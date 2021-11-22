Внедорожник въехал в рождественский парад и сбил более 20 человек в американском Висконсине: есть погибшие, среди пострадавших много детей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За рубежом
В США внедорожник въехал в рождественский парад и сбил более 20 человек, несколько человек получили смертельные травмы. Среди пострадавших есть дети.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает REUTERS.
Авария произошла 21 ноября в американском штате Висконсин. В городе Вокеш проходил рождественский парад, по дороге шли дети с помпонами и множество взрослых участников шествия. Внезапно в колону на скорости въехал красный внедорожник.
Машина сбила более 20 человек. В больницу попали и дети, и взрослые. Уже известно, что во время аварии погиб минимум один человек. Начальник полиции города рассказал, что предполагаемого виновника смертельного ДТП уже задержали, он под стражей. Автомобиль, который сбил десятки людей, нашли в 32 километрах от города.
Власти города сообщили, что в районные больницы после парада медики доставили 11 взрослых и 12 детей. Однако очевидцы ДТП утверждают, что пострадавших намного больше. Полиция не установила, связан ли инцидент на рождественском параде с терроризмом, после аварии подобных происшествий не было.
В социальных сетях появилась информация о том, что из автомобиля, который сбил десятки людей, якобы стреляли. Однако в полиции это опровергли. Правоохранители также сообщили, что один из офицеров стрелял по машине, но сам водитель за оружие не брался.
Очевидцы рассказывают, что среди пострадавших много латиноамериканцев. Машина сбила группу детей с помпонами и "танцующих бабушек". По словам свидетелей происшествия, машина ехала на скорости около 64 километров в час. Представитель Белого дома сообщил, что президент США Джо Байден был проинформирован об инциденте.
Ранее стало известно, что в Вашингтоне установили рождественскую елку, ей уже дали название - "Сахарный медведь". Высота дерева превышает 25 метров.
Фото: REUTERS
Пожалуйста, подождите...
Потому что смешно наблюдать безоружных ламеров, насмотревшихся вестернов.
1. Що таке "сайга"?
2. Ніде та ніхто нікому та ніщо не заносить. Все офіційно та без проблем. В любому регіоні України. Окрім, можливо, "сірої" зони.
3. Карабін для війни. Помпа для оборони на коротких дистанціях та в приміщеннях.
4. " узі .....аксу.... газ. пм" - ти, пане Юрію, мені нагадуєш вівцю.
Чесно.
В тебе навіть нема клепки поцікавитися, на що ти зараз маєш право, а на що ні.
Блін, зараз буду вже знущатися всерйоз )) Нє, ну це шось )) А-а-ааааа....
Корочє, воїн. Пояснюю на пальцях. Останній раз.
1. Автоматична зброя тобі не потрібна майже ніколи. Автоматичний режим - це в виключних випадках, накшталт - гасити вогнем при відході розвідгрупи з засідки ворога. Все.
Усюди працювати одиночними.
Бережіть б/к. Склад РАВ не безрозмірний!
2. Зайди на сайти українських зброярських магазинів (Ібіс, Ствол, Сафарі - їх зараз в кожному райцентрі дофігіща) - і не задавай більше дурацьких питань.
Коротке хочеш - бери під 9х21. Келтек САБ2000 - складний карабінчик, 2 кг важить - місця не займає взагалі. І недорого.
Хочеш 7,62 - аканоїдів валом. Любих. По 20-25 000 грн.
Хочеш арку під .223 чи шось більш екзотичне- нема питань.
Хочеш болтовик - бери снайперський комплекс під .50BMG, будеш кацапським бехам броню пробивати.
В чому питання, не розумію.
Ділюся відвертим - у 48 років на війні почуваєш себе молодим пацаном.
Прямо машина часу )))
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Оформлюй травмат (так-так, знаю, що з усіх сторін фігня, але - а чом би й ні?).
Щось більш серйозне - роби зеленку на нарізну і бери Kel Tec SUB2000
В Стволі ціна 22 700.
Виглядить кумедно, але я працював з ним. Якщо звикнути - то офігенна штука.
Не те, щоб профі, але стараюся, кеп!
Так от. Прямо зараз нарізного в мене нема. Два роки тому продав свій АКМС. І п/а 12-го продав. залишив помпу і стару горизонталку (то вже колекційне).
По формату нарізної зупинив вибір на скаутському варіанті короткої гвинтівки з поздовжньо-ковзаючим.
Ніяких газовідводів. Ніяких півавтоматів. ніяких арок та аканоїдів.
Як раз вибираю оптимальний для себе варіант.
Они даже нас переплюнули по длительности праздников.
https://twitter.com/MerissaHansen17/status/1462627424462594050?s=20