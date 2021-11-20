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Погибшего на Донбассе украинского воина Уберта Мрачковского похоронят 22 ноября в Хмельницком. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В понедельник, 22 ноября, в городе Хмельницкий в 12:00 по адресу: ул. Толстого, 4, начнется церемония прощания с погибшим украинским воином Убертом Валерьевичем Мрачковским.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

33-летний старший солдат, военнослужащий 8-го отдельного полка специального назначения Сил специальных операций ВС Украины Уберт Мрачковский погиб 19 ноября в зоне проведения ООС вследствие смертельного ранения, полученного при обстреле позиций ВСУ российскими войсками.

Похоронят погибшего военнослужащего на Аллее Славы на кладбище в микрорайоне Раково. У него остались мать, жена и двое детей.

Смотрите также: От пули российских оккупантов на Донбассе погиб Уберт Мрачковский - воин 8 полка Сил специальных операций. ФОТО

Погибшего на Донбассе украинского воина Уберта Мрачковского похоронят 22 ноября в Хмельницком 01
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Кожного дня жертва договорняків ЗЕвлади з Крелем - вже здійснених й ще на попереду . Бо у них підгоряє від розкритої зради - що модже бути найнебезпечншим!
Слава героям та співчуття рідним - 33 роки!!! ЦЕ ЖАХ!!!
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20.11.2021 16:02 Ответить
ОБРАЩЕНИЕ ГОНЧАРЕНКО В ПРЯМОМ ЭФИРЕ К СОТРУДНИКАМ СБУ! АРЕСТОВЫВАЙТЕ ЕРМАКА! НЕ БОЙТЕСЬ!

https://www.youtube.com/watch?v=ayrttRAFCsM
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20.11.2021 16:03 Ответить
напередодні на усіх політичних шоу Слизняки -СН обіцяли дати голоси за надання охорони бувшим спецам по вагнергейт операціїї ...І

УЧОРА ВОНИ ПРОСТО НЕ ЗРОБИЛИ ЯВКУ У ВР такуб, щоб у сумі з опозицією вистачило голосів ... НЕНАРОКОМ? Абсолютно ні , бо зараз винними зроблять Бурбу його соратників , Яніну з документами від спеців ...
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20.11.2021 16:42 Ответить
яка ж світла Людина...Воїн... Герой....Син...
печаль і сум.... 33 довічно...
співчуття родині загиблого, побратимам і Україні (таких синів губимо... цвіт нації...генофонд)
до сліз...
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20.11.2021 16:10 Ответить
Він - снайпер. Вчора тут хтось писав про це. Побачила і на фб.

Дуже боляче.
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20.11.2021 19:26 Ответить
капец, разве к этому можно привыкнуть? когда одни жрут,веселятся, сбивают пьяными, шастают за пенсиями через кпп?
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20.11.2021 16:37 Ответить
депутати шастають через КПВВ?
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20.11.2021 17:33 Ответить
Наша Хмельницька Алея Слави продовжує збільшуватись і це наша біль... Вічна пам'ять Героям!
І Ми повинні пам'ятати, що вбивства українців - це є ЗЛОЧИН Ху#ла, бо На його руках кров багатьох Героїв України!
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20.11.2021 17:52 Ответить
Судячи по спорядженню, наш снайпер загинув. Думаю, що за нашими спецназівцями не заржавіє. То-то сьогодні на фронті сєпари принишкли.
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20.11.2021 17:55 Ответить
Так, снайпер.
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20.11.2021 19:28 Ответить
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Батьківщину Герою...
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20.11.2021 23:30 Ответить
Царство Небесне Герою. Давайте завтра 22.11.21р. о 17-00 зробимо Так, щоб його смерть не була марною
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21.11.2021 01:23 Ответить
 
 