Зеленский и Ермак почтили память погибших Героев Небесной Сотни в Киеве. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Владимир Зеленский вместе с главой ОП Андреем Ермаком на аллее Героев Небесной Сотни в Киеве почтили память погибших борцов за независимость Украины.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Кроме Зеленского и Ермака, на мероприятии присутствовали также премьер-министр Денис Шмыгаль и председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.
Президент, в частности, поставил лампадку к памятному кресту погибшим героям Евромайдана.
ФОТО: Олег Богачук
Как сообщалось, сегодня в Украине отмечается День достоинства и свободы. По этому случаю в Киеве пройдут мемориальные мероприятия, национально-патриотические проекты, тематические выставки, художественные акции.
Мемориальные мероприятия пройдут и на аллее Героев Небесной Сотни: молебен, возложение цветов и шествие "Не будем терять достоинство. Защитим свободу" по маршруту: перекресток ул. Крещатик и аллеи Героев Небесной Сотни – временный Мемориал Героев Небесной Сотни.
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В ексклюзивному коментарі "Прямому" Бондаренко розповів, що поліція не зв'язувалася з ним особисто та не надала жодних пояснень.
"Офіційно я не знаю, хто ці люди і що вони хочуть. Мені ніхто не телефонує, хоча мої контакти у правоохоронців є. Схоже це все на якесь "кошмарення". Коли я учора їхав з Банкової, я отримав такий "стабільний" дзвінок, мені постійно дзвонять, зокрема, через мої розслідування, а також погрожують чи просять видалити якесь розслідування. І прозвучав дзвінок і було сказано - говорили російською, номер прихований - "ми пропонуємо вам видалити ваш Ютуб-канал, даємо три години, якщо ні, то будуть наслідки", - розповів активіст.
Того ж дня, як розповів активіст, пізно ввечері йому подзвонила активістка Юлія Цептун і розповіла, що близько 11 вечора до її мами прийшли правоохоронці, які шукали самого Бондаренка чомусь вдома у її матері. Згодом поліція намагалася вломитися і до помешкання самої Юлії.
При цьому правоохоронці не оголошують Бондаренку офіційного звинувачення і взагалі жодних пояснень не надають. Однак активіст розповів, що має інформацію, що на нього хочуть скласти адмінпротокол за пост у Facebook і участь у акції на Алеї Героїв Небесної Сотні, під час якої там був присутній Володимир Зеленський, а Бондаренко вигукував "Ганьба!". Разом з тим, подробиць поліція не повідомляє.