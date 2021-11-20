Повреждены жилые дома, - украинская сторона СЦКК показала последствия вчерашних обстрелов войсками РФ Екатериновки и Новозвановки. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины
Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают терроризировать мирное население, производя обстрелы населенных пунктов, расположенных на подконтрольной правительству Украины территории вблизи линии разграничения, применяя при этом как артиллерию, запрещенную Минскими соглашениями, так и другие виды вооружений.
Об этом информирует украинская сторона СЦКК, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Отмечается, что 19 ноября в период с 12:30 до 12:45 вооруженные формирования РФ произвели обстрел населенного пункта Екатериновка с применением станкового противотанкового гранатомета СПГ-9.
"Наблюдательной группой украинской стороны СЦКК была проведена фиксация последствий обстрела, в ходе которой установили, что огонь вели по направлению временно оккупированного населенного пункта Молодежное, было произведено 4 выстрела, в результате чего был поврежден жилой дом, хозяйственное помещение и прилегающая территория по адресу: ул. Коцюбинского, 20", - говорится в сообщении.
Кроме того, сообщается, что в этот же день, в период с 22:25 до 22:45, вооруженные формирования РФ обстреляли населенный пункт Новозвановка, Луганской области с применением минометов калибра 120 мм.
"Огонь велся по направлению временно оккупированного населенного пункта Калиново. Зафиксировали попадание 5 мин. В результате обстрела повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и прилегающая территория по адресам: с. Новозвановка, ул. Советская, д. 18, и д. 20", - информирует украинская сторона СЦКК.
"Данные факты были установлены и задокументированы наблюдательной группой украинской стороны СЦКК. Материалы переданы в специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине. Также, с целью внесения соответствующих сведений в ЕРДР и начала досудебного следствия по фактам совершения уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 43 Нарушение законов и обычаев войны), материалы переданы в Луганскую областную прокуратуру", - отмечается в сообщении.
Украинская сторона СЦКК подчеркивает, что данные факты являются очередными грубыми нарушениями вооруженными формированиями РФ Минских договоренностей и режима полного и всеобъемлющего прекращения огня, а также свидетельствует о полном пренебрежении оккупантами к жизни и здоровью мирного населения.
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