Резников и Залужный вручили награды десантникам в зоне ООС. ФОТОрепортаж

Министр обороны Алексей Резников и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 21 ноября посетили район проведения операции Объединенных сил и поздравили с профессиональным праздником воинов-десантников.

Об этом сообщает Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Резников и Залужный поблагодарили десантников и десантниц за добросовестное исполнение воинского долга, за их отвагу, героизм и самопожертвование.

Они также вручили военнослужащим из состава Десантно-штурмовых войск государственные и ведомственные знаки отличия и награды, ценные подарки. В частности, одному из подразделений ДШУ вручен сертификат на вооружение и военную технику.

Торжественное мероприятие завершилось присягой десантника и вручением почетного знака "Квалификационное отличие ДШВ ВС Украины".

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Министр обороны, подводя итоги поездки, подчеркнул, что техника и люди на передовой находятся в полной готовности к выполнению задач по назначению.

Как известно, 21 ноября отмечается День десантно-штурмовых войск ВСУ.













