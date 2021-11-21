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"Крыс на Банковой тошнит": Активисты отправились под здание Офиса Президента, произошли столкновения.. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж
У входа на территорию Офиса Президента проходит акция протеста. Участники пытаются пройти к зданию на Банковой.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Отмечается, что активисты развернули баннер с надписью "Импичмент".
Шествие отправилось в Офис Президента. Однако правоохранители осуществляют пропуск только после осмотра.
Участники акции скандируют:"Пропускай". Произошла небольшая стычка со стражами порядка. Несколько участников акции пропустили на территорию Офиса Президента после осмотра.
Организаторы мероприятия объявили, что дают президенту Зеленскому 10 дней на увольнение главы ОП Андрея Ермака. В случае невыполнения требования пообещали объявить бессрочную акцию.
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У квітні 1663 року були вибори на Гетьмана Лівобережноі Украіни між полковником Виговським та Брюховецьким. Брюховецький тоді забрав Гетьманську булаву, бо за нього більше козаків проголосувало.. Через чотири місяці, у листопаді 1663 року була Рада у Батурині, туди приіхали посланці московського царя та привезли новому гетьману Лівобережної України Іванові Брюховецькому статті додаткової угоди, за якою гетьманська влада Брюховецького поміж іншим зобов`язувалася:
- утримувати власним коштом окупаційні московські війська на території України;
- заборонити українським купцям продавати зерно на Правобережжі, де воно було дорожче, - таким чином реальний ринок збуту залишався лише на Московії, де московські купці скуповували усе украінське задешево й потім перепродавалося кацапськими купцями за кордон;
- не вивозити горілку й тютюн в московські міста, адже це порушувало царську державну монополію.
Ця угода завдавала серйозного економічного удару по Україні, а крім того ще й політичного. Брюховецький довго сперечався, але московити йому нагадали, що гетьманом він став тільки за підтримки Москви на "Чорній раді" чотири місяці тому. Без підтримки Москви "мудрий український нарІд" його б не обрав. Так що гетьман є московським боржником й прийшов час розплачуватися.
І Брюховецький підписав усі угоди від Московії.
Далі події розвивалися по висхідній. Брюховецький поступово втрачав підтримку "мудрого українського нарІду", який швидко розчарувався у гетьмані, котрий на виборах обіцяв знизити податки, а зробив навпаки; обіцяв соціальну рівність, а зробив навпаки; обіцяв зменшити вплив козацької старшини на нарІд,, а зробив навпаки; обіцяв обмеження впливу влади гетьмана, а зробив навпаки.
Втрачаючи популярність серед "мудрого українського нарІду", Брюховецький мусив чим далі більше спиратися на Москву, а отже й більше залежати від неї.
Відтак, через 2 роки після підписання Батуринських статей Московський цар викликав Брюховецького до себе у Московію й змусив підписати ще одну "додаткову" угоду.
За цією угодою за Московськими статтями 1665 року українські міста і землі переходили під безпосередню владу московського цара. Украінському Гетьману заборонялось вступати у дипломатичні відносини з любими іноземними державами. Тепер вибори Гетьмана мали проходити лише з дозволу московського цара і в присутності московських послів. Й ще новообраний гетьман мав приїздити до Москви на затвердження усіх своїх гетьманських указів в Украіні.
Кількість московських військ в Україні збільшувалася, при тому українці мали їх годувати за свій кошт. Московські гарнізони розміщувалися тепер крім головних полкових міст і ще й у Полтаві, Кременчуці, Новгороді-Сіверському, Каневі і навіть на Запоріжжі (у козацькій фортеці Кодак). Тепер збирання податків з українського населення (за винятком козаків) покладалося тільки на московських воєвод й усі збори грошей з украінців тепер йшли у царську Московську казну. А Українська Церква переходила у підпорядкування Московському патріарху.
У якості "компенсації" "гетьман" Брюховецький "царською милістю" отримав від московськоро цара титул боярина і великі земельні володіння неподалік кордону з Московією.
Гадаєте, друзі, цей допис лише про події, що відбувалися 450 років тому? Зовсім ні. Це навіть і не про Брюховецького. Розумний - зрозуміє. Дурню навіть розжоване до рота поклади - не ковтне.
...А через п"ять років Брюховецького нарІд розідрав на шматки. Той самий нарІд, який за 5 років (майже день у день) до того обрав його на "Чорній раді" гетьманом з криками "Лише не Виговський" та "Гірше не буде".....
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Невелика потеря.
Было б активное меньшинство, и этого достаточно.
В 2021 во время войны украинский полицейский "просто" бросает флаг своей страны на землю!!! Спасибо, что хоть не топтался!
https://www.youtube.com/watch?v=-oEIkx7KjKI
17:01
Зе-Чмо, виходь! IМПIЧМЕНТ РАШИСТСЬКIЙ КОНСЕРВI!!!
https://youtu.be/qNsAYKd41Rw
"Кто-то очень хочет расшатать лодку, кому-то очень хочется с флагами походить по проспектам, выкрикивая: "Геть!" Почему? Потому что работать не умеют. Ничего, даже собачьей будки в жизни не построили, и призывают к дестабилизации в государстве", - отметил он.
Но в новой, красивой упаковке, как оказалось, такое же дерьмо, как и папередний состав ингридиентов...
А сейчас у кремлевский агентов поддержка растет, а Ледокол уже два с лишним года петляет с 11- 13% - и это его потолок, невзирая на усилия раскачать будку. Было бы чуть больше, но благодаря действиям в СМИ его адептов церкви "Свидетели второго прихода" - с политпомойки он не выберется.
По документам - лучший кандидат это Юля:
1. Имеет "фаберже" нагнуть и донецких бандитов, и днепровскую мафию, и "со- росят", и Ледокола в том числе.
2. Высококвалифицированный экономист.
3. Проукраинский политик.
4. Не найдены клады "варофаногонашегофсёго" - не использовала госдолжность для личного обогащения.
5. В критической ситуации действовала исключительно для населения страны.
Именно народ привел к власти папередника - чем вы не довольны? Или папередника к власти привел не народ? А кто? Фирташы с левочкинами?
Про це під час акції протесту під стінами офісу президента заявив один зі співзасновників "Демократичної сокири" Юрій Гудименко.
"Володя, якщо за десять днів Єрмак не покине посаду, ми влаштуємо безстрокову акцію за відставку президента Зеленського", - заявив Гудименко.
Зазначимо, що промова Гудименка супроводжувалася вигуками "Відставка" та "Зелю геть". На завершення він закликав усіх українців приїхати 1 грудня на дострокову акцію протесту.
До того ж у представники партії "Демократична сокира" наголошують, що сьогодні акція протесту на банковій нагадує часи експрезидента України Віктора Януковича.
"Так, все саме як за Януковича. Парканчик, рамочка, "беркут", шеренгу людей по одному запускають на акцію. Аж запахло 2012 чи 2013 роком, коли на акції зганяли міліції більше, ніж активістів", - йдеться в заяві партії.
Там наголошують, що протягом наступних 10 днів президента має звільнити Єрмака з посади керівника ОП, інакше його очікує безстрокова акція протесту.
"Отож. Сьогодні ми дали Зеленському 10 днів на те, щоб звільнити Андрія Єрмака. Людину, яка ніхто за Конституцією, але фактично керує країною. Людину, яка має долю в ключових галузях економіки, але водночас - лише секретар офісу президента. Людину, яка скасовує операції, про які ми могли б розповідати онукам, хоча максимум, що могла б ця людина скасовувати - це зустрічі для свого шефа", - заявили у "Демократичній сокирі".
В ексклюзивному коментарі "Прямому" Бондаренко розповів, що поліція не зв'язувалася з ним особисто та не надала жодних пояснень.
"Офіційно я не знаю, хто ці люди і що вони хочуть. Мені ніхто не телефонує, хоча мої контакти у правоохоронців є. Схоже це все на якесь "кошмарення". Коли я учора їхав з Банкової, я отримав такий "стабільний" дзвінок, мені постійно дзвонять, зокрема, через мої розслідування, а також погрожують чи просять видалити якесь розслідування. І прозвучав дзвінок і було сказано - говорили російською, номер прихований - "ми пропонуємо вам видалити ваш Ютуб-канал, даємо три години, якщо ні, то будуть наслідки", - розповів активіст.
Того ж дня, як розповів активіст, пізно ввечері йому подзвонила активістка Юлія Цептун і розповіла, що близько 11 вечора до її мами прийшли правоохоронці, які шукали самого Бондаренка чомусь вдома у її матері. Згодом поліція намагалася вломитися і до помешкання самої Юлії.
При цьому правоохоронці не оголошують Бондаренку офіційного звинувачення і взагалі жодних пояснень не надають. Однак активіст розповів, що має інформацію, що на нього хочуть скласти адмінпротокол за пост у Facebook і участь у акції на Алеї Героїв Небесної Сотні, під час якої там був присутній Володимир Зеленський, а Бондаренко вигукував "Ганьба!". Разом з тим, подробиць поліція не повідомляє.
Вони поставили ультиматум Зеленському - звільнити Єрмака. Як можливого зрадника. Як узурпатора влади, який підім'яв під себе і ВР і КМУ. Який повернув в Україну типове середньовіччя з фаворитизмом і непотизмом.
І тут буде як завжди. Вовочку зараз в ОП накрутять: та вони тебе на слабо перевіряють. Покажи їм те, що тобі Лерос показав. Фігасє, вони мають зухвалість ще у Найвеличнішого щось вимагати? Право посполитих лише просити і вигукувати біс і браво, а не "геть".
І Зеленський дасть дєрзку відповідь через Арестовича і "Укрзалізницю" типу: "Хто проти Єрмака - той рука Москви", а усі міністри і Арахамія це підтвердять.
Ну а офіційний офіс і САМ - просто промовчать на цей ультиматим, ніби і не чули. Тобто зроблять помилку усіх авторитарних режимів - покажуть зневагу. Ну і якщо це буде не останньою краплею, то передостанньою точно.
Бо коли говорять про необхідність діалогу, а опонентів зневажають, то мають знати: опоненти це ті, хто має за плечима 2-3 революції і війну.
Віктор Бобиренко
Про це голова партії "Демократична Сокира" написав на своїй сторінці у Facebook.
"Прийшла поліція складати на мене протокол за вчора. Ну-ну", - написав Юрій Гудименко.
Источники сообщают, что в Офисе президента состоялось заседание силовиков по поводу событий на День достоинства и свободы. Президент Зеленский не выбирал выражений, кричал на руководителей силовых ведомств и угрожал отставками.
Поставлена задача, во-первых, замучить допросами и следственными действиями конкретных активистов, кричавших вчера президенту "Предатель!" и "дававшим 10 дней на увольнение Ермака, а то - бессрочная акция". Это уже реализует полиция Монастырского. Во-вторых, ДБР и Генпрокуратуре поставлена задача в кратчайшие сроки подготовить и вручить Петру Порошенко подозрение по статье «Финансирование терроризма» - за получение Украиной угля с территорий подконтрольных боевиками ДНР и ЛНР в 2014/2015 гг. Именно Порошенко Зеленский считает заказчиком вчерашних акций. Он жаждет мести и крови; и успокоить его не удалось даже Ермаку.
Генпрокурор Венедиктова обещала все сделать, однако с совещания она ушла чернее тучи. Дело в том, что в последнее время следователи отмечают удивительную информированность адвокатов Порошенко. Есть серьезные основание предполагать, что прокуроры, опасаясь будущей ответственности за фабрикацию дел (доказательства собрать они не могут, их просто нет), сливают информацию о намерениях своего руководства адвокатам Порошенко, давая им возможность приготовиться к борьбе в судах. Вполне возможно, что когда к Порошенко придут вручать подозрение, его адвокаты будут иметь на руках всю доказательную базу невиновности своего клиента. Похожая ситуация наблюдается и в ДБР.
Однако сообщить Зеленскому, что следователи сотрудничают с адвокатами Порошенко - это тоже самое что самому попроситься в отставку. Поэтому Зеленского кормят обещаниями результатов, понимая что результатов не будет.
А що ви хотіли - актора вибрали керувати такоє великою країною
Не розгойдуйте човен - щурів на Банковій нудить це клас