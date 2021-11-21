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Зеленский (16541) День достоинства и Свободы (69) Богачук Олег (1432) Ермак Андрей (1186)

Зеленский и Ермак почтили память погибших Героев Небесной Сотни в Киеве. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Президент Владимир Зеленский вместе с главой ОП Андреем Ермаком на аллее Героев Небесной Сотни в Киеве почтили память погибших борцов за независимость Украины.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Кроме Зеленского и Ермака, на мероприятии присутствовали также премьер-министр Денис Шмыгаль и председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

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Президент, в частности, поставил лампадку к памятному кресту погибшим героям Евромайдана.

Зеленский и Ермак почтили память погибших Героев Небесной Сотни в Киеве 01
Зеленский и Ермак почтили память погибших Героев Небесной Сотни в Киеве 02
Зеленский и Ермак почтили память погибших Героев Небесной Сотни в Киеве 03
Зеленский и Ермак почтили память погибших Героев Небесной Сотни в Киеве 04
Зеленский и Ермак почтили память погибших Героев Небесной Сотни в Киеве 05
Зеленский и Ермак почтили память погибших Героев Небесной Сотни в Киеве 06
Зеленский и Ермак почтили память погибших Героев Небесной Сотни в Киеве 07
Зеленский и Ермак почтили память погибших Героев Небесной Сотни в Киеве 08
Зеленский и Ермак почтили память погибших Героев Небесной Сотни в Киеве 09
Зеленский и Ермак почтили память погибших Героев Небесной Сотни в Киеве 10
Зеленский и Ермак почтили память погибших Героев Небесной Сотни в Киеве 11

ФОТО: Олег Богачук

Как сообщалось, сегодня в Украине отмечается День достоинства и свободы. По этому случаю в Киеве пройдут мемориальные мероприятия, национально-патриотические проекты, тематические выставки, художественные акции.

Мемориальные мероприятия пройдут и на аллее Героев Небесной Сотни: молебен, возложение цветов и шествие "Не будем терять достоинство. Защитим свободу" по маршруту: перекресток ул. Крещатик и аллеи Героев Небесной Сотни – временный Мемориал Героев Небесной Сотни.
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Топ комментарии
+70
я вижу, что Ермак выгуливал Зеленскавага в центре города..
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21.11.2021 10:47
+49
А охорони скільки...
От боїться воно українців.
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21.11.2021 10:48
+49
Вова, по этой же улице пойдут люди выбрасывать тебя и твоего Ермака на мороз. Готовься. Бегом займись серьезно
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21.11.2021 10:49
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Оно на любом фото как крыса.
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21.11.2021 16:11 Ответить
хорошо. правильно.
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21.11.2021 16:10 Ответить
Блюзнірство.
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21.11.2021 17:27 Ответить
Родичі Героїв Небесної Сотні зустріли Зеленського криками "ганьба", "зрадник" і "малорос". ВIДЕО Джерело: https://censor.net/ua/n3300752

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21.11.2021 18:45 Ответить
А перша леди де?
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22.11.2021 01:08 Ответить
На активіста Ярослава Бондаренка, який брав участь в акції на Алеї Героїв Небесної Сотні, куди президент Володимир Зеленський приїхав у День Гідності та Свободи, поліція хоче скласти адмінпротокол за вигук "Ганьба!".
В ексклюзивному коментарі "Прямому" Бондаренко розповів, що поліція не зв'язувалася з ним особисто та не надала жодних пояснень.
"Офіційно я не знаю, хто ці люди і що вони хочуть. Мені ніхто не телефонує, хоча мої контакти у правоохоронців є. Схоже це все на якесь "кошмарення". Коли я учора їхав з Банкової, я отримав такий "стабільний" дзвінок, мені постійно дзвонять, зокрема, через мої розслідування, а також погрожують чи просять видалити якесь розслідування. І прозвучав дзвінок і було сказано - говорили російською, номер прихований - "ми пропонуємо вам видалити ваш Ютуб-канал, даємо три години, якщо ні, то будуть наслідки", - розповів активіст.
Того ж дня, як розповів активіст, пізно ввечері йому подзвонила активістка Юлія Цептун і розповіла, що близько 11 вечора до її мами прийшли правоохоронці, які шукали самого Бондаренка чомусь вдома у її матері. Згодом поліція намагалася вломитися і до помешкання самої Юлії.
При цьому правоохоронці не оголошують Бондаренку офіційного звинувачення і взагалі жодних пояснень не надають. Однак активіст розповів, що має інформацію, що на нього хочуть скласти адмінпротокол за пост у Facebook і участь у акції на Алеї Героїв Небесної Сотні, під час якої там був присутній Володимир Зеленський, а Бондаренко вигукував "Ганьба!". Разом з тим, подробиць поліція не повідомляє.
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22.11.2021 12:26 Ответить
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