Мигранты снова предприняли попытку прорвать границу. Повреждены два наших автомобиля, - польская полиция. ФОТОрепортаж

Вечером 19 ноября мигранты, пытаясь пересечь границу Беларуси с Польшей возле приграничного села Старжина, бросали камнями в польских силовиков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в твиттере полиция Подлясского воеводства Польши.

По информации полиции после 16:00 в окрестностях Старжины группа мигрантов забросала офицеров и солдат камнями. Никто из полицейских не пострадал, были повреждены 2 полицейских фургона.

В твиттере полиции Польши отмечается, что произошла коллективная попытка силового пересечения границы. Сотрудники белорусских служб помогали мигрантам.

"Полицейские машины были разбиты, а попытку пресекли", - резюмируется в сообщении.

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