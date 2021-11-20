Погибшего на Донбассе украинского воина Уберта Мрачковского похоронят 22 ноября в Хмельницком. ФОТО

В понедельник, 22 ноября, в городе Хмельницкий в 12:00 по адресу: ул. Толстого, 4, начнется церемония прощания с погибшим украинским воином Убертом Валерьевичем Мрачковским.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

33-летний старший солдат, военнослужащий 8-го отдельного полка специального назначения Сил специальных операций ВС Украины Уберт Мрачковский погиб 19 ноября в зоне проведения ООС вследствие смертельного ранения, полученного при обстреле позиций ВСУ российскими войсками.

Похоронят погибшего военнослужащего на Аллее Славы на кладбище в микрорайоне Раково. У него остались мать, жена и двое детей.

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