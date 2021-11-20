В Одессе правоохранители предотвратили заказное убийство: бизнесмен за 100 тысяч гривен хотел убрать конкурента. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
Правоохранители в Одессе провели спецоперацию, вследствие которой предотвратили заказное убийство предпринимателя, а также задержали исполнителя и других причастных к преступлению.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.
"Мужчину, деятельность которого связана с рынком продукции водных биоресурсов, за 100 тыс. грн пытался убрать конкурент. Для реализации преступного намерения правонарушитель обратился за помощью к так называемому криминальному авторитету, который находится в исправительной колонии за похищение человека, вымогательство и разбойные нападения. Тот, используя свои связи на свободе, подобрал киллера и посредника, непосредственно занимавшегося организацией преступления. Оба неоднократно судимы за тяжкие преступления", - отмечается в сообщении.
Правоохранители установили, где, когда и как злоумышленники запланировали убийство бизнесмена, и предотвратили его. Как только исполнитель преступления приехал на рынок, где работал потерпевший, правоохранители задержали его.
"Во время спецоперации, проведенной при силовой поддержке батальона полиции особого назначения ГУНП в Одесской области, одновременно были задержаны и другие лица, причастные к правонарушению. В домах, камере содержания и транспортных средствах провели санкционированные мероприятия, во время которых изъяты мобильные телефоны, флеш-накопители, черновые записи, одежда и другие вещественные доказательства их причастности к организации убийства предпринимателя, а также оружие, граната и наркотики", – сообщают в полиции.
Действия злоумышленников квалифицированы как покушение на убийство, совершенное по заказу по предварительному сговору (ч. 2 ст. 15, п. п. 11 и 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Фигуранты задержаны, им грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.
Также в ходе досудебного расследования будет решен вопрос о привлечении злоумышленников к ответственности за незаконное обращение с оружием и хранение наркотиков.
Пожалуйста, подождите...
чмовсё... талантливый ученик...хоть и сцыкливее...)
Самое интересное в том, что появилось видео, на котором погибший, пока был в сознании, успел назвать имена тех, кто его избивал, и по информации СМИ, это совсем не те лица, кого задержали.
Полиция решила не приобщать данное видео к делу и лица, на которых указал погибший, по делу никак не проходят и подозреваемыми не являются.
****** Одесса