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Маршрутка во Львове сбила двух женщин, одну из них "протащила" вплоть до конечной - женщина погибла. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

В субботу, 20 ноября, около 6:00 на перекрестке улицы Дорошенко и проспекта Свободы во Львове маршрутка сбила двух женщин, вследствие чего одна из них погибла, вторая попала в больницу. Водитель с места ДТП уехал, но полицейские уже задержали его.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция Львовской области.

Отмечается, что 47-летний водитель маршрутки №138, возвращаясь с улицы Дорошенко на проспект Свободы, совершил наезд на двух львовянок 48 и 67 лет, которые шли по пешеходному переходу.

При этом водитель, не останавливаясь, уехал с места ДТП.

Вследствие наезда одна женщина была отброшена на проезжую часть. Она получила телесные повреждения и была госпитализирована.

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Затем патрульные полицейские обнаружили транспортное средство на конечной остановке на улице Джорджа Вашингтона.

Недалеко от маршрутки было обнаружено тело второй пострадавшей, 48-летней львовянки: женщина зацепилась за кузов, и автобус протащил ее с места ДТП до конечной.

В ходе осмотра транспортного средства правоохранители обнаружили характерные повреждения переднего бампера.

Маршрутка во Львове сбила двух женщин, одну из них протащила вплоть до конечной - женщина погибла 01
Маршрутка во Львове сбила двух женщин, одну из них протащила вплоть до конечной - женщина погибла 02
Маршрутка во Львове сбила двух женщин, одну из них протащила вплоть до конечной - женщина погибла 03
Маршрутка во Львове сбила двух женщин, одну из них протащила вплоть до конечной - женщина погибла 04
Маршрутка во Львове сбила двух женщин, одну из них протащила вплоть до конечной - женщина погибла 05
Маршрутка во Львове сбила двух женщин, одну из них протащила вплоть до конечной - женщина погибла 06

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Водитель задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Вскоре суд изберет ему меру пресечения.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы сроком от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет или без такого.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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Топ комментарии
+10
капец....мало что сдрыснул так еще и ...тащил тело ???? на бампере зацепилось????? это как????
............................................
искренние соболезнования родным убитой казлом женщины...
(последние минуты ее жизни были ужасны !!!!)
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20.11.2021 13:41
+8
Та які 3-8 років ?
Він же вбив людину !
Йому має світити значно більше. Скільки років життя він відібрав ?
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20.11.2021 13:10
+8
Яке жахіття !
Може, вона була жива після удару і можна було врятувати, якби цей звір зупинився і викликав швидку.

Хоча він взагалі не повинен був їх збити на пішохідному переході.

Співчуття рідним.
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20.11.2021 14:16
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Опять этот Львов!
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20.11.2021 13:05 Ответить
Шо, опять?
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20.11.2021 13:09 Ответить
Та ні.
Тоді був Харків.
Тобто, знову ця ...
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20.11.2021 13:09 Ответить
На улицах украинских городов погибает каждый день большое количество людей, часто здоровых, часто детей и власть Украины это не заботит, нет видеокамер на дорогах, нет усиления ответственности за нарушения правил, у пьяниц права сразу не отбирают, ждут когда пьяница повторно попадется или убьет человека, то есть смертность на дорогах проходит мимо сознания наших властей, то ли дело коронавирус, на нем все внимание, при чем из всех заболеваний только на нем.
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20.11.2021 15:44 Ответить
Согласен, но почему малый спрос с пешеходов и велосипедистов-им можно и пьяными быть, и нарушать ПДД, и ночью находиться на пешеходном переходе без световозвращающих элементов на одежде?
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20.11.2021 17:54 Ответить
Я непротив адекватного спроса с обеих сторон. Но делать же что-то надо, люди погибают каждый день.
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22.11.2021 12:39 Ответить
ну выбери себе другой город для ненависти...
мож мокша за рулём сидело,чы дохтор, выпустивший на маршрут гундяевский..
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20.11.2021 13:09 Ответить
Мокша однозначно.
Хто ж у Львові за кермо маршрутки сяде? Тільки мокша.
Задовбали вже політичні зомбодовбні.
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20.11.2021 13:11 Ответить
Сто відсотків те гівно було вже п'яне на маршруті і втекло з місця злочину. Роздерти, як жабу або як в Африці вогняні коралі з покришок................... От вам і маленький Париж, хоча чому дивуватися в нас таких також вистачає, кожен день смерті на пішоходних переїздах.
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20.11.2021 22:12 Ответить
Да мокша однозначно сидела, а город конечно же Харьков, ведь в других ничего не происходит, разве не так ?)))
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20.11.2021 13:26 Ответить
Прибрав би ти цей пост. Не місце тут такому "гумору".
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20.11.2021 13:23 Ответить
Та які 3-8 років ?
Він же вбив людину !
Йому має світити значно більше. Скільки років життя він відібрав ?
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20.11.2021 13:10 Ответить
Харьковская зайчиха шестерых убила, и ничего, загорает, скоро выйдет
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20.11.2021 17:41 Ответить
Уже вышла. И не сидела.
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20.11.2021 23:45 Ответить
Мабуть кастінг провадять-бо самі дурні вилупки потрапляють саме до маршрутників.Отаке лайно по всій країні...
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20.11.2021 13:12 Ответить
Если бывали во Львове, то должны знать какие там дороги-улочки..
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20.11.2021 13:15 Ответить
До чого тут Львівські вулочки?
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20.11.2021 13:19 Ответить
улочки у любэ...
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20.11.2021 14:01 Ответить
Оце так, тобто 5 км тягнув нещасну на бамперіі ніхто того не бачив. Якась мутна історія.
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20.11.2021 13:16 Ответить
звідки ти взяв що ніхто не бачив? Аби ото ляпати.
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20.11.2021 13:37 Ответить
стереотипи дуже шкідлива штука...в загальному ви ***** не знаєте про львів'ян і їх менталітет...
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20.11.2021 13:21 Ответить
шо ж ви робите, не можна ж так...
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20.11.2021 13:21 Ответить
капец....мало что сдрыснул так еще и ...тащил тело ???? на бампере зацепилось????? это как????
............................................
искренние соболезнования родным убитой казлом женщины...
(последние минуты ее жизни были ужасны !!!!)
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20.11.2021 13:41 Ответить
Все ви вірно сказали! На жаль це наша дійсність.
Моя історія.
Будучи у лівому ряді (справа маршрутка) звертаю праворуч на вокзал (львів).
Маршрутка витискує мене на тротуар з переходом(праворуч). Зупняюсь (пішоходи перед капотом) сигналю постійно та преривсто, не допомагає. Воно даить мені ліве переднє крило.

Потім, воно мені каже - ти нах не львів'янин, нах не вмієш за кермом сидіти і либиться)

На маршрутчиків беруть усьо, що може взяти уермо у лапи.
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20.11.2021 18:23 Ответить
ну що Вам сказати - сумно...і страшно...
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20.11.2021 18:34 Ответить
Накурений був?
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20.11.2021 13:46 Ответить
В Харьковской области вчера опять сбил двух женщин на пешеходном переходе, одну насмерть. А в самом Харькове женщину сбили на пешеходной дорожке напротив подъзда дома. Водитель перепутала при парковке тормоз с газом. Женщина получила множественные травмы. Журналссты назвали то, что творится на дорогах Харькова в последние дни "охотой на пешеходов".
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20.11.2021 13:49 Ответить
Львів люб'язністю та цивілізованністю ніколи не вирізнявся.
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20.11.2021 13:54 Ответить
Господи,яка страшна смерть...Волочити жінку через весь Львів,стесуючи м"ясо і ламаючи кості...Нема прощення тому звіру,хоч то шоста ранку була...І це ж один з найкалимніших маршрутів,іде з одного кінця Львову в інший через центр,а вважається приміським...Тобто там пільговики всі платять...
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20.11.2021 13:55 Ответить
кости мясо этоже не танк..смех неудачника
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20.11.2021 15:27 Ответить
Что то не понял, между дорошенка и дж. вашингтона на фото, разница -5-7 км, смотря как ехать. И это он протащил человека под маршруткой все это время? бууу Че творится?
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20.11.2021 13:59 Ответить
Яке жахіття !
Може, вона була жива після удару і можна було врятувати, якби цей звір зупинився і викликав швидку.

Хоча він взагалі не повинен був їх збити на пішохідному переході.

Співчуття рідним.
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20.11.2021 14:16 Ответить
Серйозно, хай перевірять водія на медичний канабіс. У нас один юний растаман так дитину вбив.
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20.11.2021 14:43 Ответить
Може він водярою запивав його? Вперше чую щоб хтось від канабісу ставав агресивним.
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20.11.2021 17:21 Ответить
А де написано що він агресивний?- Завтикав просто. На умняк висадило.
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20.11.2021 18:49 Ответить
скорее всего он не заметил их, но как ?
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20.11.2021 15:06 Ответить
как триллер боевик
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20.11.2021 15:26 Ответить
Не чув удару, не чув, що щсь під машиною стукає??? Скотина пробувала втекти з місця ДТП, от і вся відповідь.
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20.11.2021 15:35 Ответить
Кто из Львова?
Я правильно понимаю, что он тело тащил около 5 км?
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20.11.2021 17:53 Ответить
мені інше цікаво ,чому при роботі з єлектрикою або з шкідливими хім.реактивами люди дотримуються правил безпеки ? іноді дивишся на пішоходів і дивуешся,як воно дожило до таких років ?
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20.11.2021 18:32 Ответить
Я бачив те відео зі Львова : маршрутник спочатку збив двох жінок, видно як одну з них відкинуло на узбіччя зліва, на якийсь час він призупинився а потім як ні в чому не бувало рушив собі далі... Одну скалічив, іншу вбив - і відсидить якихось 3-5 років... На замітку кіллерам : викидайте свої вогнепали і сідайте за кермо, якщо когось замочите(і вас раптом таки пов'яжуть) - отримаєте максимум "пьятьорік"(а "за хорошу поведінку"- 3 чи 5 кусків американських баблосів через рік будете на волі).
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20.11.2021 19:12 Ответить
Однозначно спалити того покидька!
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20.11.2021 22:14 Ответить
Залетный черт из Днепра первый раз увидел море

Вчера на пляже в Лузановке гуляющие одесситы наблюдали необычную сцену - в нескольких метрах от берега в воде находился автомобиль ВАЗ. Водителя рядом не наблюдалось.



В соцсетях одесситы предполагают, что водитель мог быть нетрезвым и решил прокатиться вдоль берега, но в какой-то момент не туда повернул руль и застрял на мелководье. Фото утонувшего в море втомобиля стало популярным в одесских пабликах.

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20.11.2021 22:19 Ответить
 
 