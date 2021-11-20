Маршрутка во Львове сбила двух женщин, одну из них "протащила" вплоть до конечной - женщина погибла. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
В субботу, 20 ноября, около 6:00 на перекрестке улицы Дорошенко и проспекта Свободы во Львове маршрутка сбила двух женщин, вследствие чего одна из них погибла, вторая попала в больницу. Водитель с места ДТП уехал, но полицейские уже задержали его.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция Львовской области.
Отмечается, что 47-летний водитель маршрутки №138, возвращаясь с улицы Дорошенко на проспект Свободы, совершил наезд на двух львовянок 48 и 67 лет, которые шли по пешеходному переходу.
При этом водитель, не останавливаясь, уехал с места ДТП.
Вследствие наезда одна женщина была отброшена на проезжую часть. Она получила телесные повреждения и была госпитализирована.
Затем патрульные полицейские обнаружили транспортное средство на конечной остановке на улице Джорджа Вашингтона.
Недалеко от маршрутки было обнаружено тело второй пострадавшей, 48-летней львовянки: женщина зацепилась за кузов, и автобус протащил ее с места ДТП до конечной.
В ходе осмотра транспортного средства правоохранители обнаружили характерные повреждения переднего бампера.
Водитель задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Вскоре суд изберет ему меру пресечения.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы сроком от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет или без такого.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Пожалуйста, подождите...
Тоді був Харків.
Тобто, знову ця ...
мож мокша за рулём сидело,чы дохтор, выпустивший на маршрут гундяевский..
Хто ж у Львові за кермо маршрутки сяде? Тільки мокша.
Задовбали вже політичні зомбодовбні.
Він же вбив людину !
Йому має світити значно більше. Скільки років життя він відібрав ?
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искренние соболезнования родным убитой казлом женщины...
(последние минуты ее жизни были ужасны !!!!)
Моя історія.
Будучи у лівому ряді (справа маршрутка) звертаю праворуч на вокзал (львів).
Маршрутка витискує мене на тротуар з переходом(праворуч). Зупняюсь (пішоходи перед капотом) сигналю постійно та преривсто, не допомагає. Воно даить мені ліве переднє крило.
Потім, воно мені каже - ти нах не львів'янин, нах не вмієш за кермом сидіти і либиться)
На маршрутчиків беруть усьо, що може взяти уермо у лапи.
Може, вона була жива після удару і можна було врятувати, якби цей звір зупинився і викликав швидку.
Хоча він взагалі не повинен був їх збити на пішохідному переході.
Співчуття рідним.
Я правильно понимаю, что он тело тащил около 5 км?
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