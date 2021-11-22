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Внедорожник въехал в рождественский парад и сбил более 20 человек в американском Висконсине: есть погибшие, среди пострадавших много детей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За рубежом

В США внедорожник въехал в рождественский парад и сбил более 20 человек, несколько человек получили смертельные травмы. Среди пострадавших есть дети.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает REUTERS.

Авария произошла 21 ноября в американском штате Висконсин. В городе Вокеш проходил рождественский парад, по дороге шли дети с помпонами и множество взрослых участников шествия. Внезапно в колону на скорости въехал красный внедорожник.

Машина сбила более 20 человек. В больницу попали и дети, и взрослые. Уже известно, что во время аварии погиб минимум один человек. Начальник полиции города рассказал, что предполагаемого виновника смертельного ДТП уже задержали, он под стражей. Автомобиль, который сбил десятки людей, нашли в 32 километрах от города.

Власти города сообщили, что в районные больницы после парада медики доставили 11 взрослых и 12 детей. Однако очевидцы ДТП утверждают, что пострадавших намного больше. Полиция не установила, связан ли инцидент на рождественском параде с терроризмом, после аварии подобных происшествий не было.

В социальных сетях появилась информация о том, что из автомобиля, который сбил десятки людей, якобы стреляли. Однако в полиции это опровергли. Правоохранители также сообщили, что один из офицеров стрелял по машине, но сам водитель за оружие не брался.

Внедорожник въехал в рождественский парад и сбил более 20 человек в американском Висконсине: есть погибшие, среди пострадавших много детей 01

Очевидцы рассказывают, что среди пострадавших много латиноамериканцев. Машина сбила группу детей с помпонами и "танцующих бабушек". По словам свидетелей происшествия, машина ехала на скорости около 64 километров в час. Представитель Белого дома сообщил, что президент США Джо Байден был проинформирован об инциденте.

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Ранее стало известно, что в Вашингтоне установили рождественскую елку, ей уже дали название - "Сахарный медведь". Высота дерева превышает 25 метров.

Внедорожник въехал в рождественский парад и сбил более 20 человек в американском Висконсине: есть погибшие, среди пострадавших много детей 02
Внедорожник въехал в рождественский парад и сбил более 20 человек в американском Висконсине: есть погибшие, среди пострадавших много детей 03
Внедорожник въехал в рождественский парад и сбил более 20 человек в американском Висконсине: есть погибшие, среди пострадавших много детей 04
Внедорожник въехал в рождественский парад и сбил более 20 человек в американском Висконсине: есть погибшие, среди пострадавших много детей 05
Фото: REUTERS

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+3
не нарізну, а короткоствольну. З нарізною все в порядку.
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22.11.2021 09:38
+2
В кремле тормоза Отказали
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22.11.2021 09:26
+2
Саме чорний.
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22.11.2021 12:07
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це підтверджує що володіння зброєю не є загрозою. людина яка вирішила зробити таракт або когось вбити, вона це зробить, маючи чи не маючи зброї.. ще підтверджує те що влада не приймає закон про нарізну зброю бо боїться нас, Українців. а якщо боїться то мабудь є чого боятися.
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22.11.2021 09:12 Ответить
не нарізну, а короткоствольну. З нарізною все в порядку.
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22.11.2021 09:38 Ответить
С большим удовольствием приобрёл бы Colt Puthon
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22.11.2021 09:52 Ответить
Keltec sub 2000 - дешево и сердито.
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22.11.2021 09:55 Ответить
револьверы моя слабость
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22.11.2021 10:01 Ответить
Вначале нужно иметь помпу и что-нибудь нарезное (хотя не факт). А уже потом думать о короткостволе.
Потому что смешно наблюдать безоружных ламеров, насмотревшихся вестернов.
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22.11.2021 10:09 Ответить
що, саме з нарізною в порядку? може, можна купити карабін чи сайгу і не занести пару-тройку сотень баксів? не правда. і взагалі, нахрен він потрібен крім охоти? возити та носити не зручно а короткоствол що, не нарізний? от я хотів би тт для носіння. узі або на крайняк аксу для дому і машини.. помпа є. не зручно. був газ, пм, віддав даром ментам щоб тільки списали з мене. з газом можна тільки більше люлєй получити, так само з травматом. в зимові одежі ці стволи тільки розлючують гопстопів, та інше бидло.
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22.11.2021 17:46 Ответить
Не хочу ображати, але ти.... (далі сам підбереш терміни).
1. Що таке "сайга"?
2. Ніде та ніхто нікому та ніщо не заносить. Все офіційно та без проблем. В любому регіоні України. Окрім, можливо, "сірої" зони.
3. Карабін для війни. Помпа для оборони на коротких дистанціях та в приміщеннях.
4. " узі .....аксу.... газ. пм" - ти, пане Юрію, мені нагадуєш вівцю.
Чесно.
В тебе навіть нема клепки поцікавитися, на що ти зараз маєш право, а на що ні.
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22.11.2021 18:03 Ответить
я писав про те що. щоб убити людину, е ніж, топор, лопата, газовий ключ. я не розумію про що ти. мені потрібна (бойова) нарізна, автоматична зброя. на крайняк, щось коротке. для самозахисту. його мені не дозволяє придбати, держава. ВСЕ...... чого зразу обзивати? я в минулому військовий. володію різними видами стрілкової зброї, багато разів виконував бойове гранатометання. чому я не маю на це права??? тільки не гони словами. дай конкретну відповідь.
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22.11.2021 18:24 Ответить
*******мені потрібна (бойова) нарізна, автоматична зброя*****

Блін, зараз буду вже знущатися всерйоз )) Нє, ну це шось )) А-а-ааааа....

Корочє, воїн. Пояснюю на пальцях. Останній раз.
1. Автоматична зброя тобі не потрібна майже ніколи. Автоматичний режим - це в виключних випадках, накшталт - гасити вогнем при відході розвідгрупи з засідки ворога. Все.
Усюди працювати одиночними.
Бережіть б/к. Склад РАВ не безрозмірний!

2. Зайди на сайти українських зброярських магазинів (Ібіс, Ствол, Сафарі - їх зараз в кожному райцентрі дофігіща) - і не задавай більше дурацьких питань.

Коротке хочеш - бери під 9х21. Келтек САБ2000 - складний карабінчик, 2 кг важить - місця не займає взагалі. І недорого.

Хочеш 7,62 - аканоїдів валом. Любих. По 20-25 000 грн.
Хочеш арку під .223 чи шось більш екзотичне- нема питань.
Хочеш болтовик - бери снайперський комплекс під .50BMG, будеш кацапським бехам броню пробивати.

В чому питання, не розумію.
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22.11.2021 19:02 Ответить
бойове гранатометання він виконував..... Умора ))))
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22.11.2021 19:03 Ответить
чому умора. ргдшку кидав кожні стрельби. правда це було з 1985 по1991рр. 5,5 років. при розвалі ссср звільнився. дуже подобалось валити з рпк.
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22.11.2021 19:22 Ответить
В мене воєннік теж серпасто-молоткастий. А печатку про Присягу Україні туди отримав в 2014-му.
Ділюся відвертим - у 48 років на війні почуваєш себе молодим пацаном.
Прямо машина часу )))
**********
Оформлюй травмат (так-так, знаю, що з усіх сторін фігня, але - а чом би й ні?).
Щось більш серйозне - роби зеленку на нарізну і бери Kel Tec SUB2000

В Стволі ціна 22 700.
Виглядить кумедно, але я працював з ним. Якщо звикнути - то офігенна штука.

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22.11.2021 19:33 Ответить
я не воював, позвонок порізаний. допомагав 14-15-16 рр. катався до пацанів в с. луганске, щастя під дебальцево. дочка. волонтерила потім була в 128 гшбр, сортирувала 200их наших і сепарів. потім служила в 59 бр . ком. гранатом. відд. не приховав в ті часи нічого. хоча можливість була. а зараз бачу, якби від своїх правителів не прийшлось відстрілюватися. стоїть в сейфі іж 81 і пачка картечі. все що роблю з ним, тільки кожні 3 роки комісію прожожу., за те знаю все про здоров,я. дякую за інфу. пока. гарного вечора.
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22.11.2021 19:46 Ответить
Додав вже всерйоз, що хочу особисто я. Мене інколи запрошують на полігони виконувати функцію інструктора по вогневій та спецтактиці.
Не те, щоб профі, але стараюся, кеп!

Так от. Прямо зараз нарізного в мене нема. Два роки тому продав свій АКМС. І п/а 12-го продав. залишив помпу і стару горизонталку (то вже колекційне).
По формату нарізної зупинив вибір на скаутському варіанті короткої гвинтівки з поздовжньо-ковзаючим.
Ніяких газовідводів. Ніяких півавтоматів. ніяких арок та аканоїдів.
Як раз вибираю оптимальний для себе варіант.
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22.11.2021 19:13 Ответить
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22.11.2021 19:17 Ответить
хочу щось під рукою, завжди носити. особливо після того як сопля з інфініті поспілкувалась з ментами в Харкові. може хтось і скаже, ненормальний. а я так хочу, ось івсе
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22.11.2021 19:24 Ответить
В кремле тормоза Отказали
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22.11.2021 09:26 Ответить
у кремлёвского карлика ботокс потёк в мозги, а тормозами управляет мозг
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22.11.2021 10:07 Ответить
Самый крутой штат по владению оружием.
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22.11.2021 09:33 Ответить
Рождество с 21.11 по 27.12?
Они даже нас переплюнули по длительности праздников.
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22.11.2021 09:41 Ответить
А чому вони на колінах не стояли і не вибачались? Негайно звільнити треба постраждалого водія джипа
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22.11.2021 09:55 Ответить
Если окажется черный, то так и будет.
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22.11.2021 10:13 Ответить
Саме чорний.
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22.11.2021 12:07 Ответить
...

https://twitter.com/MerissaHansen17/status/1462627424462594050?s=20
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22.11.2021 10:07 Ответить
BLM виродок це зробив!
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22.11.2021 12:49 Ответить
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22.11.2021 20:25 Ответить
 
 