РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5397 посетителей онлайн
Новости Фото ФоторепортажЗа рубежом
7 942 39
Грузия (4339) депортация (618) отдых (386) туризм (1541) волонтеры (2543) Кашчук (11)

Грузия отказала во въезде и депортирует украинского волонтера Кашчука: "Совок" в этой стране, похоже, полностью возродился". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За рубежом

Грузия отказала во въезде и депортирует прилетевшего в страну на отдых украинского волонтера Павла Кашчука. Также депортируют его кума, прилетевшего вместе с волонтером.

Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил сам Кашчук, передает Цензор.НЕТ.

"Депортация…. Пока Саквартелло (или Грузия)! Наверное не навсегда … хотя желания возвращаться нет… Долгожданный отдых закончился слишком быстро еще в аэропорту. Летим домой, спасибо, что хоть не в Ростов (от души). Совок в этой стране, увы не был побежден и похоже полностью возродился. Русский мир на очереди, генацвале! Жаль вас, братья! По прилету расскажу подробности, документы об отказе въезда вместе с паспортом вернут в Киеве. Может хоть там причину указали… Кума Andre Dzyndra жалко. Его то похоже за компанию. Летел на 3 ночи отдохнуть - отели, билеты назад, авто в прокате…", - рассказал Кашчук.

Грузия отказала во въезде и депортирует украинского волонтера Кашчука: Совок в этой стране, похоже, полностью возродился 01
Грузия отказала во въезде и депортирует украинского волонтера Кашчука: Совок в этой стране, похоже, полностью возродился 02
Грузия отказала во въезде и депортирует украинского волонтера Кашчука: Совок в этой стране, похоже, полностью возродился 03
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+17
зато полно кацапов на микробусах на винных турах...им там рады - бабло везут
показать весь комментарий
19.11.2021 16:51
+13
Накосячив Саакашвілі, громадянин України (з якогось дива) і зелена влада, яка засилає на його (Саакашвілі) підтримку цілі десанти адвокатів, правозахисників і спецслужбовців під прикриттям. Накосячили у Молдові ті ж спецслужб і ти з Чаусом. Тому і розвертають активних українців додому. Бояться не дружніх диверсій.
показать весь комментарий
19.11.2021 17:04
+12
здивовані були дуже... до кацапів в грузін майже братське становлення... при тому, що кацапи майже до Тбілісі дійшли і скільки грузин вбили...
показать весь комментарий
19.11.2021 16:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
«Грузия» - русский экзоним для страны на Кавказе, известной как Сакартвело (слушать) (инф.) (груз. საქართველო «страна картвелов») на грузинском.
показать весь комментарий
19.11.2021 16:45 Ответить
Паша ехал снимать тест драйв грузинского осла с электро хвостом что еще там в Грузии той то делать "чебуреков в кепках" рассматривать... Паша не горюй еще не известно кому повезло больше тебе или им...
показать весь комментарий
19.11.2021 17:46 Ответить
где-то накосячил...волонтер-это профессия?
показать весь комментарий
19.11.2021 16:46 Ответить
Накосячив Саакашвілі, громадянин України (з якогось дива) і зелена влада, яка засилає на його (Саакашвілі) підтримку цілі десанти адвокатів, правозахисників і спецслужбовців під прикриттям. Накосячили у Молдові ті ж спецслужб і ти з Чаусом. Тому і розвертають активних українців додому. Бояться не дружніх диверсій.
показать весь комментарий
19.11.2021 17:04 Ответить
Накосячил ты, дрянь, когда написал такое. Шо, ***** никак не дождешься, волонтеры жить мешают?
показать весь комментарий
19.11.2021 17:26 Ответить
в Грузии грузинцы берут вверх над грузинами
что такое грузинцы? - вот в старой статье разъясняется..
- показывал ее своим друзьям грузинам - они согласны с ней..

https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2014/08/16/105881/gruziny-i-gruzintsy.shtml
показать весь комментарий
19.11.2021 16:47 Ответить
Очередная ватная статья, завуалированная под нейтральный взгляд. Особенно "понравилось" про отрыв Грузии от российской сиськи. Может рашка еще не только грузин кормила а и украинцев? Ану ж давай, жги!
показать весь комментарий
19.11.2021 21:05 Ответить
Не дивно... ми місяць назад були в Грузії, прискіпливий контроль в аеропорту дуже здивував... завидили в окрему кімнату й допитувались в тому числі і по-батькові(в паспорті його немає)... ще й робили вид, що щось шукають в компі і смарті... ніби там щось петрають. але до депортації не дійшло.
показать весь комментарий
19.11.2021 16:47 Ответить
і ще, дуже здивувала кількість на вулицях Тбілісі прохачів з протянутою рукою... хоч ВВП в них н іби більше українського. з їх ВВП явний фейк.
показать весь комментарий
19.11.2021 16:50 Ответить
зато полно кацапов на микробусах на винных турах...им там рады - бабло везут
показать весь комментарий
19.11.2021 16:51 Ответить
здивовані були дуже... до кацапів в грузін майже братське становлення... при тому, що кацапи майже до Тбілісі дійшли і скільки грузин вбили...
показать весь комментарий
19.11.2021 16:53 Ответить
жили в отелі з американськими грузінами, так ті, в противагу до грузинських, ненавидять кацапів.
показать весь комментарий
19.11.2021 16:55 Ответить
грузины говорили что ненавидят карлсона за то что попер первым абхазов щемить а те кацапов подписали... не трогал бы их с бодуна и не бы ло бы кацапни за 80 км от Тбилисо...
показать весь комментарий
19.11.2021 16:57 Ответить
От грузинского вина
Не бывает бодуна!
показать весь комментарий
19.11.2021 17:29 Ответить
Звісно. 80 км це було задалеко. Не чіпав би, - кацапи вже тоді б були в Тбілісі. А так, лише зараз починають влаштовуватися.
показать весь комментарий
19.11.2021 17:34 Ответить
А при чем тут Абхазия?
Война 08.08.08 была с Южной Осетией. С территории Абхазии на грузинскую территорию никакие войска не заходили.
А к войне 1992-1993 годов Саакашвили ну никаким боком.
показать весь комментарий
19.11.2021 20:47 Ответить
То грузини "перебзділи" -Вони просто знають при якій владі "Карлсон" знову став "українським громадянином" От і перестраховуються щоб зеленого лайна" до них не нанесло
показать весь комментарий
19.11.2021 17:29 Ответить
Це той що авто огляди робить?
показать весь комментарий
19.11.2021 16:51 Ответить
Так, Инфокар. УА.
показать весь комментарий
19.11.2021 17:21 Ответить
Надо нам наверное и Грузию и грузин оставить немножечко в покое и заняться своими вопросами. Слишком много стало в последнее время ненужной суеты
показать весь комментарий
19.11.2021 16:56 Ответить
Да какой совок? Если был бы совок то он поехал бы в Грузинский Магадан лес так лет на 10 валить!
показать весь комментарий
19.11.2021 17:04 Ответить
Этот журналист не жил при совке и не знает что это такое
показать весь комментарий
19.11.2021 17:27 Ответить
Чуваку 40+ лет. О каком нежил речь?
показать весь комментарий
19.11.2021 17:57 Ответить
ага, раз не впустили , значит обязательно "совок" .... смешно
показать весь комментарий
19.11.2021 17:09 Ответить
горе то якое, поедет в буковнль, там гарно и волонтеров вважают не то, шо в сакартвело совковом
показать весь комментарий
19.11.2021 17:10 Ответить
У тебя транслейтор сломался... Лучше пиши на родном собачьем
показать весь комментарий
19.11.2021 17:31 Ответить
складно брэшешь😂
показать весь комментарий
19.11.2021 17:35 Ответить
просто так депортация? не верю
показать весь комментарий
19.11.2021 17:15 Ответить
Наверно кацапня дала грузинам список волонтеров, о которых знают, и объявили их преступниками. А правительство в Грузии прокацапленное, выслуживается перед ******, как некоторые комментаторы тут, от которых лаптями воняет за 10 км
показать весь комментарий
19.11.2021 17:31 Ответить
да да да. все так и есть. угу
показать весь комментарий
19.11.2021 18:14 Ответить
- кремлівські нелюди , сунутся усюди , куди можуть пропхати свою гидку мордочку ...
показать весь комментарий
19.11.2021 21:00 Ответить
Акуеть. В Грузии никогда не был и поже уже не поеду пока кремлевские дегенераты у власти
показать весь комментарий
19.11.2021 17:56 Ответить
отрыжка после Михуила и Семенченка. Одни гадят другие выгребают.
показать весь комментарий
19.11.2021 18:04 Ответить
Думав їхати відпочити в Грузію... Але бачу що краще ці гроші потратити на Єгипет... Грузини здалися на користь російських окупантів. Вони їх бояться, тому і вислуговуються перед росією.
показать весь комментарий
19.11.2021 18:25 Ответить
не взирая на Саакашвили а в Грузии такие же клоуны правят как и сейчас у нас
показать весь комментарий
19.11.2021 19:17 Ответить
Причина должна быть. Об ней нам ни заметка, ни Кащук не говрят.
показать весь комментарий
19.11.2021 19:52 Ответить
Рюзьгємірно - совкодрочерні гризуни(саме так:"гризуни"- бо справжні Грузини на таке ніколи б не пішли) своїми руками привели до влади оте ************* чучмело бздіну іванішвілі, його "грузінская мєчта"(читай мрія *****)- то грузинський аналог мертвечуківського анти"українського вибору"... Я нікому з українців не радив би зараз їздити у ту країну, яка могла б носити горду назву Сакатрвело - але наразі по факту є автономною бідзінською республікою під протекторатом *********** параші. Тому безпечного відпочинку вам ніхто там не гарантує, навпаки є цілком вірогідна ймовірність потрапити до лап фсб-шної шлоїботи - що почувається там зараз наче вдома.
показать весь комментарий
19.11.2021 20:30 Ответить
Охренеть. Пашу Кащука - Ютуб канал Инфокар с почти 700к. подписчиков и сотнями тысяч просмотров каждого нового обзора авто не пустили в Грузию? Знатного тролляку кацапстана? Мы тут за кордоном я и crew малость ох#уели. Таки да Сакартвело стала совком.
показать весь комментарий
19.11.2021 20:45 Ответить
 
 