержала в Луганской области участвовавшего в захвате Луганского аэропорта боевика МГБ ЛНР 06

Из-за конфликта с другими главарями боевиков злоумышленник оставил их ряды и длительное время скрывался на территории РФ.

Также читайте: СБУ с начала года задержала 9 боевиков на востоке Украины и обнаружила сотни килограммов взрывчатки в тайниках

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в совершении преступлений по:

ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины),

ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал наемнику РФ меру пресечения в виде содержания под стражей.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+15
одного не можу зрозуміти: для чого на всіх фото пики покидьків замальовані?
адже логічніше було б, навпаки, показати їх всій Україні бо, як бачимо, чимало цього лайна вже на контрольованій території, просто серед нас.
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19.11.2021 15:37
+5
на палю, гниду !
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19.11.2021 15:32
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на палю, гниду !
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19.11.2021 15:32 Ответить
рожа размыта - хочешь дам оригинал фото?
- нет
- $$$
- о да
- мммм, продолжай.те
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19.11.2021 15:35 Ответить
одного не можу зрозуміти: для чого на всіх фото пики покидьків замальовані?
адже логічніше було б, навпаки, показати їх всій Україні бо, як бачимо, чимало цього лайна вже на контрольованій території, просто серед нас.
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19.11.2021 15:37 Ответить
Можливо новина фейкова, щоб показати "бурхливу діяльність"(?). Тому й замальовують.
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19.11.2021 15:51 Ответить
Бакланову вірити не можна.
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19.11.2021 15:51 Ответить
при чем здесь Бакланов? Это проделки редакторов Цензора.
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21.11.2021 00:29 Ответить
не знаю, але це стара практика. завжди так показували.
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19.11.2021 15:52 Ответить
и буба не слил? - странновато
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19.11.2021 15:45 Ответить
Расстрелять суку!!!! Нечего кормить.
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19.11.2021 15:48 Ответить
из местных кизяков
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19.11.2021 15:50 Ответить
Чого вони лізуть сюди, як таргани ? Хай сидять у своїй Рашці, роблять з Магадану квітучий рай.
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19.11.2021 16:13 Ответить
А чого ж не лізти, не з*їдять, ще й депутатом чи мером можуть обрати.
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19.11.2021 17:40 Ответить
Ожливо прибув щоб пенсію оформити.
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13.12.2021 13:33 Ответить
***** скрите мабуть брешуть. Толераньи бл
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19.11.2021 16:23 Ответить
таксиста с "той стороны" уже подготовили на обмен?
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19.11.2021 16:28 Ответить
Навіщо р=пики замальовувати ? Ці фото вже давну були знайдені в ,,одногразниках".....Навіщо ви іх ховаєте від людей бо люди знають хто живий а хто вже давно в посадці закопаний
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19.11.2021 17:04 Ответить
Этих нео-НКВД-истов нужно сразу призадержании. Но нет же, они могли только Сашка Білого угробить и покушения на разведчика устроить который до лета 2020 готовил с группой посторение рейда за Цемахом в тыл врага
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19.11.2021 20:42 Ответить
 
 