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Делегация посольства США посетила район ООС. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Американцы побывали на передовых украинских позициях у поселков Пески и Марьинка.
Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.
Делегацию возглавлял атташе Сухопутных войск при посольстве полковник Брэндон Пресли.
"Командиры подразделений ознакомили делегацию с текущей ситуацией в определенных районах и районе проведения ООС в целом. Во время визита представители Посольства США в Украине пообщались с украинскими военнослужащими", - говорится в сообщении.
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