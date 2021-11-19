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дороги (2498) Запорожская область (2243) Большая стройка (722)

Построенную еще до Второй мировой трассу М-14 отремонтировали возле Бердянска. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

В Запорожской области завершился капитальный ремонт 24-километрового участка дороги международного значения М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск.

Об этом сообщила в Facebook Служба автомобильных дорог в Запорожской области, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что трасса была выстроена еще до Второй мировой войны.

М-14 в последний раз капитально ремонтировалась в 1950-1970-х годах. С тех пор на ней проводились только ямочные ремонты.

На сегодняшний день в рамках "Большой стройки" на 24-километровом участке дороги уже завершены все работы по устройству асфальтобетонного покрытия. Одновременно подрядчик провел также ремонт двух малых искусственных сооружений и водопропускных труб. Работы велись в круглосуточном режиме.

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В настоящее время уже ведется установка дорожных знаков и остановок общественного транспорта.

В пределах Запорожской области протяженность трассы М-14 составляет 194,1 км. Полное ее восстановление планируется завершить до конца следующего года.

Напомним, всю сеть дорог государственного значения, которая в Украине насчитывает 24 000 км, в рамках "Большой стройки" Владимира Зеленского планируется завершить до конца 2024 года.

Построенную еще до Второй мировой трассу М-14 отремонтировали возле Бердянска 01
Построенную еще до Второй мировой трассу М-14 отремонтировали возле Бердянска 02
Построенную еще до Второй мировой трассу М-14 отремонтировали возле Бердянска 03
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Топ комментарии
+8
Окуєнно міжнародна. Цензер про кожні 2 км звітується? Чи це стьоб?
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19.11.2021 16:53
+5
больше ж нет досягнень у найвечичнишого
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19.11.2021 16:55
+5
"дорога міжнародного значення" у два ряди
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19.11.2021 17:19
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Окуєнно міжнародна. Цензер про кожні 2 км звітується? Чи це стьоб?
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19.11.2021 16:53 Ответить
больше ж нет досягнень у найвечичнишого
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19.11.2021 16:55 Ответить
Зремонтуйте трасу, де гинуть люди, бо вантажівки перевертаються на страшних ямах.
Найгірша траса України, а влада не помічає
https://www.youtube.com/watch?v=IogSxSBw8kY&ab_channel=%D0%A2%D0%A0%D0%9A%22%D0%90%D0%9A%D0%A6%D0%95%D0%9D%D0%A2%22
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19.11.2021 17:22 Ответить
А что ватка, мародёра коробит от новостей, что в Украине что-то делается?
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19.11.2021 16:56 Ответить
ти про злив спецоперації? о так, і дійсно робиться, тільки не для України
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19.11.2021 17:03 Ответить
Ты идиот? Прочитай о чём статья, прокладка ватная безмозглая...
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19.11.2021 17:07 Ответить
а чому якесь масквароте чмо, ще дозволяє собі когось ватою називати?? пішов ти на""й кацап йо""ний.
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19.11.2021 17:17 Ответить
Долбойоп, ты задачу выполнил, срач развёл. Тебя все послали. Сдай смену, ложись спать.
Написал на твоём недоязыке, чтобы ты понял.
Всё зрозуміло? Чи є питання?
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19.11.2021 17:30 Ответить
Далпайоб, мене дістало оце - *что-то делаєцца, велике будівництво*
На все що добудувалось чіпляють *велике будівництво*. Хоч дорога, хоч спорт майданчик чи ще якась муйня. В Полтаві і дорога і станція швидкої допомоги будувалася ще при Порошенко. Так, лєнточкі перерізав недопрезидент. Ці об'єкти (як всі інші) планово мали бути прийняти у 2021 році. А ватнік по ходу це ти.
Доречі ще не бачив ватнік-порохобот.
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19.11.2021 17:23 Ответить
За кожен километр доріг (поки невідомої якості) Великого крадівництва Україна щоденно платить сотнями померлих від від ковіду, невиплатами військовим і т.ї.
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19.11.2021 17:08 Ответить
На жаль, це гірка правда від зеленої плісняви.
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19.11.2021 17:39 Ответить
хорошо что не там на плитку авсрийскую наложили, а потом сняли. Австрийцы знали толк.
будующие... жаль что Порошенко не додумался строить - был бы опять президентом, но не смешныч с видеогундосиками
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19.11.2021 17:08 Ответить
по ходу даже камяняки шляхи ваще не ремонтировали, а зеля благословенный взял и всех спас, дал грошей на шлях, не ремонтируемый с само второй мировой
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19.11.2021 17:12 Ответить
"дорога міжнародного значення" у два ряди
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19.11.2021 17:19 Ответить
На жаль, при совєтах мріяли їздити тільки на конях і волах, а краще зовсім не їздити нікуди, тому будували такі дороги,ви, подивіться на трасу Харків-Семферополь(при совєтах-Москва-Сімферополь) дві полоси, неможливо роз"їхатись,обігнати, а це траса теж міжнародного значення і набагато більше використовується.
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19.11.2021 17:52 Ответить
60 лет стояла, пользовались...
А теперь придется каждый год делать ямочный ремонт.
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19.11.2021 17:41 Ответить
Интересно,как отремонтированные дороги влияют на смертельные исходы при ДТП и сами ДТП.Есть статистика ,скажем,в сравнении с 18 или 13м годами?
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19.11.2021 17:44 Ответить
Ця траса до середини 1970-х була грунтовою (грейдер), хоча й вважалася союзного значення. Добре знаю, бо навчався тоді в Мелітополі і автобуси з Бердянська їздили через Токмак, бо в дощ траса була багнюкою.
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24.11.2021 08:42 Ответить
 
 