Построенную еще до Второй мировой трассу М-14 отремонтировали возле Бердянска. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж
В Запорожской области завершился капитальный ремонт 24-километрового участка дороги международного значения М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск.
Об этом сообщила в Facebook Служба автомобильных дорог в Запорожской области, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что трасса была выстроена еще до Второй мировой войны.
М-14 в последний раз капитально ремонтировалась в 1950-1970-х годах. С тех пор на ней проводились только ямочные ремонты.
На сегодняшний день в рамках "Большой стройки" на 24-километровом участке дороги уже завершены все работы по устройству асфальтобетонного покрытия. Одновременно подрядчик провел также ремонт двух малых искусственных сооружений и водопропускных труб. Работы велись в круглосуточном режиме.
В настоящее время уже ведется установка дорожных знаков и остановок общественного транспорта.
В пределах Запорожской области протяженность трассы М-14 составляет 194,1 км. Полное ее восстановление планируется завершить до конца следующего года.
Напомним, всю сеть дорог государственного значения, которая в Украине насчитывает 24 000 км, в рамках "Большой стройки" Владимира Зеленского планируется завершить до конца 2024 года.
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Найгірша траса України, а влада не помічає
https://www.youtube.com/watch?v=IogSxSBw8kY&ab_channel=%D0%A2%D0%A0%D0%9A%22%D0%90%D0%9A%D0%A6%D0%95%D0%9D%D0%A2%22
Написал на твоём недоязыке, чтобы ты понял.
Всё зрозуміло? Чи є питання?
На все що добудувалось чіпляють *велике будівництво*. Хоч дорога, хоч спорт майданчик чи ще якась муйня. В Полтаві і дорога і станція швидкої допомоги будувалася ще при Порошенко. Так, лєнточкі перерізав недопрезидент. Ці об'єкти (як всі інші) планово мали бути прийняти у 2021 році. А ватнік по ходу це ти.
Доречі ще не бачив ватнік-порохобот.
будующие... жаль что Порошенко не додумался строить - был бы опять президентом, но не смешныч с видеогундосиками
А теперь придется каждый год делать ямочный ремонт.