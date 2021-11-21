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Петуху под кабинетом Зеленского сняли голову. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

На детской площадке возле Офиса Президента после акции протеста исчезла голова петуха.

Об этом в Facebook сообщил журналист Валерий Калныш, передает Цензор.НЕТ.

"После эфира поехал на Майдан. Сходил к Администрации Президента. Тихо уже. Митингующих нет, полиции - несколько человек. Вот только я не понял, а почему петух без головы?" – говорится в сообщении.

Петуху под кабинетом Зеленского сняли голову 01

Напомним, 21 ноября активисты направились под здание Офиса Президента. Произошло небольшое столкновение со стражами порядка. Несколько участников акции пропустили на территорию Офиса Президента после осмотра.

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Топ комментарии
+66
Це знак.
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21.11.2021 22:20
+43
не в того пєтуха зняли башку
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21.11.2021 22:25
+39
Символічно!
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21.11.2021 22:21
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Йой , мабудь звтра , щось грандіозне повинно відбутися в Раді . Зекретину капець !
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21.11.2021 23:10 Ответить
Ни какой философии или мистики или что подобного нет в моём предложении это послушать или ответить на такой вопрос. А когда же мы выберем того---с которым будем прощаясь жалеть, гордится проделанным, и пользоваться далее начавшимся позитивным процессом? Уже шестого распинаем, вроде есть за что итд. Но назовите хоть одну страну, какой народ где шестерых выбрали и не разу не угадали?
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21.11.2021 23:16 Ответить
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21.11.2021 23:22 Ответить
ну так колись же треба йому не зіграти фальшиво, а показати самого себе - це ж не перед компом з Марусю та Фединою грати в потерпілого ))
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21.11.2021 23:35 Ответить
Єлдака четвертували чи шо?
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21.11.2021 23:25 Ответить
Голову зеленського будуть монтувати завтра
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21.11.2021 23:49 Ответить
на банковой уже умственно неполноценных в бой пустили?
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22.11.2021 00:10 Ответить
Интересно, когда умственно отсталые судят сами себя!
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22.11.2021 09:11 Ответить
зранку Зелє кричали "Ганьба!" на Алеї Небесної Сотні? Одним з ініціаторів був Ярослав Бондаренко. Мстиве створіння вже за ним вислало ментів
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22.11.2021 00:09 Ответить
Не тому петуху голову зняли!
Нужно чтоб этот петух,перед снятием головы, долго кукарекал под протокол!
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22.11.2021 01:28 Ответить
КТо то не понимает намёков...
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22.11.2021 01:55 Ответить
петуха туда спецом и поставили, чтобы народ "выпустил пар" на нём))

впрочем, когда там уже импичмент? куда подтягивается народу для реализации данного мероприятия?
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22.11.2021 03:23 Ответить
закон об ипичменте - это "дурилка", путышка для "нарiда", такая же как "нардовладдя". этот закон никода не сработает. придется увольнять как всегда - не через "импичмнент", а через подсрачник.
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22.11.2021 04:45 Ответить
"Дурилка" якщо починати імпічмент без Майдану.
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22.11.2021 09:44 Ответить
Треба поширювати країною, як малюнок. Хай люди порадіють
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22.11.2021 04:42 Ответить
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22.11.2021 05:46 Ответить
Планують замість голови поставити "палець Лероса".
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22.11.2021 08:24 Ответить
Мабудь останне попередження.
Навіщо лох-янєлох поперся у президенти.... дурне бл#дь.
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22.11.2021 14:35 Ответить
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