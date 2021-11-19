Контрразведка СБУ задержала в Луганской области участвовавшего в захвате Луганского аэропорта боевика "МГБ ЛНР". ФОТОрепортаж

Контрразведчики СБУ задержали в Луганской области бывшего боевика так называемого "МГБ ЛНР".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"По имеющимся данным, житель Луганска на начальном этапе российской агрессии занимал должность командира боевой тактической группы в "отдельной бригаде спецназначения "Одесса" так называемого "МГБ ЛНР" и принимал непосредственное участие в вооруженном сопротивлении силам АТО/ООС.

Возглавляемое им подразделение способствовало деятельности пророссийских боевиков при штурме Луганского аэропорта, захвате помещений банковских учреждений и помещений местных жителей. Представитель т.н. "МГБ" координировал поиск и задержание украинских патриотов на временно оккупированной территории области, взаимодействие группировок местных боевиков с российскими кураторами", - говорится в сообщении.

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Из-за конфликта с другими главарями боевиков злоумышленник оставил их ряды и длительное время скрывался на территории РФ.

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Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в совершении преступлений по:

ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины),

ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал наемнику РФ меру пресечения в виде содержания под стражей.