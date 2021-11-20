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Два американских патрульных катера класса Island для усиления ВМС Украины приближаются к Черному морю, - Reuters. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Корабль с двумя переоборудованными патрульными катерами береговой охраны США, предназначенными для усиления военно-морских сил Украины, прошел сегодня через пролив Дарданеллы и близятся к Черному морю.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Корабль с двумя патрульными катерами класса Island 8 ноября отправился из Балтимора в украинский порт Одесса.

Как отмечается, украинские моряки, который будут служить на этих катерах, уже прошли соответствующую практическую подготовку по расширенной программе в США.

"Два новых катера являются частью американского пакета мер безопасности для Украины, стоимость которого превышает 2,5 миллиарда долларов. В 2019 году Украина получила два подобных судна", - пишет издание.

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Два американских патрульных катера класса Island для усиления ВМС Украины приближаются к Черному морю, - Reuters 01
Два американских патрульных катера класса Island для усиления ВМС Украины приближаются к Черному морю, - Reuters 02
Два американских патрульных катера класса Island для усиления ВМС Украины приближаются к Черному морю, - Reuters 03
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Топ комментарии
+22
Это есть "зер гуд". Ждем-с канонады пуканов из-за поребрика.
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20.11.2021 21:36
+14
Браво! Боже, Храни Америку....
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20.11.2021 21:48
+10
До речі, потоплений у Севастополі російський флот - прямий привіт від турецького флоту.
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20.11.2021 21:55
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Это есть "зер гуд". Ждем-с канонады пуканов из-за поребрика.
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20.11.2021 21:36 Ответить
И классические залпы рабсеянских морячков в свои трюмы посудин из своего главного говнокалибра тоже ждем.
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20.11.2021 21:51 Ответить
вот не пойму почему столь нужные корабли морем а почему не отправить 2 рейса или за один МРИЮ???????
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20.11.2021 22:19 Ответить
Сколько тонн привезет Мрия? А сколько такой корабль?)
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20.11.2021 23:04 Ответить
Тільки хотів написать! "Дристомет" почнеться знатний!
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20.11.2021 22:27 Ответить
они для них представляют примерно такую опастность,как комар на жопе у слона.
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21.11.2021 00:32 Ответить
в спам, рузькэ
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21.11.2021 08:55 Ответить
болезненный,сделай мне больно,укуси меня за какашку!
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21.11.2021 09:02 Ответить
Да ты весь - сплошная какашка.
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21.11.2021 09:52 Ответить
Я знал что еще кто то захочет меня за нее укусить, тебе Гриша повезло,ты попал в число "счастливцев"
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21.11.2021 14:54 Ответить
В спам, вонючка рузька
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21.11.2021 12:38 Ответить
це не "наш" Президент
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20.11.2021 21:47 Ответить
ми так жили 40 років під совком і не вважали що це "наша " влада. Просто "українська революція" ще не закінчилась. Окупація триває.
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20.11.2021 21:56 Ответить
немає чим гордитись, що ви 70 років кацапів терпіли
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20.11.2021 22:07 Ответить
до речі, оце "***" в сімдесяті роки набуло популярності серед школяриків, а в 80-ті добавилось частка "ть"
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20.11.2021 22:41 Ответить
зачотное фото для с.к кацапстана !
поребрик палає, на сраних диванах !
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20.11.2021 21:39 Ответить
Флоту Московии самоутопляться не привыкать.
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20.11.2021 21:45 Ответить
До речі, потоплений у Севастополі російський флот - прямий привіт від турецького флоту.
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20.11.2021 21:55 Ответить
Те саме з російсько-японською війною.
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20.11.2021 21:56 Ответить
Що такоя "чф рф"?
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20.11.2021 21:46 Ответить
чифирь
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20.11.2021 21:48 Ответить
Еще со времен совка ЧФ это "чулочная фабрика".
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20.11.2021 21:53 Ответить
з 50 тих що ще Порох заказав
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20.11.2021 21:43 Ответить
ну і брехло )) свиня барижна нічого не завмовляла ! а чого не 100 000 000 000 а лише 50?
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21.11.2021 14:19 Ответить
я не морской спец,но глядя на ватерлинию впечатление шо полупустой идет.гнать такую махину через океан ради 2-х катеров...
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20.11.2021 21:44 Ответить
ти точно не спец ...
от хочуть амеріканці допомогти Україні і роблять.
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20.11.2021 21:56 Ответить
На сухогрузе кран-стрелы *Либхер*, специализация для тяжёлых не форматных грузов на палубе. Возможно сам разгрузится в порту. А возможно и с помощью плав-крана. Трюма могут быть и пусты. Просто в таких случаях забункерован водой и топливом по полной---для балласта.
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20.11.2021 23:01 Ответить
Браво! Боже, Храни Америку....
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20.11.2021 21:48 Ответить
Дайте пожалуйста Украине противокорабельные ракеты Гарпун
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20.11.2021 21:48 Ответить
Айсленд это для пограничников
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20.11.2021 21:49 Ответить
так падлюк кацапськіх іменно на кордоні і треба осекать....
не?
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20.11.2021 22:00 Ответить
Отвечаю должно за 8 лет в ВМС Украины бригады береговой обороны с противокорабельными ракетами.
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20.11.2021 22:04 Ответить
Знаешь я б хотел чтоб за пять лет предыдущий власти соорудили комплекс РЭБ которая глушила все РЛС на границе не меньше 100 - й50 км. Турки это могли сделать
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20.11.2021 22:14 Ответить
знаешь я би хотів, шо б за майже за 2.5 рокі теперешня влада хочь дерев з мілліард насадила, ну хоть щось з казла зеленоґо
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20.11.2021 22:22 Ответить
"Знаешь"...за минулі 5-ть років для ЗСУ розробили, зробили, поставили багато чого корисного і це при тому, що до 14 року у військових був один мотлох, а ось за 2,5 правління СонцелікогоЗебонатіка нічого, крім зашкварів - останній "вагнергейт"!
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21.11.2021 09:33 Ответить
нет, для ВСУ. для пограничников будут французские катера
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21.11.2021 02:54 Ответить
Вы должны понимать водоизмещение вооружение боевого катера
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20.11.2021 21:51 Ответить
Если-бы к кацапским границам к Грузино-Турецко-Болгарско-Румынско-Украинском Черном море приближались хотя-бы два Американских Авианосца с ядерным оружием, то это было-бы лучше, чем всего лишь два американских катера. Будем надеяться, что эти катера США с ядерными боеголовками и ракетами на борту.
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20.11.2021 21:59 Ответить
Эти катера только для пограничников
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20.11.2021 22:01 Ответить
ти вже писало вище
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20.11.2021 22:08 Ответить
даешь 3й раз!
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20.11.2021 22:10 Ответить
пожалуйста, не говорите об это зеленскому...
а то он сорвёт их проход в Украину..
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20.11.2021 22:01 Ответить
Як би неЛох з єрмаком і їх не здали росії.
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20.11.2021 22:02 Ответить
Вы поймите можно поставить Нептун на боевое дежурство. Ну запустим ну потопим корабли а ответка какая будет?
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20.11.2021 22:05 Ответить
так, что, не ставить?
по твоему мы ставим, чтобы нападать?
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20.11.2021 23:04 Ответить
Два американских патрульных катера приближаются к Черному морю

Свято наближається
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20.11.2021 22:14 Ответить
Цікаво, цч катери із системою керування вогнем "Іджис"?
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20.11.2021 22:20 Ответить
красавцы
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20.11.2021 22:33 Ответить
в Азовське море потрібно їх...
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20.11.2021 22:34 Ответить
А почему не своим ходом, получил бы опыт перехода
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20.11.2021 22:37 Ответить
Мабуть дешевше і простіше. Це ж не крейсери,щоб бороздіть простори мірового окєана.
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20.11.2021 22:58 Ответить
и на капремонт сразу становиться?) и это не океанские корабли, у них топлива не хватит
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21.11.2021 02:58 Ответить
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20.11.2021 22:39 Ответить
айленд-це один плавучий кулемет на двадцять кулеметників. Який корабель мордору він може потопити?
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20.11.2021 22:55 Ответить
зачем топить мордовские корабли? удмуртов только пугнуть немного они сами их потопят, как делали это неоднократно.
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21.11.2021 00:28 Ответить
Не повіриш, любий майже.) 2000 пострілів з кулемету мало хто витримає.
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21.11.2021 02:57 Ответить
Поставим ракеты и всех победим.
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21.11.2021 08:35 Ответить
гарна добра новина !!!
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20.11.2021 23:34 Ответить
Они уже не американские, они украинские.
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21.11.2021 01:29 Ответить
На николаевском судостроительном заводе корабли не строят, а жаль.
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21.11.2021 08:34 Ответить
Отличные пограничные кораблики. Но ракетные катера, которые начали строить для Украины в Британии, лучше. Украине не нужен океанский флот, а для того, чтоб кацапы тихо сидели на своих базах - достаточно и ракетных катеров, вооруженных хорошими противокорабельными ракетами. В комплексе с береговыми установками "Нептун" это будет отличной сдерживающей силой. Конечно, кацапы будут вопить, о своей непобедимости, но это уже будет только пустой, спесивой фанаберией.
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21.11.2021 10:08 Ответить
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21.11.2021 10:10 Ответить
А как по мне, то хорошо иметь и те и те. Назначение у них разное. А чем больше малых боевых кораблей, тем лучше, это не океан. А оснастить ракетные катера крылатыми ракетами, то вообще отлично.
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22.11.2021 09:30 Ответить
 
 