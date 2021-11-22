Внедорожник въехал в рождественский парад и сбил более 20 человек в американском Висконсине: есть погибшие, среди пострадавших много детей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В США внедорожник въехал в рождественский парад и сбил более 20 человек, несколько человек получили смертельные травмы. Среди пострадавших есть дети.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает REUTERS.

Авария произошла 21 ноября в американском штате Висконсин. В городе Вокеш проходил рождественский парад, по дороге шли дети с помпонами и множество взрослых участников шествия. Внезапно в колону на скорости въехал красный внедорожник.

Машина сбила более 20 человек. В больницу попали и дети, и взрослые. Уже известно, что во время аварии погиб минимум один человек. Начальник полиции города рассказал, что предполагаемого виновника смертельного ДТП уже задержали, он под стражей. Автомобиль, который сбил десятки людей, нашли в 32 километрах от города.

Власти города сообщили, что в районные больницы после парада медики доставили 11 взрослых и 12 детей. Однако очевидцы ДТП утверждают, что пострадавших намного больше. Полиция не установила, связан ли инцидент на рождественском параде с терроризмом, после аварии подобных происшествий не было.

В социальных сетях появилась информация о том, что из автомобиля, который сбил десятки людей, якобы стреляли. Однако в полиции это опровергли. Правоохранители также сообщили, что один из офицеров стрелял по машине, но сам водитель за оружие не брался.

Очевидцы рассказывают, что среди пострадавших много латиноамериканцев. Машина сбила группу детей с помпонами и "танцующих бабушек". По словам свидетелей происшествия, машина ехала на скорости около 64 километров в час. Представитель Белого дома сообщил, что президент США Джо Байден был проинформирован об инциденте.

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Ранее стало известно, что в Вашингтоне установили рождественскую елку, ей уже дали название - "Сахарный медведь". Высота дерева превышает 25 метров.









Фото: REUTERS