В Одессе правоохранители предотвратили заказное убийство: бизнесмен за 100 тысяч гривен хотел убрать конкурента. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохранители в Одессе провели спецоперацию, вследствие которой предотвратили заказное убийство предпринимателя, а также задержали исполнителя и других причастных к преступлению.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

"Мужчину, деятельность которого связана с рынком продукции водных биоресурсов, за 100 тыс. грн пытался убрать конкурент. Для реализации преступного намерения правонарушитель обратился за помощью к так называемому криминальному авторитету, который находится в исправительной колонии за похищение человека, вымогательство и разбойные нападения. Тот, используя свои связи на свободе, подобрал киллера и посредника, непосредственно занимавшегося организацией преступления. Оба неоднократно судимы за тяжкие преступления", - отмечается в сообщении.

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Правоохранители установили, где, когда и как злоумышленники запланировали убийство бизнесмена, и предотвратили его. Как только исполнитель преступления приехал на рынок, где работал потерпевший, правоохранители задержали его.

"Во время спецоперации, проведенной при силовой поддержке батальона полиции особого назначения ГУНП в Одесской области, одновременно были задержаны и другие лица, причастные к правонарушению. В домах, камере содержания и транспортных средствах провели санкционированные мероприятия, во время которых изъяты мобильные телефоны, флеш-накопители, черновые записи, одежда и другие вещественные доказательства их причастности к организации убийства предпринимателя, а также оружие, граната и наркотики", – сообщают в полиции.

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Действия злоумышленников квалифицированы как покушение на убийство, совершенное по заказу по предварительному сговору (ч. 2 ст. 15, п. п. 11 и 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Фигуранты задержаны, им грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Также в ходе досудебного расследования будет решен вопрос о привлечении злоумышленников к ответственности за незаконное обращение с оружием и хранение наркотиков.





















