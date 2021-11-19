Построенную еще до Второй мировой трассу М-14 отремонтировали возле Бердянска. ФОТОрепортаж

В Запорожской области завершился капитальный ремонт 24-километрового участка дороги международного значения М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск.

Об этом сообщила в Facebook Служба автомобильных дорог в Запорожской области, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что трасса была выстроена еще до Второй мировой войны.

М-14 в последний раз капитально ремонтировалась в 1950-1970-х годах. С тех пор на ней проводились только ямочные ремонты.

На сегодняшний день в рамках "Большой стройки" на 24-километровом участке дороги уже завершены все работы по устройству асфальтобетонного покрытия. Одновременно подрядчик провел также ремонт двух малых искусственных сооружений и водопропускных труб. Работы велись в круглосуточном режиме.

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В настоящее время уже ведется установка дорожных знаков и остановок общественного транспорта.

В пределах Запорожской области протяженность трассы М-14 составляет 194,1 км. Полное ее восстановление планируется завершить до конца следующего года.

Напомним, всю сеть дорог государственного значения, которая в Украине насчитывает 24 000 км, в рамках "Большой стройки" Владимира Зеленского планируется завершить до конца 2024 года.





