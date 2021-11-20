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Госпогранслужба получила два новых французских вертолета Н-125 производства Airbus Helicopters. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Сегодня в Киев прибыли два вертолета Н-125 французского производства компании Airbus Helicopters. Ими укомплектуют авиационные подразделения ГНПСУ, которые будут нести службу на участке границы с Беларусью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины.

Государственная пограничная служба Украины с января 2020 года уже получала два вертолета типа Н-125.

В МВД подчеркнули, что прибывшие сегодня новые машины лучше укомплектованы. Они оснащены спутниковыми передатчиками, громкоговорителями, системами цифровой связи, специализированными авиационными прожекторами, камерами с высоким разрешением Flir, электрическими лебедками и аварийным плавучим снаряжением.

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"Сегодня пограничники получили очередные два вертолета Н-125, которые будут помогать охранять государственную границу. Они оснащены наиболее современным оборудованием. Оно позволяет днем и ночью контролировать рубежи государства на много километров за счет специализированных камер и поискового прожектора. Видео с камер можно сразу передавать в наземный командный пункт. Это мощное усиление ГПСУ, а безопасность границ - на сегодняшний день является для МВД одним из основных приоритетов", - рассказал заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Гончаров.

Опыт полученных первых двух легких вертолетов в 2020 году показал экономичность и эффективность их применения в целях охраны государственной границы (общий налет первых двух машин составляет около 900 часов).

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Госпогранслужба получила два новых французских вертолета Н-125 производства Airbus Helicopters 01
Госпогранслужба получила два новых французских вертолета Н-125 производства Airbus Helicopters 02
Госпогранслужба получила два новых французских вертолета Н-125 производства Airbus Helicopters 03
Госпогранслужба получила два новых французских вертолета Н-125 производства Airbus Helicopters 04
Госпогранслужба получила два новых французских вертолета Н-125 производства Airbus Helicopters 05
Госпогранслужба получила два новых французских вертолета Н-125 производства Airbus Helicopters 06
Госпогранслужба получила два новых французских вертолета Н-125 производства Airbus Helicopters 07
Госпогранслужба получила два новых французских вертолета Н-125 производства Airbus Helicopters 08
Госпогранслужба получила два новых французских вертолета Н-125 производства Airbus Helicopters 09

Н-125 – это одна из лучших машин в своем классе. В 2005 году вертолет такой модификации побил мировой рекорд и совершил посадку на горе Эверест на уровне 8 тысяч 850 метров над уровнем моря.

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В МВД напомнили, что поставка вертолетов Airbus осуществляется в соответствии с соглашением между Правительством Украины и Правительством Французской Республики для создания Единой системы авиационной безопасности и гражданской защиты в Украине. 29 августа 2018 года между Министерством внутренних дел Украины и компанией Airbus Helicopters был заключен соответствующий контракт. По его условиям всего запланирована поставка 24 вертолетов данного типа.
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Топ комментарии
+16

До зустрічі лукашенківських "біженців" готові. ☺️ Сподіваюсь... 🙄
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20.11.2021 16:50
+6
купить вертолёт за народные деньги
на это особого ума не надо ... заплатил и жди.
а на что способен наш "Матёр Сыч" , герой Украины из Запорожья ?
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20.11.2021 17:03
+6
коли державою керують моральні ..ідараси та політичні повії, саме тоді з,являється такі мізерні здобутки якими вони хочуть показати свою велич. поокажи чого ти добився для країни, а за чужі гроші ія можу купити все що завгодно, навіть атомну бомбу у КІМ ЧЕН ИНА
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20.11.2021 17:11
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Дуже,дуже вчасно...
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20.11.2021 16:45 Ответить
" Главное перестать стрелять" , позвонить Лукашенко , выгнать и уволить лучших спецов разведки ,забрав документы прекрытия …………… зеИУДУ МРАЗИНУ В КЛЕТКУ
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20.11.2021 17:27 Ответить
за такие деньги наших МИ-2 с десяток можно было купить
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20.11.2021 17:42 Ответить
Ще ж про ангари кожному "французу" не забудьте
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20.11.2021 17:50 Ответить
Ага, и их бы собирали из металолома по 2 штуки в год. Зато капец как патриотично
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20.11.2021 19:06 Ответить
Патріотично коли наші робітники працюють,

а коли французькі - то ні
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20.11.2021 19:50 Ответить

До зустрічі лукашенківських "біженців" готові. ☺️ Сподіваюсь... 🙄
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20.11.2021 16:50 Ответить
Так-так-так, сказав кулемет...
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20.11.2021 19:35 Ответить
красавці !🛰
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20.11.2021 16:53 Ответить
главное что б не раздолбали как менты Приусы ....)))
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20.11.2021 16:55 Ответить
купить вертолёт за народные деньги
на это особого ума не надо ... заплатил и жди.
а на что способен наш "Матёр Сыч" , герой Украины из Запорожья ?
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20.11.2021 17:03 Ответить
о, воно відоме прарасєйське гнидо-лайно...
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20.11.2021 17:58 Ответить
Может и способен, только правительство не заинтересовано, чтобы была работа у украинцев, пусть лучше французы на нас зарабатывают.
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20.11.2021 20:40 Ответить
а почему не наши ми6,ми8-слишком дешевые?
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20.11.2021 17:04 Ответить
Чьи ваши Ми-6?
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20.11.2021 17:20 Ответить
Написано же что ми 8 жрет в 4-6 раз больше пального
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20.11.2021 19:07 Ответить
коли державою керують моральні ..ідараси та політичні повії, саме тоді з,являється такі мізерні здобутки якими вони хочуть показати свою велич. поокажи чого ти добився для країни, а за чужі гроші ія можу купити все що завгодно, навіть атомну бомбу у КІМ ЧЕН ИНА
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20.11.2021 17:11 Ответить
Интересное кино - сначала пиарились на том,что Порох фактически начал или сделал,потом все про.рали.Теперь на делах Авакова понты гоняют и одновременно про.ирают.
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20.11.2021 17:19 Ответить
Про Еверест не триндіть. Там вертаку просто ніде сісти на вершині, бо вузенький гребінь із сніговим надувом. І навіть однією лижею не сяде. А взагалі машина просто супер. Як альпініст це кажу, бо в горах вертак - то життя.
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20.11.2021 17:24 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=nhYG-IgsRJ0&t=226s Це Вам..Шановний!!
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21.11.2021 21:19 Ответить
Визнаю свою помилку. Був переконаний, що найвища точка посадки- Південне сідло Евереста 7906 метрів.
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21.11.2021 22:01 Ответить
это на них наркот и дЕрьмак в Ростов полетят?
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20.11.2021 17:35 Ответить
Та хто їм дасть! Бігом по мінних полях через лугандон аж сніг з-під копит полетить.
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20.11.2021 17:45 Ответить
с помощью не сложных математических вычислений, я так понимаю договор был подписан при порохе. Так ху..ли пиарится на крови. шмаркля гадає що ми нічого не розуміємо. ЗРЯ
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20.11.2021 17:37 Ответить
Так же как и с катерами проэкта Кентавр
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20.11.2021 19:08 Ответить
К нас правительство только с беженцами и контрабандистами воюет! Когда Россия наступала в Луганской и Донецкой области, никакой подмоги пограничникам не было. Всё это имитация, всерьёз у нас с Путиным никто не, даже не воевал, а не оказывал должного сопротивления.
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20.11.2021 18:29 Ответить
во дела...а чеж вьі с путиньім не под Київом?
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20.11.2021 19:19 Ответить
Ну цей договір ще за часів "барижної влади", а чим може похизуватись зебільна влада?
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20.11.2021 19:34 Ответить
Тысячею на кино, и миллиардом дерев. Также отсутствием газа и угля.
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20.11.2021 20:41 Ответить
 
 