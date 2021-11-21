Общая молитва за Украину состоялась на Аллее Героев Небесной Сотни. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Общество
Утром 21 ноября 2021 года на Аллее Героев Небесной сотни состоялась общая молитва за Украину.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места собития.
Общая молитва за Украину и всех борцов за независимость Украины состоялась утром 21 ноября на Аллее Героев Небесной Сотни, 6, перед экуменическим храмом Архистратига Михаила и украинских новомучеников УГКЦ.
Как отмечают организаторы молитвы, эти события имеют огромное значение для утверждения демократических ценностей, идеалов свободы и европейского пути развития Украины.
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- вы же так правда не думаете?
Вот и я тоже - мы считаем что он ЧМО, он знает что мы считаем что он ЧМО, его охрана и его приближенные это знают.. - И ЭТО ОЧЕНЬ ОПАСНО
Предать по крупному народ который стал его ненавидеть массово, для Зели не осталось никаких ментальных преград...
- а завтра будет Война..
Искренне жаль погибших из Небесной Сотни. Они погибли зря. Нарит все просрал...
Під вигуки "ганьба" і "державний зрадник" - Зе-чмо втекло з Алеї Небесної сотні
https://youtu.be/6y18rOZS8dM
бо гидко!
.............................
Героям СЛАВА !
смерть ворогам і зрадникам !!!
"Ганьба державним зрадникам та малоросам!"
- Зеленського і Єрмака зустріли на Аллеї Героїв Небесної сотні
https://gazeta.ua/articles/life/_ganba-malorosam-zelenskogo-i-ermaka-zustrili-na-alleyi-geroyiv-nebesnoyi-sotni/1060446
.
Ну вот например - помогло кому-то?:
\\\\\\\\\
У Києві в суботу, 20 листопада, під час пориву вітру дерево на смерть причавило 35-річну жінку.
Про це повідомляється на Facebook-сторіці храму Єрусалимської ікони Богородиці.
Зазначається, що інцидент стався під час хресного ходу до престольного свята церкви святого мученика Валерія Мелітінського у Гідропарку.
Загибла була дружиною протоієрея Сергія Коцаря, настоятеля храму Преображення Господнього, що на Вирлиці.
"Під час хресного ходу під час пориву вітру на матінку Марію впало дерево і вона від отриманих травм померла на місці. Їй було 35 років, - йдеться у повідомленні. - У батюшки залишилося четверо дітей".
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1. Может, знаете из литературы, как Алёша Пешков писал "на деревню дедушке". логично , что его письмо не дошло до адресата. Но если бы Алёша написал адрес правильно , то письмо бы дошло скорее всего.
Подобным образом, чтобы молитва дошла до Бога, нужно использовать порядок, или "адрес", который Бог дал в Библии.
2. Некоторые молитвы Бог не слушает, даже если "используется правильный адрес". От людей, которые совершают определённые дела, которые Он ненавидит. Это как если на посылке указан адрес верно, но посылка содержит запрещенные вещи. Например, наркотики, оружие, взрывчатку...
Если у Вас есть Библия, я могу эти и другие пункты показать согласно ей. Согласитесь, единственно верный ответ можно найти не из слов какого-либо священника, бабушки, которая была верующей, а конкретно, из Библии. То есть, слов Бога.
ну короче - там написано шо творил "бог", там написано кто был после "Адама", т.е. миру нашему - 7000 лет(и небеснай твердии также)
по канонам, повторю - "иисус"=Яхве, за утверждение обратного, вас бы казнили тогда.
\\\\\\Поэтому, если кто-то молится КОМУ БЫ ТО НИ БЫЛО, кроме Бога( используя, к примеру, упомянутое Вами имя Яхве), то эти молитвы Бог не слышит.\\\\\
почему индейцы в Амазонии попадут в ад? - потому что не знают о Яхве(кстати, "бог" пишется со строчной, их миллионы - это профессия, а имена например - Тор, Кетцальчтототам, Митра, Пердун......)
короче все, не будем продолжать, я сказал достаточно.
Поэтому индейцы не попадут в ад. Ада не существует. Как и бессмертной души, которая может жить отдельно от тела.
Учения о троице, аде и т.п. подобное придумали священники уже намного позже первых христиан, то есть тех, кто был учениками Иисуса Христа. Церковь придумала это, чтобы привлечь язычников к себе. То есть из-за материальной выгоды. Как и продажа должностей в церкви. И сейчас церкви так называемого христианского мира не только похожи на супермаркеты, но и не гнушаются принимать участие в порнографии, педофелии, наркоторговле, продаже оружием. Но главное всё-таки в том, что они извратили учения Библии настолько, что многие люди потеряли желание САМИМ узнать - ЧТО ЖЕ НА САМОМ ДЕЛЕ НАПИСАНО В БИБЛИИ, а не говорится в церкви.
Желаю Вам Юрий узнать правду. Если захотите. В любом случае, хорошего дня
это как например пришел к последнему от голода выжившему ребенку сын Сралина и высрал: теперь все будет хорошо, я сын Сралина, но очень добрый, верь мне.
Вася, на месте ребенка вы бы поверил? А если честно?
Веруны просто боятся признаться самим себе - все эти нотр-дамы и прочие капища - тупо пустая трата бабла, а "за веру" столько миллионов жизней положили - тупо за зря.
это как наркоман - у него всегда все под контролем(даже когда ноги отгнили и нос отвалился)
Учения о троице, аде и т.п. подобное придумали священники уже намного позже первых христиан, то есть тех, кто был учениками Иисуса Христа. Церковь придумала это, чтобы привлечь язычников к себе. То есть из-за материальной выгоды. Как и продажа должностей в церкви. И сейчас церкви так называемого христианского мира не только похожи на супермаркеты, но и не гнушаются принимать участие в порнографии, педофелии, наркоторговле, продаже оружием.\\\\\\\\\\\\\\\\
наверное да, про то шо души нету, но я вот как раз думаю шо что то есть - сто миллионов историй ведь и про т.н. "судьбу", то есть мир вообще возможно цифровой - как и сказал некто Макс)
Давай один аргумент про существование "иисуса" и "чудеса".
Представь - Украина захватила независимый до того Днобасс(ну, те 15 районов или скока там). Представил? Оккупация, военная админка, все как у людей. Тут появляется некто и за ним бегает по терриконам стадо здоровых быков, баб и даже "онижеребяток"(может подготовка восстания? - Ах оставьте). стадо числом 50000(где то так в пропорции). Представил? Да, мона бегать, но ШОБ УКРАИНА ЭТО ВСЕ не увидела - ТУТ УЖ ИЗВИНИ!
Первое - Иисус Христос - это имя сына Бога, а не имя Бога.
На самом деле, хоть мы и произносим имя Иисус Христос, но не можем со 100 процентной уверенностью утверждать, как оно произносилось в первом веке. И сейчас хотя на разных языках это имя произносят по разному, как Езус, Ешуа и др. , это не мешает его произносить. Как Иван, Іван, Йоханн, Джон...
Имя Бога в древних рукописях записано как 4 согласные буквы еврейского языка, гласные не писались. Поэтому мы тоже не можем со 100 процентной уверенностью утверждать, как оно должно произноситься. И то, что ты упомянул имя Яхве, это один из вариантов, который в мире в настоящее время принят как: по-русски - Иегова, по-немецки Ехова, по-англияски - Джейова , українською мовою - Єгова. Якщо бажаєш, можемо продовжити спілкуватись українською мовою. Це, доречі, моя така ж рідна мова, як і російська. Але мені зручніше біблейські істини передавати російською, хоча за потребою, можна і на німецьку перейти.
Ты написал много : про попов, бесполезную трату на церкви, наркоманов, наркоманов, Сталина, чудеса...
Я могу дать ответы на все эти вопросы, хотя они и не сформулированы чётко. Но главная моя цель, не дать тебе ответы, а чтобы ты САМ нашёл правильные. В мире много обманщиков. Бог это знает. И позаботился о том, чтобы в Библии были записаны не только его советы... но и мы могли распознать тех, кто говорит правду от тех,кто её искажает. И в Библии с похвалой говорится о тех людях,которые в первом веке не верили на слово, а сами всё перепроверяли и удостоверялись - так ли записано в Библии (в то время- в свитках).
Наверное, ты согласишься, что если человек (например, священник) говорит что-то и утверждает, что это записано в Библии, но в Библии записано другое, то этого человека вполне справедливо можно и нужно назвать лжецом или брехуном (или мошенником, если он это делает с выгодой для себя).
Согласно так называемой молитве "Отче наш", словам Иисуса Христа, записанным в Евангенлии от Матфея 6 главе начиная с 9 стиха : "Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! Да святится имя Твоё!" (Синоидальный перевод) Я читал ещё когда писалось такими словами, что не каждый поймёт, типа "иже еси на небеси". Но и в том переводе стояли слова "пусть святится Твоё имя!" И как бы священники в церкви не пытались утверждать, что у Бога нет имени, здесь чётко говорится, что имя у Бога есть и его надо святить. И Иисус Христос не сказал молиться ему, он сказал молиться его отцу. Так что утверждения попов о том, что Иисус и есть Бог, или у Бога нет имени, и т.п. - это такая же "лапша" , даже более наглая, чем, когда здесь на сайте описываются случаи как продажные судьи оправдывают убийц, а невиновных сажают в тюрьмы, как нагло врут людям, считая, что им всё сойдёт с рук.
Конечно, вполне может возникнуть вопрос о том - если Бог есть и его невозможно подкупить, если он справедливый и ему не всё равно смотреть на наши беды, то почему тогда он не вмешивается? Почему не наведёт порядок? В Библии мы можем найти и этому вопросу объяснение. А насчёт чудес. Наверное, ты согласишься, что чудом можно назвать то, что на данный момент не объяснить знакомыми нам физическими законами (как-то так). Согласен? Но если бы тебя перенести лет 100 назад в прошлое со смартфоном ...и ты людям другим начал бы показывать видео, то не считали бы они это за чудо? Да, наверное, почти всё, что мы сейчас имеем, они бы посчитали за чудо и не смогли бы объяснить.
Но это всё - дела рук человека.
Но как бы люди не продвинулись в своих способностях, они до сих пор не могут СОЗДАТЬ простую травинку. А вокруг себя мы видим многое из того, что создано не нами, а Богом. Так если люди могут делать то, что всего несколько лет назад сами бы посчитали чудом, то неужели можно считать, что Бог не способен на чудеса?
И если мы пока не можем нашими знаниями объяснить с позиции физики или другой науки чудеса, описанные в Библии, правильнее утверждать , что их не было? Только потому, что мы их не видели?
Одна учительница на уроке сказала детям, что Бога нет и мы так можем утверждать потому, что мы его не видим. Тогда один ученик сказал: " Уважаемая учительница, можем ли мы утверждать, что у Вас нет мозгов, потому, что мы их не видим?"
Мы многое не видим - электрический ток, который проходит по проводам, электрическое поле... Но если мы скажем, что этого не существует и сунем пальцы в розетку, то ощутим сразу на себе противоположное.
Или если человек говорит, что будет жить сам по себе, по своим законам, и будет утверждать, что он им не подчиняется, выйдет на балкон и скажет, что не подчиняется силе тяготения, и шагнёт с балкона? Не упадёт ли вниз на землю? Если человек пренебрегает законами , установленными в стране, в которой живёт, то тоже может пострадать.
Неисполнение законов Бога имеет ещё большие последствия. И в Библии записано такое предостережение апостола Павла в письме Галатам 6 глава 7 стих: " Не заблуждайтесь: Бог не тот, над кем можно насмехаться. Что посеет человек, то и пожнёт".
Желаю тебе, Юрий, всего хорошего!
\\\\\\Одна учительница на уроке сказала детям, что Бога нет и мы так можем утверждать потому, что мы его не видим. Тогда один ученик сказал: " Уважаемая учительница, можем ли мы утверждать, что у Вас нет мозгов, потому, что мы их не видим?"
Мы многое не видим - электрический ток, который проходит по проводам, электрическое поле... Но если мы скажем, что этого не существует и сунем пальцы в розетку, то ощутим сразу на себе противоположное.\\\\\
мозги как раз можно.... увидеть.
электричество создано кем? - теми кого неск. столетий назад сожгли бы те же попы?
вы нормально написал, я получил наслаждение читая, но просто - "библию" надо отложить в костер, я повторю - в мятежной провинции - бегает по пустыне полноценные 2 легиона, а римская администрация такая - ах оставьте. ххххихихи, это я бы хотел замерить до чего бы потом сжалось.... ээээ, чувство самосохранения, скажем так, прокуратора провинции.
так что как минимум, байки про Иисуса...., ну сами подумай.
тупо логически - парень был бы забран для доставки в Рим, а быдло было бы разогнано(а пустыня стала бы более плодоносной)
мова у мене - рідна, просто апостроф тупо примушує писати на "общєпонятному"))
Если проходит справедливый суд, то адвокату предоставляется возможность предоставить аргументы в пользу подзащитного.
Надеюсь, ты тоже ценишь справедливость.
Я могу приводить очень много доказательств в защиту Библии.
Но сначала прошу тебя, пожалуйста, подумать над таким вопросом:
ЕСЛИ Библия - не просто особенная книга, а ДАНА НАМ БОГОМ, то она должна ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ВСЕХ ДРУГИХ книг? Согласен?
1.Например, если в ней записаны пророчества (предсказания определённых событий будущего), то они должны исполниться на 100 %. Не так, как прогноз погоды (предсказали солнечную погоду, а пошёл дождь), или финансовые прогнозы (предсказали рост гривны, а она упала).
2.Если в ней даются советы для жизни, то они должны быть НАИЛУЧШИМИ. То есть, применяя их, человек может улучшить отношения с другими, избежать ошибок. Или, если появились проблемы, наилучшим образом их решить. Не так, как жена пошла к психологу и сказала, что у них с мужем отношения охладели, а психолог посоветовал "гульнуть", чтобы муж больше обратил внимание. Или лучшая подруга дала такой совет. Что может произойти? Будет после такого муж больше любить или может природный макияж и жене, и её подруге, и психологу нанести?
3. Если в Библии записаны исторические события, они должны быть достоверными на 100 %, а не так, как хотя бы история только за прошлый век преподносилась по разному, в зависимости от того, КОМУ ЭТО ВЫГОДНО.
4. Она должна быть настолько согласованной, как НИКАКАЯ другая книга. То есть, в ней не должно быть разногласий. Представь, если тебе и всего пару твоим знакомым поручить описать хотя бы одно событие, очевидцами которого вы были, сколько отличий или разногласий можно найти? Как если происходит преступление и свидетели описывают преступника, и каждый по разному. А если это событие попросить вас описать через год, то разногласий будет ещё больше. Библию писали на протяжении 1600 лет различные люди, кто-то из них был земледельцем, пастухом, рыбаком, пророком, судьёй, врачом и даже царём. На протяжении столетий целые группы людей и даже институты пытались найти расхождение или несостыковки в Библии. Но безрезультатно. А как ты думаешь, в самом простом уголовном деле сколько несостыковок или даже подлогов можно найти? Если ты не знаком близко с этим, то мог в фильмах видеть (в них тоже отражается реальность) как адвокаты разваливают дело из-за того, что не совпадают документы, заполненные различными людьми (следователем, экспертом, свидетелем...).
.... Чем можно объяснить отличие Библии от всех других книг?
В самой Библии во Втором письме апостола Павла Тимофею 3 главе 16 стихе написано: "Всё Писание (то есть, Библия) богодухновенно и полезно для научения, для исправления, для наставления.. (Синоидальный перевод) "Богохухновенно" - вдохновлено Богом. То есть Бог является автором Библии. Это как письмо, которое печатает секретарь под диктовку директора. Автором письма будет директор, а не секретарь, который пишет. Кстати, апостол Павел, до того, как стал христианином (имел имя Савл), яростно преследовал христиан и даже жаждал их смерти. Это описано в книге Библии - Деяния апостолов, главы 7 и 8. Что повлияло на то, что Савл, успешный, знающий Писания (Библию) лучше многих других ,человек, занимавший высокое положение, поменял коренным образом свою жизнь и взгляды? Променял высокое положение на незавидную участь ученика Иисуса Христа, которых в то время преследовали за это, отдавали на пытки и казнь? ...
Но вернёмся к Библии.
В Евангелии от Матфея главе 7 стихе 12 записаны слова Иисуса Христа, которые некоторые люди называют "золотым правилом": "Во всём поступайте с людьми так, как хотите, чтобы они поступали с вами".
Возможно, кому-то известно выражение, приписываемое Конфуцию: "не делайте другим то, что вы не желаете для себя". А теперь, пожалуйста, сравни эти два выражения.
От какого тебе (или каждому) может быть больше пользы?
Если ты никому ничего НЕ ДЕЛАЕШЬ, насколько вероятно, что если тебе понадобится помощь, то другие тебе её окажут?
А если ДЕЛАЕШЬ добро другим, насколько вероятней, что если тебе нужна будет помощь, то тебе её окажут другие?
... А теперь подумай, пожалуйста - ЕСЛИ БЫ ВСЕ люди поступали в согласии С ЭТИМИ словами Иисуса Христа, записанными в Библии, БЫЛИ БЫ на земле войны или преступность?
Этим словам БОЛЕЕ 2000 лет, но они не утратили своей ценности.
Наверное, многим известно выражение "с кем поведёшься, того и наберёшься".
В БИБЛИИ около 3000 лет назад было записано : "Кто общается с мудрыми, станет мудрым, а кто дружит с глупыми, пострадает" (Притчи ,глава13, стих 20)
Можно ли сказать, что это предостережение устарело и утратило свою пользу?
У меня был "друг детства", который выпив 50 грамм, становился непредсказуемым, тянуло с кем-то подраться. Один раз из-за него мне пришлось ночь провести в отделении милиции в "стакане".
....
Я написал только о двух принципах из Библии. Можно ли найти какие-то другие, лучше этих?
.......
По другим пунктам в защиту Библии можно тоже много написать.
Но сейчас один момент в отношении личности Иисуса Христа.
Многие люди имеют о нём различное представление. Кто-то считает его просто хорошим человеком, кто-то считает вымышленным персонажем.
НО большинство людей считают его личностью, которая оказала на человечество такое влияние, как никто другой.
Во что ВЕРИТЬ РАЗУМНЕЕ?
Библия НЕ ПОБУЖДАЕТ иметь СЛЕПУЮ веру.
Апостол Павел в письме Евреям (11 главе с 1 стиха) написал : "Вера - это твёрдая убеждённость в том, что наша надежда осуществится, ясное доказательство существования того, что невидимо. "
Из этих слов видно, что истинная вера должна строиться на доказательствах.
Например, я не был в Китае. Но у меня есть вещи, на которых написано "made in China" . Я читал книги про Китай.... Таким образом, у меня есть твёрдая убеждённость, что Китай существует, хотя я его не видел.
Какие у нас есть доказательства существования Бога? Иисуса Христа?
...
Но я хочу сейчас только немного ещё об Иисусе написать.
В Библии он назван сыном Бога.
Когда он начал своё служение на земле, Израиль находился под игом римлян.
Налоги, которые платили израильтяне римлянам, ложились тяжким бременем на простых людей. Когда появился Иисус Христос, многие считали, что он избавит их от римского гнёта, так как он делами подтверждал, что он необычный человек. Народ любил Иисуса и тянулся к нему. А священники ненавидели Иисуса. И они не раз пытались подловить Иисуса на слове, чтобы потом можно было его обвинить.
Один раз его спросили: "Скажи нам, законно ли платить подушный налог кесарю (цезарю) или нет?" (этот случай можно найти в Евангелии от Матфея 21 глава 17 стих, Евангелии от Марка 12:14- , Евангелии от Луки 20:22)
Если бы Иисус сказал, что платить налог законно, то простые люди могли бы от него отвернуться. А если бы ответил, что незаконно, то тогда они могли бы обвинить в мятеже против Рима и арестовать его.
Казалось бы- безвыходная ситуация.
ЧТО ответил Иисус?
В Библии записано:
" Иисус, зная их злые намерения, сказал: «Зачем вы испытываете меня, лицемеры? Покажите мне монету, которой платится подушный налог». Они принесли ему дина́рий. Он спросил их: «Чьё это изображение и надпись?» Они ответили: «Кесаря». Тогда он сказал им: «Вот и отдавайте кесарево кесарю, а Божье Богу». Услышав эти слова, они удивились и, оставив его, пошли прочь..."
....
Неудивительно что Иисус обладал необычайной мудрость. Ведь он был сыном Бога.
В Евангелии от Матфея 3 главе 17 стихе говорится о том, что когда Иисус крестился, то с неба прозвучал голос Бога : "Это мой любимый Сын, которого я одобряю!"
НЕУДИВИТЕЛЬНО, что ВСЕ, кто знал тогда Иисуса, и ДРУЗЬЯ, и ВРАГИ, говорили : " НИКТО никогда не говорил так, как он". (Евангелие от Иоанна 7 глава стих 46)
....
Желаю тебе Юрий приобрести точные знания из Библии, основанные на доказательствах.
Можно также думать об одном выражении- "Кому это выгодно?"
Кому выгодно от того, будут ли у тебя точные знания или искажённые?
Согласись, каждый не хотел бы стать жертвой обмана.
Желаю тебе хорошего дня и не заболеть коронавирусом
Слава Україні! Смерть ворогам!