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Погибшего на Донбассе украинского воина Уберта Мрачковского похоронят 22 ноября в Хмельницком. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В понедельник, 22 ноября, в городе Хмельницкий в 12:00 по адресу: ул. Толстого, 4, начнется церемония прощания с погибшим украинским воином Убертом Валерьевичем Мрачковским.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
33-летний старший солдат, военнослужащий 8-го отдельного полка специального назначения Сил специальных операций ВС Украины Уберт Мрачковский погиб 19 ноября в зоне проведения ООС вследствие смертельного ранения, полученного при обстреле позиций ВСУ российскими войсками.
Похоронят погибшего военнослужащего на Аллее Славы на кладбище в микрорайоне Раково. У него остались мать, жена и двое детей.
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Слава героям та співчуття рідним - 33 роки!!! ЦЕ ЖАХ!!!
https://www.youtube.com/watch?v=ayrttRAFCsM
УЧОРА ВОНИ ПРОСТО НЕ ЗРОБИЛИ ЯВКУ У ВР такуб, щоб у сумі з опозицією вистачило голосів ... НЕНАРОКОМ? Абсолютно ні , бо зараз винними зроблять Бурбу його соратників , Яніну з документами від спеців ...
печаль і сум.... 33 довічно...
співчуття родині загиблого, побратимам і Україні (таких синів губимо... цвіт нації...генофонд)
до сліз...
Дуже боляче.
І Ми повинні пам'ятати, що вбивства українців - це є ЗЛОЧИН Ху#ла, бо На його руках кров багатьох Героїв України!