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Житомирщина (1314) мигранты (951) нелегалы (445) Нацполиция (15730) Черниговщина (1342) Клименко Игорь (285)

Вчерашнее появление "туристов" в Черниговской области свидетельствует о попытке прощупать уровень защищенности наших границ, - Клименко. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

На границе с Республикой Беларусь пока что движение мигрантов не зафиксировано.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.

"Житомирская область. В этой области более 250 км государственной границы с Республикой Беларусь. Здесь работают усиленные совместные патрули полицейских и пограничников, чтобы круглосуточно отслеживать ситуацию. Пока движения мигрантов не зафиксировано. Однако вчерашнее появление "туристов" в Черниговской области свидетельствует о том, что уже пытаются прощупать уровень защищенности наших границ", – рассказал он.

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"Помочь правоохранителям могут и местные жители. Если в населенных пунктах появляются незнакомцы, лучше сразу сообщить об этом полиции. Мы проверим, кто они и с какой целью прибыли. И надеюсь, что среди местных не окажется тех, кто захочет предать интересы населения и государства, организуя нелегальные переходы через границу. Напоминаю о персональной уголовной ответственности в таком случае. Мы четко отслеживаем такие вещи. Потому что никакие деньги не стоят безопасности граждан", – добавил Клименко.

Вчерашнее появление туристов в Черниговской области свидетельствует о попытке прощупать уровень защищенности наших границ, - Клименко 01
Вчерашнее появление туристов в Черниговской области свидетельствует о попытке прощупать уровень защищенности наших границ, - Клименко 02
Вчерашнее появление туристов в Черниговской области свидетельствует о попытке прощупать уровень защищенности наших границ, - Клименко 03
Вчерашнее появление туристов в Черниговской области свидетельствует о попытке прощупать уровень защищенности наших границ, - Клименко 04

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+11
Українці - не білоруси "Провідники" працюють тихцем від людей місцевих і своїх "клієнтів" ховають Років десять тому один такий "клієнт" (мабуть "обкурившись") вирішив "пісюна попарить" у селі В результаті "випадково" у "провідника" згоріла хата а він з сім"єю чкурнув з села А через місяць у болоті за селом сплив труп "загорілий" Дільничний людей спитав "Ваш"? "Ні" "Ну то закопайте!" Та й по тому!
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19.11.2021 16:26
+7
вывести Волкосвиней - один укус и мигрант уже подальше от Аллаха становится.)
правда на рязаноарабов не подействует, но на них есть иначе что-то, тра-та-та-та, сказав кулемет)))
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19.11.2021 15:32
+4
Відстрілювать та й усе. Мало лі хто у чорнобильській зоні заблукав.
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19.11.2021 16:27
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вывести Волкосвиней - один укус и мигрант уже подальше от Аллаха становится.)
правда на рязаноарабов не подействует, но на них есть иначе что-то, тра-та-та-та, сказав кулемет)))
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19.11.2021 15:32 Ответить
А казали, що не було..
Да. Да.
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19.11.2021 15:34 Ответить
Ксеніє! Подібні "ходоки" там часто з"являються бо там вже багато років існує канал перекидання "нелегалів" Такі канали і у нас є - сам бачив як наші хлопці затриманих вели коли був у прикордонній зоні (Це ще до війни було) Це для Вас - дивина" А для нас "буденність" Те що їх вів провідник (з місцевих) це лише підтверджує - значить вели по "натоптаній стежці" а не йшли "дикуни" з Гродненщини Однак з початку отієї "свистопляски охорону збільшили і виставили ще додаткові "заслони" про які "провідникам" ще не було відомо
А от у нас уже "дикуни" пробували "кордон промацать" - затримали "загорілих" - чи-то вчора чи сьогодні і розвернули назад - туди звідки йшли
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19.11.2021 16:05 Ответить
Хоч щось корисного зробили.
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19.11.2021 16:10 Ответить
Українці - не білоруси "Провідники" працюють тихцем від людей місцевих і своїх "клієнтів" ховають Років десять тому один такий "клієнт" (мабуть "обкурившись") вирішив "пісюна попарить" у селі В результаті "випадково" у "провідника" згоріла хата а він з сім"єю чкурнув з села А через місяць у болоті за селом сплив труп "загорілий" Дільничний людей спитав "Ваш"? "Ні" "Ну то закопайте!" Та й по тому!
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19.11.2021 16:26 Ответить
С трудом понял смысл этого опуса. Хорошо бы там где нужно ставить точки и запятые. И как-то понятне,логичнее и правильнее излагать. Такое наблюдаю у многих селян - вроде пишут по-украински, но разобрать смысл порой тяжело.
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20.11.2021 12:20 Ответить
А ти українську мову вивчи - "узкаязичний"! І все буде зрозуміло! І покажи мені , де треба "ставить точки и запятые" у твоєму тексті , написаному "кацапським діалектом .... Бо у тебе їх теж не помітно!
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20.11.2021 12:29 Ответить
Вот ты смеёшься, а у человека гуглопереводчик завис - точки ищет со вчерашнего дня
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20.11.2021 13:13 Ответить
Ну дійсно, нічого не зрозуміло з цієї маячні. Напиши літературною мовою.
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20.11.2021 16:50 Ответить
То "пиши -по-людські" - нащо мені твоя "книжна мова!" То "напиши літературною" - вам не догодиш Я вам не "Зеленський" - кожному окремо "підмахувать"! Якщо читать не вмієте - "я вам не лікар" ! І не педагог!
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20.11.2021 17:04 Ответить
Ну то й прутень тобі в дупу, іди й веселись.
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21.11.2021 12:32 Ответить
Ясно з тобою усе: "Аргументів нема(розуму - теж) - то хоч висеруся!"
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21.11.2021 12:36 Ответить
Та усе зрозуміло. То тупому кацапу важко, хай мучится
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20.11.2021 22:55 Ответить
сьогодні десь 12.00 у Львові по Городоцькій до центру сунувся брудний і затемнений неоплан з білоруськими номерами, то теж будуть навчання ?
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19.11.2021 15:38 Ответить
То параша-спецназ їде в Прідністровьє
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19.11.2021 17:10 Ответить
а шо, давно надо було активировать акцию для неравнодушных громадян: "сдай мыгранта - получай спасибо"
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19.11.2021 15:59 Ответить
"Здай нелегала на органи - врятуй українця!" звучить більш оптимістично!
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19.11.2021 16:04 Ответить
утопи мигранта , отрымай тыщу подходит
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19.11.2021 16:54 Ответить
Задолбаемся по периметру всей границы погранцов растягивать. Здесь технические средства нужны.
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19.11.2021 16:17 Ответить
да, состоящие из приклада, ствола и прицельной планки.
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20.11.2021 16:52 Ответить
И системы автоматического управления огнем.
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20.11.2021 20:29 Ответить
как бы вместе с группами мигрантов не зашли отряды переодетых спецов (вспоминая захват Крыма и Славянска)
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19.11.2021 16:21 Ответить
Відстрілювать та й усе. Мало лі хто у чорнобильській зоні заблукав.
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19.11.2021 16:27 Ответить
Ви вже змастили рушницю і готові виїзджати та показати приклад. Чи з дивану по клавіатурі "стріляти" безпечніше та зручніше? Як кажуть " 3,14здеть не мешки ворочать!"
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20.11.2021 23:57 Ответить
Валєрчік, не груби дамі.
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21.11.2021 03:36 Ответить
литвин за деньги пропустит кого хочеш
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19.11.2021 16:51 Ответить
А хіба він ЩЕ у справі?
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21.11.2021 03:36 Ответить
це краще було б робити раніше, коли менша увага до кордану була
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21.11.2021 09:04 Ответить
Выполнять требования устава открывать огонь на поражение.
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19.11.2021 16:36 Ответить
" Однак вчорашня поява "туристів" на Чернігівщині" - это про ЧТО?
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19.11.2021 16:54 Ответить
Цензор !!!! Не "прощупати" а промацати. "Щупают" только кур в мацкве
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19.11.2021 18:18 Ответить
 
 