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В Одессе правоохранители предотвратили заказное убийство: бизнесмен за 100 тысяч гривен хотел убрать конкурента. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Правоохранители в Одессе провели спецоперацию, вследствие которой предотвратили заказное убийство предпринимателя, а также задержали исполнителя и других причастных к преступлению.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

"Мужчину, деятельность которого связана с рынком продукции водных биоресурсов, за 100 тыс. грн пытался убрать конкурент. Для реализации преступного намерения правонарушитель обратился за помощью к так называемому криминальному авторитету, который находится в исправительной колонии за похищение человека, вымогательство и разбойные нападения. Тот, используя свои связи на свободе, подобрал киллера и посредника, непосредственно занимавшегося организацией преступления. Оба неоднократно судимы за тяжкие преступления", - отмечается в сообщении.

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Правоохранители установили, где, когда и как злоумышленники запланировали убийство бизнесмена, и предотвратили его. Как только исполнитель преступления приехал на рынок, где работал потерпевший, правоохранители задержали его.

"Во время спецоперации, проведенной при силовой поддержке батальона полиции особого назначения ГУНП в Одесской области, одновременно были задержаны и другие лица, причастные к правонарушению. В домах, камере содержания и транспортных средствах провели санкционированные мероприятия, во время которых изъяты мобильные телефоны, флеш-накопители, черновые записи, одежда и другие вещественные доказательства их причастности к организации убийства предпринимателя, а также оружие, граната и наркотики", – сообщают в полиции.

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Действия злоумышленников квалифицированы как покушение на убийство, совершенное по заказу по предварительному сговору (ч. 2 ст. 15, п. п. 11 и 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Фигуранты задержаны, им грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Также в ходе досудебного расследования будет решен вопрос о привлечении злоумышленников к ответственности за незаконное обращение с оружием и хранение наркотиков.

В Одессе правоохранители предотвратили заказное убийство: бизнесмен за 100 тысяч гривен хотел убрать конкурента 01
В Одессе правоохранители предотвратили заказное убийство: бизнесмен за 100 тысяч гривен хотел убрать конкурента 02
В Одессе правоохранители предотвратили заказное убийство: бизнесмен за 100 тысяч гривен хотел убрать конкурента 03
В Одессе правоохранители предотвратили заказное убийство: бизнесмен за 100 тысяч гривен хотел убрать конкурента 04
В Одессе правоохранители предотвратили заказное убийство: бизнесмен за 100 тысяч гривен хотел убрать конкурента 05
В Одессе правоохранители предотвратили заказное убийство: бизнесмен за 100 тысяч гривен хотел убрать конкурента 06
В Одессе правоохранители предотвратили заказное убийство: бизнесмен за 100 тысяч гривен хотел убрать конкурента 07
В Одессе правоохранители предотвратили заказное убийство: бизнесмен за 100 тысяч гривен хотел убрать конкурента 08
В Одессе правоохранители предотвратили заказное убийство: бизнесмен за 100 тысяч гривен хотел убрать конкурента 09
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Топ комментарии
+3
думаю...еще дней десять...будут предотвращать убийства...пару террористов возьмут банк... или троллейбус с пенсами...(без жертв естественно)...потом что-то где-то осторожно взорвут (пиротехнически)... и если эта возня не поможет сбить накал от вагнергейта.... думаю сценаристы что-то выдумают более жёсткое и кровавое...(опять же ...у ***** это отработанная практика... а нашечмовсё... талантливый ученик...хоть и сцыкливее...)
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20.11.2021 15:37
+2
В Килие (Одесская область) в собственной квартире коллеги по обмену валюты забуцали местного валютчика, из-за чего тот спустя два дня скончался в одесской больнице

Самое интересное в том, что появилось видео, на котором погибший, пока был в сознании, успел назвать имена тех, кто его избивал, и по информации СМИ, это совсем не те лица, кого задержали.

Полиция решила не приобщать данное видео к делу и лица, на которых указал погибший, по делу никак не проходят и подозреваемыми не являются.

****** Одесса
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20.11.2021 16:08
+1
не похоже шо хотел...жлобство наказуемо.
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20.11.2021 14:57
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не похоже шо хотел...жлобство наказуемо.
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20.11.2021 14:57 Ответить
100000 грівень? - дешевка...
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20.11.2021 15:27 Ответить
вчітелю за місяць...
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20.11.2021 15:34 Ответить
цена рыболова = $4000
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20.11.2021 15:27 Ответить
ларёк не поделили..
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20.11.2021 15:29 Ответить
400 долларовые взятки, 4000 заказные убийства... Когда уже ерундой перестанут заниматься наши правоохоронци и перейдут на серьёзные дела, особенно в Одессе?
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20.11.2021 15:34 Ответить
думаю...еще дней десять...будут предотвращать убийства...пару террористов возьмут банк... или троллейбус с пенсами...(без жертв естественно)...потом что-то где-то осторожно взорвут (пиротехнически)... и если эта возня не поможет сбить накал от вагнергейта.... думаю сценаристы что-то выдумают более жёсткое и кровавое...(опять же ...у ***** это отработанная практика... а нашечмовсё... талантливый ученик...хоть и сцыкливее...)
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20.11.2021 15:37 Ответить
В Килие (Одесская область) в собственной квартире коллеги по обмену валюты забуцали местного валютчика, из-за чего тот спустя два дня скончался в одесской больнице

Самое интересное в том, что появилось видео, на котором погибший, пока был в сознании, успел назвать имена тех, кто его избивал, и по информации СМИ, это совсем не те лица, кого задержали.

Полиция решила не приобщать данное видео к делу и лица, на которых указал погибший, по делу никак не проходят и подозреваемыми не являются.

****** Одесса
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20.11.2021 16:08 Ответить
фак,ради денег (фантиков) заказать,дибил
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20.11.2021 16:13 Ответить
А чего там с министром агрополитики,шифером и это и еще много чего будет,а что по поводу ГОСИЗМЕНЫ презервативом?
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20.11.2021 18:06 Ответить
А что там по Трухину?
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20.11.2021 20:01 Ответить
Зачем эи вбросы на фоне фоне госизмены вяликим зе?
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20.11.2021 20:02 Ответить
Подобное происходит очень часто, ведь расследование заказных убийств очень сложно в наши времена. Несмотря на наличие уличных камер, определенных улик, свидетелей и т. д. У нас нехватка профессиональных следователей, ведь следственные и оперативные мероприятия, проводимые в рамках первоначального этапа расследования заказных убийств, нацелены главном образом на поиски исполнителя убийства.
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29.01.2023 16:52 Ответить
 
 