РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
19193 посетителя онлайн
Новости Фото ОбществоФоторепортаж
8 802 41
Киев (24538) память (1456) Небесная Сотня (409)

Шествие в память о погибших Героях Небесной Сотни прошло в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

По случаю восьмой годовщины начала Революции достоинства на Майдане Независимости состоялось шествие в память о погибших Героях Небесной Сотни и украинских военных.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

После завершения шествия перед Экуменическим храмом Архистратига Михаила и украинских новомучеников УГКЦ прошла панихида.

Участники помянули Героев Небесной Сотни и всех, кто отдал свою жизнь за Украину.

Читайте также: В Минобразования определили молодых ученых, которые получат стипендии в честь Героев Небесной Сотни

Шествие в память о погибших Героях Небесной Сотни прошло в Киеве 01
Шествие в память о погибших Героях Небесной Сотни прошло в Киеве 02
Шествие в память о погибших Героях Небесной Сотни прошло в Киеве 03
Шествие в память о погибших Героях Небесной Сотни прошло в Киеве 04
Шествие в память о погибших Героях Небесной Сотни прошло в Киеве 05
Шествие в память о погибших Героях Небесной Сотни прошло в Киеве 06
Шествие в память о погибших Героях Небесной Сотни прошло в Киеве 07
Шествие в память о погибших Героях Небесной Сотни прошло в Киеве 08
Шествие в память о погибших Героях Небесной Сотни прошло в Киеве 09
Шествие в память о погибших Героях Небесной Сотни прошло в Киеве 10
Шествие в память о погибших Героях Небесной Сотни прошло в Киеве 11
Шествие в память о погибших Героях Небесной Сотни прошло в Киеве 12
Шествие в память о погибших Героях Небесной Сотни прошло в Киеве 13
Шествие в память о погибших Героях Небесной Сотни прошло в Киеве 14
Шествие в память о погибших Героях Небесной Сотни прошло в Киеве 15
Шествие в память о погибших Героях Небесной Сотни прошло в Киеве 16
Шествие в память о погибших Героях Небесной Сотни прошло в Киеве 17
Шествие в память о погибших Героях Небесной Сотни прошло в Киеве 18
Шествие в память о погибших Героях Небесной Сотни прошло в Киеве 19
Шествие в память о погибших Героях Небесной Сотни прошло в Киеве 20
Шествие в память о погибших Героях Небесной Сотни прошло в Киеве 21
Шествие в память о погибших Героях Небесной Сотни прошло в Киеве 22
Шествие в память о погибших Героях Небесной Сотни прошло в Киеве 23
Шествие в память о погибших Героях Небесной Сотни прошло в Киеве 24
Шествие в память о погибших Героях Небесной Сотни прошло в Киеве 25
Шествие в память о погибших Героях Небесной Сотни прошло в Киеве 26
Шествие в память о погибших Героях Небесной Сотни прошло в Киеве 27
Шествие в память о погибших Героях Небесной Сотни прошло в Киеве 28
Шествие в память о погибших Героях Небесной Сотни прошло в Киеве 29
Шествие в память о погибших Героях Небесной Сотни прошло в Киеве 30
Шествие в память о погибших Героях Небесной Сотни прошло в Киеве 31
Шествие в память о погибших Героях Небесной Сотни прошло в Киеве 32
Шествие в память о погибших Героях Небесной Сотни прошло в Киеве 33
Шествие в память о погибших Героях Небесной Сотни прошло в Киеве 34
Шествие в память о погибших Героях Небесной Сотни прошло в Киеве 35
Шествие в память о погибших Героях Небесной Сотни прошло в Киеве 36
Шествие в память о погибших Героях Небесной Сотни прошло в Киеве 37
Шествие в память о погибших Героях Небесной Сотни прошло в Киеве 38
Шествие в память о погибших Героях Небесной Сотни прошло в Киеве 39
Шествие в память о погибших Героях Небесной Сотни прошло в Киеве 40
Шествие в память о погибших Героях Небесной Сотни прошло в Киеве 41
Шествие в память о погибших Героях Небесной Сотни прошло в Киеве 42
Шествие в память о погибших Героях Небесной Сотни прошло в Киеве 43
Шествие в память о погибших Героях Небесной Сотни прошло в Киеве 44
Шествие в память о погибших Героях Небесной Сотни прошло в Киеве 45
Шествие в память о погибших Героях Небесной Сотни прошло в Киеве 46
Шествие в память о погибших Героях Небесной Сотни прошло в Киеве 47

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+27
Вічна cвітла пам'ять.
показать весь комментарий
21.11.2021 20:11
+23
Батько наш Бандера а Порошенко Гетьман
показать весь комментарий
21.11.2021 20:16
+23
Юрій Бутусов

59 хв ·



Проход демонстрации на Банковую перекрыт несколькими сотнями сотрудников полиции. Это незаконно. Нет никаких иностранных делегаций и даже самого президента нет на Банковой, происходит обычная демонстрация силы. Отличие от 2013-го визуально в том, что на некоторых шлемах есть номера. Люди настроены вообще мирно, никакой агрессии не было изначально вообще, но теперь все ругаются на какой основании им запрещают проход, зачем запрещают без всякой логики. Очевидно, страх на Банковой окончательно затмевает здравый смысл. Это ж какое же количество безработных в форме и касках у государства, оказывается на службе в центре Киева, а на границу с Беларусью зачем-то отправляют курсантов вузов, на фронте некомплект, но тут переизбыток «бойцов». Вопрос один: зачем вы это делаете, чудаки?

показать весь комментарий
21.11.2021 20:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вічна cвітла пам'ять.
показать весь комментарий
21.11.2021 20:11 Ответить
Прийшли прості кияни. Вожді залишилися в кабінетах. Розробляти подальші плани звільнення України від влади зєльонців.
показать весь комментарий
21.11.2021 20:18 Ответить
Прийшли українці, патріоти України!
показать весь комментарий
21.11.2021 20:25 Ответить
Ви про кого? Хто має звільняти Україну від вашого вибору?
показать весь комментарий
21.11.2021 20:34 Ответить
На жаль мій вибір -Кошулинський не пройшов у другий тур. А ви там з двох сортів вибирайтете, що вам подобається.
показать весь комментарий
21.11.2021 20:52 Ответить
Ми вибирали Україну, а ви її здавали, і продовжуєте здавати фуйлу.
показать весь комментарий
21.11.2021 20:56 Ответить
Що зробила СВОБОДА, щоб Кошулинський пройшов в 2-й тур? Допомогли шмаклю посадити на трон в 2019, ходячи на етери мертвечука. Іноді краще мовчати, ніж говорити. Де СВОБОДА зараз, агов! Де оцінка зелених зрадницьких зашкварів вашими лідерами? Не наривайтеся на правду, бо вона для Вас неприємна. На жаль. Дуже на жаль.
показать весь комментарий
21.11.2021 21:41 Ответить
Брехня ЗЕ-влади принижує українську гідність / ЛАПІН

https://www.youtube.com/watch?v=AqJTjXOJmiU
показать весь комментарий
21.11.2021 20:15 Ответить
Батько наш Бандера а Порошенко Гетьман
показать весь комментарий
21.11.2021 20:16 Ответить
Україна - мати !!!
показать весь комментарий
21.11.2021 20:46 Ответить
Степан Андрійович певно був би проти такої компанії.
показать весь комментарий
21.11.2021 21:06 Ответить
Тодішні зебіли фиркали на Степана як зараз на Петра.

показать весь комментарий
21.11.2021 22:29 Ответить
тягне на святотатство, але для секти в самий раз буде.
показать весь комментарий
21.11.2021 23:19 Ответить
Що ви можете знати, про бажання Степана Андрійовича, обравши колаборанта- зрадника презЕдентом країни?
показать весь комментарий
21.11.2021 23:09 Ответить
можу напевно сказати, що Степан Андрійович мріяв не про таку Україну яку будував Петро Олексійович...і усіма ригами, малайцями на хлібних місцях та ахметами з фірташами та бойками.
показать весь комментарий
21.11.2021 23:14 Ответить
Степан Андрійович мріяв про Україну на чолі з обраним вами колаборантом- малаЙ.ем, який призначить клоунів, ригів та фсбшних пацюків на всі керівні посади, збагатить ахметових, фірташів, бойків, бабломойських, герег, мертвечуків в рази, розкраде державу на "великому крадівництві", відведе війська, врятує кацапський "грязьпром", звільнить "беркутню", знищить реформи та буде зливати спецоперації ворогові.
показать весь комментарий
21.11.2021 23:39 Ответить
самим не набридло вже товкмачити цю мантру про "ви вибрали не того"?
Петру Олексійовичу треба частіше у дзеркало дивитись і там він побачить головного винуватця. Здебільшого голосували не проти "Арміі, мови, віри", а проти не посаджених невігласом кумом ригів, проти найкращего у світі банкіра, проти банального підвищення комуналки у країні що воює, проти невинуватого бойка, проти орденоносного усіма кацапськими нагородами ложкіна на чолі адміністрації...і цей перелік можна продовжити. І альтернативою став ще більш потворний персонаж, як виявилось згодом.
показать весь комментарий
21.11.2021 23:49 Ответить
А вам не набридло глей місити про кума ригів та інше передвиборче пропагандонство з Г+Г? Які проблеми з банкіром, беню образив?
Кажуть, Порошенко у вас мізки вкрав, тому ви голосували за зниження комуналки клоуном. Та й це брехня. Якщо вони у вас і були, то ви їх малаЙ.ю бені здали, у вічне користування.
показать весь комментарий
22.11.2021 00:00 Ответить
а з мною сказаного не є правдою? кум без профільної освіти якого тягнули через раду як якогось незамінного у крісло генпрокурора чи невинуватий ні у яких вишках бойко? чи що? поясніть?
показать весь комментарий
22.11.2021 00:05 Ответить
Почнемо з початку. З кума. Доведіть, що Луценко кум Пороха. Кого вони разом хрестили?
До речі, я, особисто вас, вже тикала носом у вашу брехню. Не дійшло? Давайте ще раз.
показать весь комментарий
22.11.2021 07:13 Ответить
давайте уже увесь перелік моїх "брЕхней", чого будемо по чайній ложці.
показать весь комментарий
22.11.2021 09:36 Ответить
Можу певно сказати, що тільки дебіли уявляють як побудувадувати Україну про яку мріяв Степан Андрійович за один призизенський термін та й в такому занепаді.
показать весь комментарий
22.11.2021 05:52 Ответить
цю маячню будете розганяти одразу після того коли я тут запощу подібну картунку з зєлєю.
показать весь комментарий
22.11.2021 09:38 Ответить
Юрій Бутусов

59 хв ·



Проход демонстрации на Банковую перекрыт несколькими сотнями сотрудников полиции. Это незаконно. Нет никаких иностранных делегаций и даже самого президента нет на Банковой, происходит обычная демонстрация силы. Отличие от 2013-го визуально в том, что на некоторых шлемах есть номера. Люди настроены вообще мирно, никакой агрессии не было изначально вообще, но теперь все ругаются на какой основании им запрещают проход, зачем запрещают без всякой логики. Очевидно, страх на Банковой окончательно затмевает здравый смысл. Это ж какое же количество безработных в форме и касках у государства, оказывается на службе в центре Киева, а на границу с Беларусью зачем-то отправляют курсантов вузов, на фронте некомплект, но тут переизбыток «бойцов». Вопрос один: зачем вы это делаете, чудаки?

показать весь комментарий
21.11.2021 20:17 Ответить
Памьятаємо. що за попередньої влади Банкову і Грушевського захищали лише поодинокі поліцейські.
показать весь комментарий
21.11.2021 20:21 Ответить
Порередня влада
показать весь комментарий
21.11.2021 20:36 Ответить
Ваша, зелена, "нарідна".
показать весь комментарий
21.11.2021 20:37 Ответить
показать весь комментарий
21.11.2021 20:47 Ответить
***
Зачинившись на сто замків
Від народу? Чи від тюрми?
Через спини силовиків
Розкажи, за який ти мир.

Герої вмирають... і ще помруть
В найкрасивішому із міст?
Вимиваючи кров із рук,
Розкажи нам про компроміс.

Ти собі себе залиши...
Зупиняєш війну? Якби ж!
Ти не знав запах горілих шин...
Ти, напевне, спокійно спиш?

Не пече тобі та межа,
Що розділює нас - і «їх»?
Ми не чуєм, як тобі жаль,
Бо відспівуємо ми своїх.

Ріки крові іще течуть.
На країні вогненний шов.
Дзвони дзвонять - щоб ти почув.
Дзвони дзвонять - щоб ти пішов.

(це вірш 2014 року!
та кожне слово падає в душу...бо воно як про сьогодення... про сьогоднішнього ЗЕка)
показать весь комментарий
21.11.2021 20:57 Ответить
Шана Вам, сини Неньки. Ви вічно живі!
показать весь комментарий
21.11.2021 21:06 Ответить
показать весь комментарий
21.11.2021 21:06 Ответить
Герої не вмирають!
показать весь комментарий
21.11.2021 21:19 Ответить
Ця влада без крові не піде, я і януковича, а ще війна.
показать весь комментарий
21.11.2021 22:10 Ответить
Як.
показать весь комментарий
21.11.2021 22:11 Ответить
показать весь комментарий
21.11.2021 23:50 Ответить
 
 