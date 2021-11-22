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Резников и Залужный вручили награды десантникам в зоне ООС. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Министр обороны Алексей Резников и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 21 ноября посетили район проведения операции Объединенных сил и поздравили с профессиональным праздником воинов-десантников.

Об этом сообщает Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Резников и Залужный поблагодарили десантников и десантниц за добросовестное исполнение воинского долга, за их отвагу, героизм и самопожертвование.

Они также вручили военнослужащим из состава Десантно-штурмовых войск государственные и ведомственные знаки отличия и награды, ценные подарки. В частности, одному из подразделений ДШУ вручен сертификат на вооружение и военную технику.

Торжественное мероприятие завершилось присягой десантника и вручением почетного знака "Квалификационное отличие ДШВ ВС Украины".

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Министр обороны, подводя итоги поездки, подчеркнул, что техника и люди на передовой находятся в полной готовности к выполнению задач по назначению.

Как известно, 21 ноября отмечается День десантно-штурмовых войск ВСУ.

Резников и Залужный вручили награды десантникам в зоне ООС 01
Резников и Залужный вручили награды десантникам в зоне ООС 02
Резников и Залужный вручили награды десантникам в зоне ООС 03
Резников и Залужный вручили награды десантникам в зоне ООС 04
Резников и Залужный вручили награды десантникам в зоне ООС 05
Резников и Залужный вручили награды десантникам в зоне ООС 06
Резников и Залужный вручили награды десантникам в зоне ООС 07

Автор: Анастасія Потіха
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Всій українській армії взагалі,та дшв зокрема-респект...
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22.11.2021 09:04 Ответить
Первые шаги Резникова министром
- сказал , что НАТО не для Украины
- вручил награды
Может он исполняет роль министра - а рулит невыбранный никем Ермак?
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22.11.2021 09:04 Ответить
Существующая власть Украины превращает Украинскую армию в прежнюю украинскую советскую армию.
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22.11.2021 09:25 Ответить
Это безобразие !!!
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22.11.2021 09:32 Ответить
"одному із підрозділів ДШВ вручено сертифікат на озброєння та військову техніку Джерело: https://censor.net/ua/p3300791"
Отимання озброєння це як нагорода?
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22.11.2021 09:18 Ответить
Все комментаторы обо всем говорят, но только не наших бойцах, что позволяет сделать вывод - они боты!
СПАСИБО НАШИМ ВОИНАМ ЗА ТО ЧТО МЫ СВОБОДНЫ ОТ ПАРАШИ!!!
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22.11.2021 09:41 Ответить
ДШВ - красавці !
Здоров'я їм та Перемог !!!
Україні - СЛАВА !
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22.11.2021 09:52 Ответить
Звичайно нашим воїнам пошана , але що це за нестатутна фігня ? Букет воїну , хай навіть це жінка , це неприпустимий гендерний поділ .Кохана дружина , мати , це все вдома , але на службі ні яких преференцій .
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22.11.2021 16:03 Ответить
МОЛОДЦІ хлопцІй з СВЯТОМ!
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23.11.2021 07:08 Ответить
 
 