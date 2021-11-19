Вчерашнее появление "туристов" в Черниговской области свидетельствует о попытке прощупать уровень защищенности наших границ, - Клименко. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж
На границе с Республикой Беларусь пока что движение мигрантов не зафиксировано.
Об этом сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.
"Житомирская область. В этой области более 250 км государственной границы с Республикой Беларусь. Здесь работают усиленные совместные патрули полицейских и пограничников, чтобы круглосуточно отслеживать ситуацию. Пока движения мигрантов не зафиксировано. Однако вчерашнее появление "туристов" в Черниговской области свидетельствует о том, что уже пытаются прощупать уровень защищенности наших границ", – рассказал он.
"Помочь правоохранителям могут и местные жители. Если в населенных пунктах появляются незнакомцы, лучше сразу сообщить об этом полиции. Мы проверим, кто они и с какой целью прибыли. И надеюсь, что среди местных не окажется тех, кто захочет предать интересы населения и государства, организуя нелегальные переходы через границу. Напоминаю о персональной уголовной ответственности в таком случае. Мы четко отслеживаем такие вещи. Потому что никакие деньги не стоят безопасности граждан", – добавил Клименко.
Пожалуйста, подождите...
правда на рязаноарабов не подействует, но на них есть иначе что-то, тра-та-та-та, сказав кулемет)))
Да. Да.
А от у нас уже "дикуни" пробували "кордон промацать" - затримали "загорілих" - чи-то вчора чи сьогодні і розвернули назад - туди звідки йшли