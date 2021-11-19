Грузия отказала во въезде и депортирует украинского волонтера Кашчука: "Совок" в этой стране, похоже, полностью возродился". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За рубежом
Грузия отказала во въезде и депортирует прилетевшего в страну на отдых украинского волонтера Павла Кашчука. Также депортируют его кума, прилетевшего вместе с волонтером.
Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил сам Кашчук, передает Цензор.НЕТ.
"Депортация…. Пока Саквартелло (или Грузия)! Наверное не навсегда … хотя желания возвращаться нет… Долгожданный отдых закончился слишком быстро еще в аэропорту. Летим домой, спасибо, что хоть не в Ростов (от души). Совок в этой стране, увы не был побежден и похоже полностью возродился. Русский мир на очереди, генацвале! Жаль вас, братья! По прилету расскажу подробности, документы об отказе въезда вместе с паспортом вернут в Киеве. Может хоть там причину указали… Кума Andre Dzyndra жалко. Его то похоже за компанию. Летел на 3 ночи отдохнуть - отели, билеты назад, авто в прокате…", - рассказал Кашчук.
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что такое грузинцы? - вот в старой статье разъясняется..
- показывал ее своим друзьям грузинам - они согласны с ней..
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2014/08/16/105881/gruziny-i-gruzintsy.shtml
Не бывает бодуна!
Война 08.08.08 была с Южной Осетией. С территории Абхазии на грузинскую территорию никакие войска не заходили.
А к войне 1992-1993 годов Саакашвили ну никаким боком.