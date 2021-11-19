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Делегация посольства США посетила район ООС. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Американцы побывали на передовых украинских позициях у поселков Пески и Марьинка.

Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

Делегацию возглавлял атташе Сухопутных войск при посольстве полковник Брэндон Пресли.

"Командиры подразделений ознакомили делегацию с текущей ситуацией в определенных районах и районе проведения ООС в целом. Во время визита представители Посольства США в Украине пообщались с украинскими военнослужащими", - говорится в сообщении.

Делегация посольства США посетила район ООС 01

Делегация посольства США посетила район ООС 02
Делегация посольства США посетила район ООС 03
Делегация посольства США посетила район ООС 04
Делегация посольства США посетила район ООС 05
Делегация посольства США посетила район ООС 06
Делегация посольства США посетила район ООС 07
Делегация посольства США посетила район ООС 08
Делегация посольства США посетила район ООС 09
Делегация посольства США посетила район ООС 10
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якe зараз упоротe у Кивськоi Русi на стрiмi "Уколотьie шмурдяком" в дану хвилину
https://www.youtube.com/watch?v=K5OMzBcgMJM
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19.11.2021 20:27 Ответить
Американці наші справжні друзі! Дякуємо!
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19.11.2021 20:28 Ответить
Чудово. Ніхто нам не допомагав більше за американців.
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19.11.2021 20:29 Ответить
Welcome
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19.11.2021 21:01 Ответить
ну почему на всех....на ВСЕХ...камуфляж и броники смотрятся достойно и естественно...
и только на...

как на корове седло... бамбец чмошный !!!
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19.11.2021 21:08 Ответить
москальське питання можна вирішити тільки силовим методом!
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19.11.2021 21:09 Ответить
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19.11.2021 21:10 Ответить
Вже навіть американці починають сумніваться що ми воюємо на Донбасі
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19.11.2021 21:30 Ответить
ни йанык ни зеля не отслужили положеное в армии - и уже точно, насейчас, оказались самыми х.выми прездоболами из всех президентов (понятно, не идеальных).. соупадение?
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19.11.2021 21:30 Ответить
благодарность американцам
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20.11.2021 22:05 Ответить
 
 