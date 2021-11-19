РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11040 посетителей онлайн
Новости Фото ПроисшествияФоторепортаж
5 286 6
Госэкоинспекция (145) нефть (1807) Сумская область (1840)

В результате аварии часть поля в Сумской области залило нефтью, - Госэкоинспекция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Авария на нефтепроводе произошла в Сумской области. В результате нефтью загрязнено около 210 квадратных метров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госэкоинспекции в Telegram-канале.

"В Государственную экологическую инспекцию в Сумской области поступило оперативное сообщение о разгерметизации нефтепровода Лутище-Качановка. В результате авариии на землях возле объекта произошел разлив нефтяной смеси на участке вспаханного поля", - говорится в сообщении.

На месте инцидента работают специалисты экоинспекции по выяснению всех обстоятельств, измерений точной площади загрязнения и отбора проб.

Читайте также: "Житомирводоканал" сбрасывал в реку неочищенные воды, погибло 27 тыс. рыб, - глава Госэкоинспекции Малеваный

Кроме того, комиссии "Ахтырканефтегаза" и "Укрнафты" обследуют территорию для выявления и ликвидации причин.

В результате аварии часть поля в Сумской области залило нефтью, - Госэкоинспекция 01

В результате аварии часть поля в Сумской области залило нефтью, - Госэкоинспекция 02
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Емірати нам тепер заздрять...
показать весь комментарий
19.11.2021 19:31 Ответить
"
Внаслідок аварії частину поля на Сумщині залило нафтою, - Держекоінспекція."

"
показать весь комментарий
19.11.2021 19:51 Ответить
АрахамИя - наше все
показать весь комментарий
19.11.2021 22:39 Ответить
А ми нафту через Роттердам купуємо,чи як?
показать весь комментарий
19.11.2021 20:19 Ответить
У богатой( БЕДНОЙ) Украине свои причуды .Бензин ,газ (сжиженный)покупаем ,а нефть ...ФИИИИ... ну нафик она нужна можно и разлить и не один десяток баррелей
показать весь комментарий
19.11.2021 21:06 Ответить
 
 