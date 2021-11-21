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Петуху под кабинетом Зеленского сняли голову. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
На детской площадке возле Офиса Президента после акции протеста исчезла голова петуха.
Об этом в Facebook сообщил журналист Валерий Калныш, передает Цензор.НЕТ.
"После эфира поехал на Майдан. Сходил к Администрации Президента. Тихо уже. Митингующих нет, полиции - несколько человек. Вот только я не понял, а почему петух без головы?" – говорится в сообщении.
Напомним, 21 ноября активисты направились под здание Офиса Президента. Произошло небольшое столкновение со стражами порядка. Несколько участников акции пропустили на территорию Офиса Президента после осмотра.
Топ комментарии
+66 Игнатьев Фион
показать весь комментарий21.11.2021 22:20
+43 богдан федорків
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+39 Олексій Столяренко dc005695
показать весь комментарий21.11.2021 22:21
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Нужно чтоб этот петух,перед снятием головы, долго кукарекал под протокол!
впрочем, когда там уже импичмент? куда подтягивается народу для реализации данного мероприятия?
Навіщо лох-янєлох поперся у президенти.... дурне бл#дь.