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Два американских патрульных катера класса Island для усиления ВМС Украины приближаются к Черному морю, - Reuters. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины
Корабль с двумя переоборудованными патрульными катерами береговой охраны США, предназначенными для усиления военно-морских сил Украины, прошел сегодня через пролив Дарданеллы и близятся к Черному морю.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Корабль с двумя патрульными катерами класса Island 8 ноября отправился из Балтимора в украинский порт Одесса.
Как отмечается, украинские моряки, который будут служить на этих катерах, уже прошли соответствующую практическую подготовку по расширенной программе в США.
"Два новых катера являются частью американского пакета мер безопасности для Украины, стоимость которого превышает 2,5 миллиарда долларов. В 2019 году Украина получила два подобных судна", - пишет издание.
Топ комментарии
+22 18c49ed2
показать весь комментарий20.11.2021 21:36
+14 Александр Александр 66da010f
показать весь комментарий20.11.2021 21:48
+10 хужє не будєт
показать весь комментарий20.11.2021 21:55
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поребрик палає, на сраних диванах !
от хочуть амеріканці допомогти Україні і роблять.
не?
а то он сорвёт их проход в Украину..
по твоему мы ставим, чтобы нападать?
Свято наближається