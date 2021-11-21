"Крыс на Банковой тошнит": Активисты отправились под здание Офиса Президента, произошли столкновения.. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

У входа на территорию Офиса Президента проходит акция протеста. Участники пытаются пройти к зданию на Банковой.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Отмечается, что активисты развернули баннер с надписью "Импичмент".

Шествие отправилось в Офис Президента. Однако правоохранители осуществляют пропуск только после осмотра.

Участники акции скандируют:"Пропускай". Произошла небольшая стычка со стражами порядка. Несколько участников акции пропустили на территорию Офиса Президента после осмотра.

Организаторы мероприятия объявили, что дают президенту Зеленскому 10 дней на увольнение главы ОП Андрея Ермака. В случае невыполнения требования пообещали объявить бессрочную акцию.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.